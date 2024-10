Kondelík? Dynamo nečeká, ve hře je trejd. „Hertlův“ Američan už podepsal

Vedou extraligovou tabulku, ve vlastní kuchyni však dál vaří a vymýšlejí nové recepty, jak se stát co nejsilnějším. Pardubice nenechávají nikoho vydechnout, v klubu se stále něco děje. Teď je na paškále okamžitý příchod útočníka Jáchyma Kondelíka, s nímž se Dynamo v předstihu domluvilo na víceletém kontraktu od ročníku 2025/26. Na východě Čech chtějí mistra světa hned teď, ve hře je hráčská zásilka na opačnou stranu i případné odstupné.

Za oponou se o Kondelíkově dřívějším přesunu z jihu mluví pár týdnů, v posledních dnech intenzita spekulací stoupá. Podle informací iSport.cz pokročilo hledání shody u klíčových lidí obou klubů. Jde však o hodně pálivé téma a můžete vzít jed na to, že dokud nebude transakce upečená, z odpovědných figur nedostanete vyjádření, které by posunulo věc do „oficiální“ podoby.

Sportovní manažer Motoru Jiří Novotný je v této otázce velmi opatrný. „Nechci se k tomu vyjadřovat, Kondel je u nás pod smlouvou. Pokud se bude něco dít, rád se k tomu vyjádřím. V této chvíli to je vše,“ sdělil do telefonu.

Jeho pardubický protějšek Petr Sýkora připustil, že v klubu dojde k personálním přesunům. „V souvislosti s rozsáhlou marodkou nás určitě čekají