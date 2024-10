Boleslav září Furchem i hláškou: Pardubice? Chtěly by hrát NHL, jenže…

Vlastně stačilo málo, jeden vstřelený gól a na čele extraligové tabulky by se vyjímala Mladá Boleslav. Cože? Bolka první? Něco nepatřičného, před rokem naprostá sci-fi a nutkání dát podivínům s šílenou předpovědí hadr na rozpálené čelo. A i na konci léta byste se nad takovým tipem minimálně ušklíbli. Nejde přitom o nic smyšleného, Bruslaři v úterní předehrávce mačkali domácí Dynamo, měli mnohem blíž ke klíčové vedoucí brance, jenže proti byl výtečný Roman Will. Rozsudkovou trefu nakonec opatřil Martin Kaut, jeho zápěstí vyšvihlo Východočechy na prozatímní vrchol po výhře 2:0.

U poražených se v úterním večeru mísily různorodé pocity.

Asi tušíte.

Gigantovi jste naprosto vyrovnaným soupeřem, spíš lepším, moc mu na jeho placu nedovolíte. Jenže ze závarů a dobrých palebných pozic nic nevytěžíte. A to ani z šesti dvouminutových přesilovek. Právě tenhle aspekt pokořené štval nejvíc.

Protože nejde o náhodu, nýbrž o setrvalý stav, jenž BK jednoznačně stál venkovní body a posun na vedoucí pozici extraligové čtrnáctky.

Pak mizí i dobrý pocit z toho, že nadupaná a úplně jinak honorovaná armáda Dynama má s vámi velké trable a neumí dlouho najít kódy k propracované defenzivě a Dominiku Furchovi. Rozdíl v poměru cena/výkon si nenechal pro sebe kustod Bruslařů a národního týmu, který se jal do vyklízení kabiny hostů. „Pardubice by chtěly hrát NHL, ale mají smůlu, nevejdou se do platového stropu,“ vtipkoval Oldřich Kopecký.

„Jak to říct? Jedna jejich lajna platově vydá možná na celý náš tým. Klobouk dolů před našimi kluky za to, co tady předvedli a jak celou sezonu bojují,“ připojil se Dominik Furch.

Hrozivá bilance Bruslařů v přesilovkách

Boleslavské hokejisty mizerná bilance přesilovkových komand (3 góly z 38 možností) trápí, jsou s nimi nejhorší v lize, na druhou stranu je to nemusí až tak děsit. Proč? Protože nedoručená procenta gólového výtěžku z početních převah bohatě pokrývá úroveň kumštu brankářské jedničky.

S úspěšnosti zákroků 92,80 procent je čtvrtý nejlepší, s gólovým průměrem 1,69 druhý, nikdo nemá tolik výher jako on – 9.

Položte si stokrát otázku, jak je možné, že Bruslaři svítí nahoře v tabulce, a odpověď bude furt stejná: Furch. „Budu se snažit to udržet,“ usmívá se majitel parádních čísel s tím, že dopředu se nedívá. „Soustředím se na současnost. Já ani nevím, na koho jdeme příště,“ pokrčil rameny, aniž by tušil, že s kumpány pojede do Olomouce.

Loni touto dobou se Boleslav trápila na předposlední figuře extraligové čtrnáctky s 11 body po 13 kolech. Po úterní předehrávce vzhlíží na většinu ostatních ze čtvrté pozice s 24 body.

Před rokem měli Bruslaři na kontě nepříjemných 43 inkasovaných gólů, nyní 29. A vepředu? Loňských 30 střídá nynějších 33 tref. Což zas takový rozdíl není.

Zásadní změna stojí, klečí a mrská sebou v brankovišti.

Přidejte k tomu poctivou týmovou práci, pevnější defenzivu, která dokáže držet pohromadě a zatím jenom jednou inkasovala pět gólů, ještě vyloženě nevybouchla. Zapomenout se nesmí na solidní útok vyfutrovaný letními nákupy. Ty dokážou nahrazovat kráter po téměř padesátibodovém Róbertu Lantošim.

Výsledkem je uškrcení loňského zvyku, že se proti Bruslařům zapisují snadné body. „Po minulé sezoně jsme se hlavně chtěli vyvarovat špatného začátku, a to, že jsme takhle vysoko, je jedině dobře. Musíme bojovat dál, protože jsme tým bojovníků, který potřebuje hrát šedesát minut na sto procent. Je potřeba takhle pokračovat dál,“ ví Furch své.

A byť to není úplně jeho téma, z dálky by se mu taky lépe dívalo na produktivnější přesilovky. „Bylo by příjemnější nějakou proměnit, už kvůli našemu sebevědomí dál do sezony. Ale takhle to zatím je. Budeme doufat, že se to zlepší,“ říká k věci letní akvizice.

Pro 34letého gólmana má sportovní ředitel BK Tomáš Vlasák jen slova uznání. „Pracovitý, skromný kluk, který mužstvu dodává sebevědomí. Pro nás strašně důležitý článek. V budoucnu by mohl být i mentorem nějakého mladšího gólmana,“ myslí si Vlasák.

