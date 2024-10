Kondelík v šachovém útoku. Zbořil? Drží návyky ze zámoří, pomohl vyhrát

Pardubický kouč Václav Baďouček věděl, že Kondelík s Kautem spolu hráli v mládežnických reprezentacích. Pár let uplynulo, ale nabízelo se tohle spojení hned oživit. „Chtěl jsem udělat útok, který bude důrazný a bekům soupeře dovede svými fyzickými parametry zamotat trochu hlavy. Doufám, že vazby se obnoví, aby byli hodně nebezpeční,“ pronesl.

S přínosem dvoumetrového Jihočecha byl spokojený. Kondelík udržel dost puků v soubojích, hned na startu zápasu se dobře vrátil pomoci defenzivě, vyhrával vhazování. „Zvládl to dobře, ukázal hokej, který od něj očekáváme. Byl důrazný,“ pochvaloval si i Baďouček, že nový hráč zapadl podle představ. „Šel do akce po jednom rozbruslení, čekám, že větší souhra s klukama postupně přijde,“ dodal kouč.

Klíčový moment zápasu obstarala souhra Patrika Poulíčka s Tomášem Vondráčkem. Poulíček bleskovou změnou směru za brankou oklamal dva bránící hráče Olomouce a rychle nahrál na přední tyč, kde už čekal nachystaný Vondráček. Bum, gól. V 51. minutě se vyrovnané skóre změnilo na 2:1 pro Dynamo a už se nepohnulo.

„Vůbec nevím, jak se to za bránou seběhlo,“ nechápal ani po zápase olomoucký útočník Karel Plášek. „Najednou jsem viděl, že Tomáš Vondráček je volný. Snažil jsem se skočit zpátky, ale už jsem to nestihl,“ zahlásil. Ani jeho průlet nestačil. Vondráček pálil rychle.

Plášek mohl pak ještě srovnat, ale Tomáš Vomáčka na konci zápasu ukázal, jak se dovede bleskově poskládat ke svoji levé tyči. Chvíli se otevřel prostor, ale najednou nic. Plno. Tam by neproskočila ani blecha. „Sahali jsme po bodu, ale bohužel. Nepodali jsme špatný výkon. Měl jsem to tam dvakrát, škoda,“ štvalo forvarda Hanáků, že aspoň jednou na pardubického gólmana nevyzrál.

Baďouček: Zbořil plní roli a bude ji plnit dál

Pardubice jsou v jednom ohledu hodně specifický soupeř. Když si projedete centimetry na jejich soupisce, máte trochu pocit, že najednou přepínáte do NBA. Kondelík s 201 cm je takový další příjemný bonus. Zatím jen v obleku halou navíc pochodoval 193 cm vysoký Jasper Weatherby. „Víme, jaká kvalita na straně soupeřů často je. Ale prostě do toho musíš dát bojovnost, chceš se prosadit jeden na jednoho a minimum času trávit v obranném pásmu,“ vyjmenovával olomoucký asistent Róbert Petrovický, že z vysokých Pardubic nemá cenu si lámat úplně hlavu. „Prostě je důležité kvalitu soupeře prorazit šikovností, silou, kreativitou, pohybem a střelbou.“

Olomouc hrála velmi slušně, kromě první třetiny, kdy chodila víc na trestnou, svedla s favoritem vyrovnaný zápas. „Je trochu speciální s nimi hrát, ale chystáme se na ně normálně, jak na každý jiný zápas. No ale bolí to s nimi, víc, než v jiných zápasech,“ připustil Plášek, že střety se Šustrem, Musilem nebo Houdkem kousnou. „Ale pořád je to hokej,“ pousmál se.

Jedním z menších beků na pardubické soupisce je Jakub Zbořil, který dostal nejvíc času na ledě při premiéře na Kladně a to samé opakovalo i s Olomoucí. Baďouček ho využíval do všech herních situací. Pravidelně chodil i na přesilovky, které za mořem nehrál.

Někdejší zadák Bostonu prý rychle pochopil, že minut dostane v Pardubicích dost. „Jo, bavili jsme se o tom, když se k nám připojil. Říkal, že potřebuje dva tři dny, aby se rozkoukal. Myslím, že roli, kterou od něj očekáváme, plní a bude ji plnit dál,“ prozradil trenér.

Třeba proti Olomouci patřil Zbořil mezi nejvýraznější zadáky. Kolikrát jste viděli, jak rozjel nohy a mazal dopředu. „Je u něj vidět dobrý pohyb při založení útoku a nebojí se ho podpořit,“ přikývl i Baďouček. „Nedává soupeři moc prostor ke hře. Návyky ze zámoří u něj obzvlášť byly vidět na Kladně na malém hřišti,“ všiml si kouč, že úzké kluziště mu adaptaci ze zámořského hokeje usnadnilo. Ale i s Olomoucí si vedl velmi dobře. Důkazem budiž i Vondráčkova vítězná branka, protože akce začala u Zbořila na levém mantinelu u modré čáry.

Pardubice si připsaly další utkání, po kterém si mohou říct, že ho urvali. Zásadní pro ně ovšem v tuto chvíli je, že pravidelně nahazují bodové příspěvky do tabulky a na čele si budují pomalu pevnost. „Pochválil bych tým za bojovnost, kterou ale samozřejmě čekáte. Klukům jsem hned po zápase říkal, že nám schází větší přímočarost do brány. Chceme být moc dokonalí, ale dokonalost přijde, až nám tam góly začnou padat,“ doplnil ještě Baďouček.

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE