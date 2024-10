Sparťanský žolík Boris na nájezdy v Třinci: Šel jsem tam studený, ztuhlý

V hierarchii Sparty je Martin Michajlov číslem tři za Josefem Kořenářem a Jakubem Kovářem, který doléčuje nemoc. Proto vyrazil třicetiletý rodák z Roudnice nad Labem do Třince. Nečekal, že si zachytá. Nakonec byl za obletovanou hvězdu, pustil jeden nájezd ze čtyř. „Šel jsem tam studený, ztuhlý. Jenom jsem si rychle nasadil a zapnul věci. Mám velkou radost,“ líčil.

Zahřál se hned tím, že vychytal blafák Andreje Nestrašila. Poté si poradil i se zakončením Marka Daňa. Překonal ho až střelou po ledě David Cienciala. Domácí specialista se na něj rozjel v osmé sérii znovu, ale přestřelil. „Všichni kluci mě podpořili,“ pochvaloval si brankář, jenž nastoupil ke druhému duelu v extralize. Premiéru měl v prosinci 2019, kdy jako hráč Slavie posílil na střídavý start Mladou Boleslav.

Proti Litvínovu naskočil na posledních pět minut, inkasoval ze tří střel dva góly a na dlouhých pět let se nad ním zavřela extraligová voda. Až do pátečního večera. „Chtěl jsem si to užít a pomoct klukům k vítězství,“ vyprávěl. „Byl to dobrý zápas, se dvěma vynikajícími gólmany. No, možná se třemi,“ pousmál se kouč hostů Pavel Gross.

Trenéři po čtvrté sérii ukázali na Michajlova, neboť jinak spolehlivému Kořenářovi nájezdy opět nesedly. Stejně jako nedávno v Brně. I tam si ho tři protivníci vychutnali. Kouč mu však dál bezmezně věří. I v nájezdech. „Pepa předvádí vynikající výkony. Říkám vám, že do konce sezony bude vynikající i v této disciplíně,“ konstatoval přesvědčeně Gross. „Kořen je výborný brankář, zvládá všechno,“ bránil Michajlov kolegu. „Jde spíš o to, že ti hráči udělají něco navíc. Je shoda náhod, že dostal víc gólů. V zápase nás Pepa držel. I díky němu jsme se dostali až k nájezdům.“

Hned třikrát věřili domácí Ciencialovi. Dvakrát proměnil, vítěznou trefu ale zapsal sparťan Roman Horák, na jehož kličku nedosáhl Ondřej Kacetl. „Už jsem vařil z vody. Kdybych mu to hodil zase mezi nohy, je z toho gól,“ litoval Cienciala, že ve finále změnil způsob exekuce.

Dva extraligoví giganti se do sebe opřeli poprvé od jarního prvotřídního nerváku v semifinále play off. Jelo se nadoraz, s vyšponovanými emocemi. „Vynikající zápas z obou stran,“ uvedl třinecký asistent Marek Malík.

Nemohla chybět ani pěstní potyčka. K ní vyzval obránce Ondřej Mikliš útočníka Vladimíra Draveckého, jenž se snažil odtáhnout beka ze souboje s Patrikem Hrehorčákem, v němž by byl třetí. Jenže Mikliš, jehož předtím Hrehorčák u brány srazil zezadu na led, o tuhle aktivitu soupeře nestál a do Draveckého se pustil s vervou. V krátké bitce rozdal víc přesných ran, oba borci si šli na pět minut oddechnout na trestnou.

Málokdo tam vydržel po celou dobu trestu, neboť rivalové využili první tři přesilové hry. Zatímco domácí skórovali díky důrazu u brankoviště (Roman, Kurovský), Pražané vytáhli skvělou kombinaci. Na jejím konci byla Hrabíkova zadovka na Horáka a precizní zakončení k tyči.

Právě Kryštof Hrabík byl s celoobličejovým krytem nejvýraznějším hráčem Grossovy party. Po třinácti vteřinách druhé třetiny šikovně sklepl mezi Kacetlovy betony Salomäkiho bekhendové nahození a Sparta se dotáhla na 2:2. Sudí měli i dál moře práce. U televizní obrazovky zkoumali zákrok Aarona Irvinga u mantinelu na Daňa. Nakonec mu udělili jen „dvojku“, neboť šlo o úder rukou do obličeje, nikoliv hokejkou.

Zatímco tento střet fanoušky Ocelářů pobouřil, nájezd drsňáka Richarda Nedomlela do rozhodčího Tomáše Mejzlíka je rozesmál. Obr v třineckém dresu u branky srazil arbitra, který mu zavazel v cestě. Mejzlík se odrazil od „zdi“ a skončil na zádech. Rychle se však oklepal. „Emoce i nás hráče lidi baví, se Spartou jsou vždycky,“ shrnul Cienciala.

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE