Zbořil dostane mnohem větší ranec. Je adekvátní? Klub uspíší mistra světa

Extraligou také rezonuje story Jakuba Zbořila, jenž se před týdnem kochal děním na brněnském Výstavišti, kde panuje čilý ruch při stavbě nové multifunkční arény. Za pár dnů odchovanec Komety seděl v autě směr Pardubice.

Někdejší bek Boston Bruins dal Brnu košem, zbořil sny fanoušků o posile do obrany, na zem spadla i přání vidět bratry Jakuba a Adama v jednom hokejovém triku. V hokejovém prostředí se vášnivě diskutuje, kolik mu nový klub musel nabídnout, aby upřednostnil „venek“ před domácím prostředím.

Podle informací Zimáku, respektive Radka Dudy se Zbořilův plat blíží tomu, co dostává Roman Červenka . Řeč je o více než milionové měsíční gáži. Je taková suma adekvátní? V tom se osazenstvo Zimáku neshodlo.

„Za takového hráče mi to přijde nesmysl,“ uslyšíte v podcastu. „Obrovské žně zažívají i agenti,“ zazní rovněž.

A další zajímavá věc. Na trase mezi Pardubicemi a Budějovicemi se pracuje na tom, aby z Motoru přišel Jáchym Kondelík. O tomto tahu se mluvilo v létě, jenže tehdy šlo o to, že mistr světa z Prahy podepsal smlouvu s Dynamem od roku 2025. Nyní se řeší, že na východ Čech přijde v příštích dnech… Jaká je to zpráva pro oba kluby a je to výhra pro Kondelíka?

O dopadech uspíšeného transferu se dozvíte mnohem víc na adrese zimakpodcast.cz a nebo v sekci iSport Premium.

Příští týden vyleze na světlo nominace kouče Radima Rulíka na tradiční listopadový Karjala Cup. Půjde o vůbec první akci národního mužstva od jarního zlatého šampionátu v Praze. S jakou strategií by se měl výběr urodit? A která jména by v něm rozhodně neměla chybět?

Trio Duda , Irgl , Horák provede rekognoskaci terénu po všech evropských soutěžích.

