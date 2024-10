Krále deptají mizerné přesilovky: Ať už si hráči ku… sáhnou do svědomí!

Pardubická posila Jakub Zbořil zbořila zažité představy o tom, že takovouhle akvizici chcete lidem náležitě představit a její zisk na úkor Komety sebevědomě prodat. Nestalo se. Někdejší obránce Bostonu chystá premiérové představení až v pátek v Kladně, do té doby do médií mluvit nebude. I bez Zbořila pardubická defenziva udržela vzadu nulu, v předehrávce 30. extraligového kola přemohla Mladou Boleslav 2:0 a vystoupala na vedoucí flek tabulky. Nula na střeleckém kontě dopálila kouče Bruslařů Richarda Krále, jenž těžko rozdýchával cifru šesti nevyužitých přesilovek.

Při těžkostech poznáte funkční lídry. Martin Kaut dokáže vylézt z týmové nepohody a kousnout. Jako proti Boleslavi. Za stavu 0:0 ve 42. minutě vypálil vítěznou ránu, pojištění přidal v závěru do opuštěné klece Roman Červenka. To vše sledovali z tribuny absentéři v čele s Lukášem Sedlákem a Peterem Čerešňákem.

Východočeši se rozehřívali hodně pomalu, očekávaná věc jako souvislý tlak se nedostal ani do fáze pokusu. Hosté působili mnohem živěji, mnohem víc ve své hře. Také se s ní dostávali bez větších potíží až do pardubické kuchyně, kde domácí museli nejednou faulovat a Roman Will měl mnohem víc práce než jeho protějšek.

Dominik Furch se z režimu pozorování musel přepnout do pracovního až ve 14. minutě, kdy se hráči Pardubic poprvé nastěhovali do ofenzivního prostoru na delší čas než na pár sekund. A první složitosti přišly až při úvodní domácí přesilovce. Ovšem nic, co by s Furchem mělo zacloumat. „Chtěli jsme na ně skočit, ale od začátku nám nešly nohy,“ vysvětloval útočník Martin Kaut. „Někdy odehrajete zápasy, kdy se nám nedaří, ale máme z nich tři body, což je na konci stejně ze všeho nejdůležitější,“ doplnil.

Klíčový moment přišel na konci úvodního dějství, kdy Tomáš Zohorna holí zasáhl v obličeji beka Aleše Čecha a nafasoval čtyři minuty. Pro Bruslaře perfektní možnost uskočit do vedení, zároveň však hrozila přítěž v případě, kdyby dlouhou převahu neproměnili. Ve hře bylo momentum.

A stalo se, co širokou boleslavskou komunitu nemohlo zase tak zarazit. Slabě vedená přesilovka skončila v půli po Rekonenově zbytečném faulu. A od půlky duelu Východočeši přece jen přidali víc ofenzivních akcí. „Až ve druhé třetině to bylo naše Dynamo, které jsme chtěli,“ doplnil Kaut.

Jenže z optické převahy nevyšel jediný překvapivý nápad, který by zaskočil kvalitní boleslavskou obranu a především spolehlivého Furcha. Přišel až zkraje poslední třetiny, kdy do brejku unikající Patrik Poulíček předal puk Martinu Kautovi, jenž z levého křídla najel na střed, počkal, až hráči zakryjí Furchovi výhled a přesně zacílil k levé tyčce. Pro Dynama to byl potřebný nakopávák, po němž výrazně zvedli aktivitu, jež se promítla i do série boleslavských faulů. Chytli se i lidi, kteří neměli dlouho důvod skotačit a zvedat pozadí ze sedadel.

Komplikace přišly až v závěru, kdy šel Andrej Šustr a po něm Tomáš Vondráček odpočívat na opačnou stranu než je střídačka. Ovšem velká bolest Bruslařů se ještě víc prohloubila, počet nevyužitých přesilovek v jednom večeru se vyšplhal na šest. A to je moc. Zatraceně moc. „V přesilovkách jsme trapní. Pokud chceme vozit body ze stadionů topových týmů jako jsou Pardubice nebo Sparta, musíme si jimi pomoct, jinak nemáme šanci. Držel nás skvělý Dominik, ale bez přesilovek to prostě nejde,“ deptalo kouče Richarda Krále.

Není divu, že jej „úspěšnost“ 7,9 procenta a nejslabší přesilovka v lize vytáčí. Středočeši využili jen tři z 38 výhod, druhá nejslabší Kometa má výnos 12,2 procenta.

Když dostal Král otázku, zda má v záloze ještě nějaký nápad, jak hru v převaze oživit, naježil se. „Přesilovky jsou i o hráčích, jak se o to starají, jak se jim věnují. A když vidím, jak naši kluci odbrání oslabení, jak padají po tlamě, a pak zahrajeme přesilovky, jak je zahrajeme, tak by si hráči ku… měli trošičku sáhnout do svědomí a probrat se!“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 41:43. Kaut, 58:33. Červenka Hosté: Sestavy Domácí: Will (Vomáčka) – L. Hájek, D. Musil, Šustr, Dvořák, Švec, Vála, Houdek – Herčík, R. Kousal, Červenka (C) – Kaut, Poulíček (A), Smejkal – Paulovič, T. Zohorna (A), Fiala – Vondráček, Mandát, Lichtag. Hosté: Furch (J. Růžička) – Pyrochta (A), A. Čech, Bernad, Lintuniemi, Jánošík (C), F. Pavlík, Gewiese – Doležal, Čajka, Lakatoš – Skalický, Buchtele (A), Stránský – Junttila, Suchý, Rekonen – Dvořáček, Závora, Malát. Rozhodčí Pražák, Květoň – Zíka, Šimánek Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 8791 diváků