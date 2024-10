Zohorna pomohl Motoru skolit mistra, slaví i Kondelík. Výprask Tygrů 0:7!

Skvělá třetí třetina a odplata Rytířům

Hokejisté pražské Sparty zdolali v 15. kole extraligy doma Kladno 5:2 a vyhráli potřetí za sebou. Rytíři nastoupili potřetí v řadě bez dvaapadesátiletého majitele Jaromíra Jágra a potřetí za sebou nebodovali, přestože ještě v průběhu třetí třetiny vedli 2:1. Sparta oplatila Kladnu porážku 2:4 z úvodu sezony a vyhrála podesáté z posledních jedenácti vzájemných duelů. Pražané rozhodli o výhře díky povedené třetí dvacetiminutovce, kdy dali čtyři góly.

Hlasy trenérů

Pavel Gross (Sparta): „Totální respekt co se týče soupeře a práce trenérů, protože jsme zase viděli živé, velmi bruslivé a nepříjemné Kladno. To, které bylo už v prvním zápase, kdy nás porazilo. Hrálo jednoduše a zblokovalo hodně střel. Musím říct, že to nebyl vůbec náš zápas. Jak je kalendář nabitý, tak to jednou sedne na jedno mužstvo nebo na druhé. Nebudeme hledat žádné výmluvy. Já si vždycky říkám, že dobré mužstvo vyhraje i takové zápasy, což se nám nějakým způsobem podařilo. Bylo tam samozřejmě hodně věcí, které se nám nelíbily. Na druhou stranu se jako trenér budu snažit z toho vzít nějaké pozitivní věci. Dostali jsme takovou ťafku dvěma góly za sebou ve třetí třetině, ale nepodělali jsme se z toho. Udělali jsme okamžitě nějaké změny a podařilo se nám pár minut po tom vyrovnat. Bylo to jen o chtíči, jestli to chceme obrátit nebo ne. Ten tam v každém případě byl. Musím říct, že (brankář) Pepa (Kořenář) byl zase výborný a držel nás tam v nějakých situacích. Porazili jsme dnes hodně silné Kladno.“

David Čermák (Kladno): „Jak jsme sledovali poslední zápasy Sparty, tak její výkony byly velmi kvalitní. Jeli jsme sem s velkým respektem a chtěli jsme co nejdéle držet nějaký vyrovnaný stav, abychom byli ve hře. Sparta se dostala do vedení, ale my jsme to dokázali v poslední třetině otočit. Pro nás tam bylo špatné, že Sparta hned srovnala, dostala se do tlaku a zápas otočila. My jsme na konci zápasu šli dvakrát do risku bez gólmana a Sparta zápas rozhodla.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 23:07. Mašín, 48:41. Krejčík, 52:04. Sobotka, 58:31. P. Kousal, 59:37. Chlapík Hosté: 43:08. Pietroniro, 44:22. Tralmaks Sestavy Domácí: Kořenář (Volevecký) – Krejčík, Mikliš, Mašín, Kemiläinen, Kempný (A), Irving, Moravčík – Hyka, Sobotka, Řepík – Salomäki, Lajunen, K. Hrabík – Chlapík (A), Horák, P. Kousal – Forman (C), Najman, Vitouch. Hosté: Brízgala (Lukeš) – Ticháček (A), Mendel, Pietroniro, Šenkeřík, R. Jeřábek, Hanousek, Nemčík – M. Procházka (A), Hults, Tralmaks – Smoleňák (C), Straka, Jarůšek – Pytlík, Filip, Vimmer – J. Strnad, Bláha, S. Redlich. Rozhodčí Kika, Jaroš – Frodl, Štěpánek Stadion O2 arena, Praha Návštěva 14 864 diváků

Abdul čtyřmi body protáhl mizérii Tygrů

Hokejisté Vítkovic deklasovali v 15. kole extraligy Liberec 7:0 a v historii vzájemných zápasů v nejvyšší soutěži zaznamenali nad severočeským klubem rekordní výhru. Dvěma góly a dvěma přihrávkami se na ní podílel Jindřich Abdul, Vítkovice si rovněž pomohly čtyřmi brankami z přesilových her, ve kterých byly stoprocentně úspěšné. Brankář Lukáš Pařík si proti svému bývalému klubu připsal první nulu v sezoně. Liberec pokračuje ve výsledkové mizérii, z posledních sedmi zápasů pošesté prohrál.

Hlasy trenérů

David Bruk (Vítkovice): „Jsme samozřejmě rádi, že jsme vyhráli druhé utkání po sobě. Dnes jsme byli lepším týmem a dařilo se nám v ofenzivě i defenzivě. Klíčem byly i přesilové hry.“

Filip Pešán (Liberec): „Těžko hodnotit takové utkání. Z naší strany to byl ostudný výkon. Začali jsme špatně už v prvním střídání, kdy jsme špatně pokryli protiútok soupeře a inkasovali jsme branku. V tom duchu se pak neslo celé utkání. Kvalita dnes byla na straně domácích, spousta našich hráčů dnes nedosahovala extraligové úrovně. Jenom díky vynikajícímu Petru Kváčovi nebyl ten rozdíl ještě větší.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 00:29. Yetman, 12:33. Zdráhal, 29:19. Abdul, 30:04. Abdul, 44:20. Roberts Bukarts, 47:42. Dočekal, 57:12. Kalus Hosté: Sestavy Domácí: Pařík (Klimeš) – Marcel, Košťálek, Auvitu, Demel, Mikuš (C), Percy, L. Kovář – Abdul, Yetman, Nellis – Kalus (A), Barinka, Zdráhal (A) – Roberts Bukarts, Hladonik, Hašek – Dočekal, Claireaux, Lednický. Hosté: Kváča (Král) – Ivan, Galvas, Aubrecht, Melancon, Petrovický, Krutil – Bulíř (A), A. Musil, Kelly Klíma – Flynn, Faško-Rudáš, Lantoši – Zachar, Vlach (C), Thomas – Petrovský, Jansa, Ryšavý. Rozhodčí A. Jeřábek, T. Mejzlík – V. Lederer, P. Blažek Stadion Ostravar aréna, Ostrava Návštěva 4 890 diváků

Přestřelka v Boleslavi, řádil Beránek

Hokejisté Karlových Varů zvítězili v 15. kole extraligy v Mladé Boleslavi 5:4 po samostatných nájezdech, v nichž jejich brankář Dominik Frodl ani jednou neinkasoval. Dvěma góly a rozhodujícím nájezdem se na výhře týmu Energie podílel Ondřej Beránek. Mladoboleslavští, kteří ve třetí třetině smazali dvougólové manko, si připsali třetí porážku za sebou.

Hlasy trenérů

Martin Slánský (Mladá Boleslav): „Řekl bych, že jsme do utkání vstoupili dobře a vzali si vedení. Bohužel druhá třetina nás dneska stála utkání. Polevili jsme, soupeř byl silnější v osobních soubojích a my je prohrávali. Jsme rádi, že jsme ve třetí třetině vytvořili tlak a vrátili se do utkání. Získali jsme bod, toužili jsme ale i po tom druhém. To je sport. Musíme být rádi i za to, že jsme urvali alespoň ten jeden.“

David Moravec (Karlovy Vary): „Zápas jsme měli dobře rozehraný, ale po dvou třetinách jsme přestali hrát to, co chceme. Začátek z naší strany nebyl povedený, ale jsme rádi, že jsme se vrátili do zápasu a získali náskok. Hlavně v konci třetí třetiny jsme začali být malinko pasivní. I díky brankáři jsme potom v nájezdech získali ten bonusový bod, který si ceníme. Sbíráme teď každý bod, abychom získali sebevědomí a postupně stoupali.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 04:20. Buchtele, 11:39. Lintuniemi, 53:22. Hradec, 57:30. Buchtele Hosté: 07:53. O. Beránek, 20:19. O. Beránek, 27:21. Rulík, 34:45. O. Procházka, . O. Beránek Sestavy Domácí: Furch (J. Růžička) – Pyrochta (A), Gewiese, Bernad, Lintuniemi, Jánošík (C), F. Pavlík, Havlín – Skalický, Fořt (A), Hradec – Buchtele, Čajka, Lakatoš – Junttila, Suchý, Doležal – Dvořáček, Závora, Stránský – Malát. Hosté: Frodl (Habal) – Reunanen, Plutnar (A), Mikyska, Jaks, Mamčics, Rulík, Šalda – Čihař, Jiskra (C), O. Beránek (A) – Kružík, Gríger, O. Procházka – Sapoušek, Salsten, Kofroň – T. Redlich, Šír, Koffer. Rozhodčí Pražák, Pilný – Kajínek, Gerát Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 3103 diváků

České Budějovice - Třinec 5:2

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 09:51. Kovařčík, 14:21. Harris, 29:36. Pech, 30:18. Gulaš, 59:54. Doudera Hosté: 14:56. Čacho, 42:46. Hudáček Sestavy Domácí: Klouček (Strmeň) – Štencel, Cibulka, Doudera (A), Kachyňa, Pýcha, Vráblík, Bukač – Kovařčík, Zohorna, Gulaš (C) – Olesen, Harris, Přikryl – Koláček, Pech (A), M. Beránek – Hoch, Toman, Valský – Kašlík. Hosté: Mazanec (31. Kacetl) – Smith, J. Jeřábek, Nedomlel, Kundrátek, Jank, Adámek – Daňo, Roman, Nestrašil (A) – Teplý, Sikora, Hudáček – Cienciala, Vrána (C), Kurovský – Dravecký (A), Čacho, Hrehorčák – Addamo. Rozhodčí Šindel, Zeliska – Svoboda, Dědek Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 6204 diváků

Pardubice - Olomouc 2:1

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 23:56. R. Kousal, 50:30. Vondráček Hosté: 36:08. Macuh Sestavy Domácí: Vomáčka (Will) – D. Musil, J. Zbořil, Vála, Šustr, Švec, L. Hájek, Houdek – Červenka (C), R. Kousal (A), Mandát – Smejkal, Kondelík, M. Kaut – Paulovič, Poulíček (A), Vondráček – Formánek, Fiala, Herčík. Hosté: Machovský (Sedláček) – Ondrušek (C), T. Černý, Sirota, Řezníček, Korenčík, Rutar, Rašner – Anděl, Kusko, Kohout – Plášek, Macuh, Fridrich – Kunc, P. Musil, Orsava (A) – Knotek, Nahodil (A), Doktor. Rozhodčí Sýkora, Šír – Axman, Zíka Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 10046 diváků

Kometa Brno - Mountfield HK 2:3

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 08:22. Rachůnek, 20:51. A. Zbořil Hosté: 06:16. Miškář, 28:09. Perret, 38:58. R. Pavlík Sestavy Domácí: Postava (Krošelj) – Davidson, Ščotka, Beaudin, Gulaši, Bartejs, Ďaloga, Švrček – Zaťovič (C), Cingel', Flek (A) – Pospíšil, A. Zbořil, H. Zohorna – Kos, Konečný, Rachůnek – Říčka, Marcinko (A), Kollár – Okál. Hosté: Škorvánek (F. Novotný) – Freibergs, Mudrák, Kalina, McCormack, Pavelka (C), Bučko, Pinkas – Perret (A), Tamáši, Jergl – R. Pavlík, Miškář, Šťastný – A. Novotný, Batna, Pour – P. Moravec, Bunnaman, Dmowski – Štohanzl. Rozhodčí Hribik, Obadal – Lhotský, Hnát Stadion Winning Group Arena Návštěva 7241 diváků

Litvínov - Plzeň 6:0

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 17:38. Sandberg, 30:32. Sukeľ, 32:34. Zeman, 35:30. Sukeľ, 54:11. Sukeľ, 58:14. D. Kaše Hosté: Sestavy Domácí: Zajíček (M. Tomek) – Baránek, Zile, McIsaac, Polášek, Zeman, Czuczman, Gajdoš – Sandberg, Sukeľ (C), Koblasa – O. Kaše (A), D. Kaše (A), Hlava – Pekař, Gut, Maštalířský – Havelka, Jícha, Brož. Hosté: Hrenák (Malík) – Zámorský, Pulpán, Merežko, Skok, Pšenička, Piskáček, Brůna – Rohlík, Elson, Měchura – Lev (C), Klepiš (A), Simon – Söderlund, Lalancette, Schleiss (A) – Matýs, Mertl, Pitule – Urban. Rozhodčí Ondráček, Stano – Špůr, Thuma Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 4901 diváků