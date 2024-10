Rošáda Dynama: Zbořil na plac, pryč Zohorna! Byl nesvůj, přišel o sen

Zatímco Jáchym Kondelík měl možnost se s parťáky z Českých Budějovic ještě rozloučit během poledního utkání v Karlových Varech, Tomáš Zohorna už se podobné možnosti nedočkal. Po upečení výměny se bývalý reprezentant, který zrušil svoji klauzuli o nevyměnitelnosti, již odpojil od Pardubic a začal se chystat na přesun na jih Čech. Zde by rád dostal větší roli, než měl v probíhajícím ročníku u lídra soutěže. Loučení s klubem svého srdce nebylo jednoduché.

„Není snadné opouštět město, kde jsem strávil většinu kariéry a jsem tu doma. Vedení Dynama ovšem nic nezazlívám. Několikrát se ke mně zachovalo velmi vstřícně,“ děkoval Zohorna klubu v prohlášení pro jeho web. „Mrzí mě, že to nedopadlo. Byl to můj sen, ukončit kariéru v Pardubicích s pohárem nad hlavou. Ale věřím, že se to dřív nebo později klukům povede.“

Jak přiznal například útočník Tomáš Vondráček, už nějakou dobu tušili, že je Zohorna na odchodu. „Mluvili jsme o tom, Zohy nám řekl, co se děje. Bylo na něm poznat asi čtrnáct dní, že je nesvůj. Trošku jsme to cítili s ním. Máme ho všichni rádi. Byl to náš lídr a možná nejlepší člověk, kterého jsem u hokeje zažil. Vzali jsme to, jak to je. Tomáš nám určitě bude přát to nejlepší,“ prozradil autor vítězné trefy v utkání s Rytíři.

Po srdceryvném odchodu Zohorny, kterého o víkendu v Dynamu nahradí Jáchym Kondelík a Američan Jasper Wheatherby, měl poprvé šanci se ukázat obránce Jakub Zbořil. Posila ze zámoří, kterou Pardubice přebraly brněnské Kometě, naskočila proti Kladnu v hodně zběsilém tempu. Už v první třetině odehrál bývalý zadák Bostonu skoro deset minut.

„Trošku mi v první třetiny nestíhaly plíce, takže jsem se snažil uklidnit na střídačce, abych to zvládnul. Jinak si myslím, že to bylo dobrý. Moc jsem si to užil. Zápas jsme zvládli. Ještě bych si představoval, že mi tam něco spadlo, a bude to lepší,“ usmíval se Zbořil po šichtě s časem 21:41 na ledě.

Po vítězství nad Rytíři, ze kterého se Východočeši radovali už podesáté v řadě, se ohlížel i k dosti probíranému upřednostnění Pardubic před rodným Brnem. Vracet se ke svému rozhodnutí příliš nechtěl, něco ale přece novinářům nastínil.

„Myslel jsem si jinačí věci, seběhlo se to tak, že jsem odešel do Pardubic. Za mě to je tým s nejvyššími ambicemi. Jsem rád, že jsem tohle rozhodnutí udělal, protože se budeme snažit jít na pohár. Chceme zvítězit v každém zápase a to je strašně důležitý. Jsem strašně soutěživý člověk, rozhodl jsem se takhle a budu bojovat za tým,“ ujistil Zbořil.

Kladnu ke zlomení nepříznivé série s Dynamem nepomohly ani třetí sada zlatých dresů, ve kterých v rámci výroční sezony a připomenutí prvního kladenského titulu nastoupilo. Druhou čtvrtinu základní části odstartovali Rytíři ve své pevnosti bez bodového zisku.

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE