Prázdná brána? Flekova práce, děkuje dalším gólem. Brno přišlo o gólmana

Potřebujete v extralize nějakou jistotu? Jednu solidní nabízí Jakub Flek (31). Jakmile dojde ve Winning Group Areně na power play soupeře, můžete si bez větších obav vsadit, že mistr světa z Prahy ujede obraně a zaveze puk do prázdné brány. Proti Kladnu (3:2) takhle dal už třetí gól v sezoně. Celkem jich má na svém kontě šest. „S Marcim (Tomášem Marcinkem) chceme být aktivní. Když můžeme, nebojíme se zaútočit. To platí i pro oslabení,“ poznamenal Flek.

Patří k nejrychlejším bruslařům v Česku. To se ví. Proto je Jakub Flek pro trenéry první volbou, když dojde na hru protivníka bez brankáře. V obranném pásmu má rychlý přístup, a když dostane kotouč do prostoru, bleskově valí na opuštěnou kasu. Profičí kolem obránců a lehce zavěsí. Trefy při power play jsou na podzim útočníkovou delikatesou. „Každou sezonu tak dám dva, tři góly. Tento byl ve finále důležitý,“ podotkl.

Když se Flek předtím proti Třinci trefil do branky s gólmanem, trenér Kamil Pokorný to na tiskové konferenci zmínil a střelci pogratuloval. „Kuba dal po delší době gól ze hry,“ připomněl. V pátek už byl zase ve svém typickém módu. Když domácí získali puk, automaticky sprintoval po křídle dopředu.

Centr Tomáš Marcinko mu bravurně hodil puk za záda bránících borců, rychlonožka ho sebral, natlačil se před branku a lehce skóroval. To je jeho copyright. „Čte hru, a když vypadne puk z pásma, nakopne motory a těžko se chytá,“ uvedl brněnský kouč. „Marci zvolil krásný lob. Já jsem si to zpracoval a pak už to bylo jednoduché,“ popsal Flek třetí gólovou akci vítězů.

Nejen zásahy do prázdné je Flek pro tým extrémně platný. Dře každý zápas, tvoří, střílí, brání, bruslí jako ďábel. Prožívá zkrátka další povedený ročník. Pro Kometu je poklad.

Stejně jako Peter Mueller, jehož si fanoušci vyvolali po těsné výhře na speciální děkovačku. Chtěli mu poděkovat za práci, kterou po návratu ze zámoří pro Brno odvádí. Ve svém čtvrtém utkání dal třetí gól, když z úhlu obratně dorazil Pospíšilovu pecku. Puků za zády velmi dobrého Adama Brízgaly mohlo být daleko víc. Pětkrát skončily rány na brankové konstrukci (dvakrát Beaudin, Kos, Mueller, Zaťovič). „Bylo toho hodně,“ ulevil si Flek.

Rytíři stále bez indisponovaného Jaromíra Jágra vůbec nehráli zle. „Loňský rok je minulostí. Kluci jsou aktivní, mají šance. Hrají hodně ofenzivní hokej, což se mi líbí. Hodně nás potrápili,“ uznal Flek. Hned po jeho trefě na 3:1 dokázali hosté opět snížit. Pětačtyřicet vteřin před koncem prokázal střelecké kvality Eduards Tralmaks, jenž propálil náhradníka Michala Postavu.

Ten šel neplánovaně do akce pět minut před koncem, neboť Gasper Krošelj byl po nájezdu Griffina Mendela otřesený a zamířil v předklonu do kabiny. Dostal úder do krku, bolavé místo si v kabině ledoval. „Nečekal kontakt, něco se mu tam skříplo,“ informoval kouč. „Gasper chytal výborně,“ pochválil vzápětí Slovince, který obvykle plní roli dvojky. A když naskočí, nezklame.

Brněnští hráči, to jsou samí milovníci dramat. Vyhrát v poklidu o pár gólů? To jde zatím mimo ně. „Trenér nám říkal, že ho to bude stát zdraví,“ pousmál se Flek. „Samozřejmě bychom to chtěli dohrát v klidu, ale když to dotáhneme do vítězného konce, tak proč ne,“ dodal. Rytíři smutní, nebyli daleko od bodového zisku. Prohráli znovu těsně. „Sráží nás neproměňování šancí, nepomůžeme si ani přesilovkami,“ posteskl si trenér David Čermák. „Kladno hrálo výborně,“ pronesl uznale jeho protějšek Pokorný.

HC Kometa Brno Vše o klubu ZDE

Rytíři Kladno Vše o klubu ZDE