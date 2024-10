Manažer Litvínova o cizincích i Kašem: Nabídka z NHL? Jediná v extralize

Video se připravuje ... Toto video je součástí balíčku PREMIUM. Odemkněte si exkluzivní obsah a videa! Koupit Už mám předplatné. Přihlásit se Nečekaná kometa ligy, která po necelé čtvrtině odehraných zápasů stále drží první místo před Pardubicemi, Třincem nebo Spartou. Litvínov vlétl do nové sezony senzačně sedmi výhrami v řadě, a i když poslední čtyři utkání nevyhrál, prohání mnohem těžší váhy. A to už druhou sezonu v řadě. Jak se to Chemikům daří, v čem je Ondřej Kaše výjimečný hráč a jak se Litvínovu daří trefovat cizince a pracovat s daty, to poodhaluje v novém Zimáku sportovní manažer Vervy Tomáš Vrábel.

MLÁDEŽ „Co se týče identity klubu, vnímám jednu Achillovu patu. A to je podle mě unikát v extralize, kdy nejsme personálně, organizačně a sportovně propojeni s mládeží. A tady vidím velkou slabinu tohoto klubu. I proto se bavíme o tom, že je tu řada hráčů z regionu, ale tito kluci z 90 procent prošli Chomutovem. Vidím to jako zásadní věc, když se bavíme o dlouhodobé strategii a identitě. Co s tím dělat? To je upřímně věc na jinou úroveň. Debata probíhá a vyvíjí se, a jestli pozitivním, nebo negativním způsobem, to neumím říct.“ Hráči litvínovské Vervy a jejich radost po vstřeleném gólu proti Plzni • Foto ČTK / Miroslav Chaloupka

PŘESTUPOVÉ PLÉNUM „Máme minimum hráčů v extralize a první lize, kteří by registračně na právech patřili Litvínovu. A když vám nepatří, pak se extrémně prodražují. Proto hledáme cesty, jak doplnit tým odjinud, aby to dávalo sportovní a ekonomickou logiku. Od prvního dne tak činíme v okruhu lidí. Jsou do něj zataženi trenéři – hlavní trenér, asistenti, trenér gólmanů, v neposlední řadě Pavel Hynek jako generální ředitel a poslední sezony Viktor Hübl jako skaut klubu. To je plénum, které řeší, kterého hráče vzít nebo ne. Určitě nám pomáhá, že se o tom bavíme ve více lidech do hrozně velkého detailu. Názorově jsme si hodně podobni my s Pavlem Hynkem a trenéři zvlášť. A dokud se jako tyto dvě skupiny neshodneme, musíme jít dál. Z našich zkušeností se to nevyplácí.“ Radost hokejistů Litvínova ze vstřelené branky • Foto ČTK / Hájek Ondřej

TREFOVÁNÍ CIZINCŮ „Není náhoda, že nám vyšli. Důležité je, v jaké fázi kariéry přicházejí. Je několik cest, jak se k hráčům dostat. Můžou nám je nabídnout agenti nebo dostanete na někoho tip od lidí z hokeje, anebo si hráče najdete sám. A to jdeme přímo za hráčem, aktivní cestou jsme se k nim dostali. Výrazně se nám rozšiřuje počet možností, ze kterých vybíráme. Jestli je oslovujeme i na Instagramu do soukromých zpráv? Ano, i Instagram, jsou to regulérní cesty. Pak zkoušíte, kde a s kým hrál, jestli někoho neznáte z jeho bývalých spoluhráčů. Třeba u Jareda McIsaaca jsme zjistili, že je to jeden z hráčů bez smlouvy. Byla výhoda, že už dvakrát šel do Evropy, byť epizodně. Přes jeho bývalého spoluhráče jsme se propojili, jestli je reálné se o tom bavit, nebo ne, a tak jsme se k tomu dostali. Může se jinak stát, že vám nějaký hráč přijde od čtyř agentů a tři ho ani oficiálně nezastupují, ani spolu nikdy nemluvili. A pak za ním přijde a řekne mu, že pro něj má nějaké angažmá. Takže cesta napřímo s hráčem má řadu výhod.“ Jared McIsaac z Litvínova • Foto ČTK / Petrášek Radek

VÁLKA LEGEND „Já nevím o nikom, kdo by nesměl na zimák. To byly přestřelky, které šly mimo mě. Pak byla nějaká odpověď, ale jdeme od toho dál. Vždy je to do chvíle, kdy se daří. Všichni v klubu na to odpovídáme každým úterý, pátkem a nedělí a jinak se na to odpovídat nedá.“

PRÁCE TRENÉRŮ „Jsem přesvědčen na tisíc procent, že jak minulá sezona, tak začátek té současné jde za realizačním týmem. Za to, jak fungují, jaký chtějí hrát hokej, mají hráče na své straně. A pak za skupinou lídrů. Tyto dvě skupiny spolu výborně fungují a to dává naději, že sezona bude úspěšná, dobrá, budeme se zlepšovat, budeme hrát dobrý poctivý hokej.“ Trenér Karel Mlejnek na střídačce Litvínova po boku svého kolegy Roberta Reichela • Foto ČTK / Hájek Ondřej

KAŠE A NHL „Samozřejmě Ondra je rozdílový hráč, za mě nejlepší v extralize, protože nevím o nikom, kdo by měl na stole nabídku z NHL. Co mám informace, nepídil jsem se po detailech, ale měl to být jednocestný kontrakt. Je pro nás strašně důležitý, ale skupiny lídrů i trenérů fungují, to je základ úspěchu. Když se vrátíme o rok zpátky, řeknu, že jsem měl naději, že když bude zdravý, bude to rozdílový hráč v extralize, protože v NHL to prokazoval. Proč neodešel? To je otázka spíš na něj. Podle mě je to mix několika věcí. Jednak jsou to některé osobní důvody, které jsou čistě na Ondřejovi. Zažil tu úspěšný rok, hrál sezonu s bráchou, to byl všechno mix věcí, které rozhodly. Nebylo to o žádném jednání, bylo to čistě na Ondřejovi.“ Litvínovský Ondřej Kaše v utkání proti Kladnu • Foto ČTK / Ondřej Hájek

VRÁBELOVA CESTA „Nemám za sebou žádnou hráčskou kariéru, a tak jsem měl vždy pocit, že se musím o něco opřít. Už od patnácti jsem si počítal buly Vládi Sobotky ve finále extraligy a podobné věci. Profesní prvopočátek byl, kdy jsem ve Sportu rozebral finále Sparta – Liberec za stavu 2:2 a psal jsem, že Bílí Tygři za tím jdou a jsou střelecky aktivnější. Po pátém zápase měl Pepa Jandač průpovídky, co pan Vrábel napsal. To jsem tehdy vytřeštil oči, ale skončila série, v létě jsme se propojili a do hloubky v dlouhém rozhovoru jsem mu řekl, co tím sleduju a dal kontext. Příchod do Sparty byl šok. Šel jsem na druhou stranu pracovat do týmu a byl jsem support trenérů. Bylo to o hledání cesty k sobě, což není jen specifikum datové analytiky, ale i obecné vnímání bylo spíš negativní nebo vyloženě negativní. Minimum lidí to vidělo jako přínos mimo trenéry, se kterými jsem pracoval. Přesun novináře do klubu ale nevidím jako velkou potíž. Je to individuální, je novinář jako novinář. Vždy jsem šel do podstaty zápasů, složení mužstva. Jsou i lidé z jiných profesí jako učitelé, nevidím v tom rozdíl. V NHL to nejsou překvapivé věci.“ Tomáš Vrábel ještě jako redaktor deníku Sport při rozhovoru s Davidem Kašem v roce 2015 • Foto Dominik Bakeš / Sport