Trenér Pešán sedí na horkém křesle, tuší Duda. Kde vidí problém Tygrů?

Třinácté místo Liberci těžce nevyhovuje. Aby také ano, na tyhle pozice nejsou pod Ještědem zvyklí. Předpoklad zněl jinak: s partou několika ostatních dravců prohánět extraligové kolosy z Třince, Pardubic a Sparty. Realita je svízelná a jen v marodce lídrů Šimka a Filippiho nejde hledat důvod tvrdého sesunu. To by bylo mizerné alibi. Letní ztráty útočníků Rychlovského s Najmanem jsou extrémně znát, zámořské ofenzivní zboží vyhlíží (opět) jako tuctový artikl. Je to jedno s druhým a čas na obrátku dění se začne brzy krátit. Web iSport.cz rozebírá tygří trable s expertem Zimáku a bývalým libereckým útočníkem Radkem Dudou.

Váš pohled na to, co se děje s Tygry?

„Je bez debat, že se jim zranili klíčoví hráči. Ale ke zraněním dochází všude. Co já vidím za problém, Tygr nedokáže hrát po celých šedesát minut. S tím souvisí i skutečnost, že letos v Liberci neměli dobrou ruku při skladbě kádru. Nesehnali dobré hráče. A oproti ostatním mají co do výšky malé mužstvo. Patří taky k nejmladším týmům v extralize, takže k nejméně zkušeným. Po sezoně z obrany odešel McCoshen s Knotem, což dělá asi 45 minut času na ledě. To je sakra znát. Náhrada za ně? Jasně, Radim Šimek, který by hrával okolo třiceti minut. Jenže se zranil.“

Obrana je jedna věc, jenže Tygrům ukrutně hapruje útok, po Plzni a Budějovicích je nejslabší. Přitom historicky patří do úplné špičky a jde o DNA libereckého hokeje. To je klíčová svízel, ne?

„Jednoznačně. S Kubou Rychlovským odešel nejlepší ligový střelec, v Adamovi Najmanovi ztratili výborného tvořivého centra. Znát je to strašně. Zmizelo vám skoro čtyřicet gólů (38) a přes devadesát bodů (91) ze základní části. Nemá to kdo zastoupit, jedinou adekvátní náhradou je Róbert Lantoši, který naposledy atakoval padesát bodů. I kdyby je znovu udělal, což nevidím, čtyřicet bodů vám pořád schází.“

Navíc Rychlovského agresivní pojetí hry a důraz u brankoviště tým hodně postrádá.

„Stoprocentně. Hlavně Filippimu odešel hráč, kterého k sobě potřebuje, čili i na jeho bodech to bude znát. Filippi je playmaker, svým křídlům všechno potřebné připraví, ale musí mít k ruce schopného zakončovatele. A teď ho u sebe nemá. Mančaftu hodně schází i produktivita Michala Bulíře. Vím, že byl zraněný, ale zase, to není výmluva. Po návratu z Plzně odehrál za Tygry kolem devadesáti utkání (93) a je asi na čtyřiceti bodech (42). Od něj je to strašně málo. Letos má jeden bod za gól.“

Klasické téma: cizinci. Před rokem nevyšel tah s útočníkem Jaycem Hawrylukem, jenž přitom dostával skvělou výplatu. Pořád na tom byl však líp než Christian Thomas, který má z nynějších 14 duelů jednu asistenci. Čech by venku s touto bilancí byl dávno odejit.

„Thomasova čísla jsou šílená. Ale podobně je na tom Kelly Klíma, taky bod. A