Úleva pro Třinec po derby. Jeřábek: Výhru jsme potřebovali. Bukarts mimo

Kdo čekal gólové hody a nespočet šancí, ten musel být po Moravskoslezském derby zklamán. K vidění byl urputný, bojovný a obětavý hokej, který obávané vítkovické ofenzivě nechutnal. Téměř dokonale ji uspal třinecký drak v čele s brankářem Ondřejem Kacetlem. Jednou trefou se na zisku prvních tří bodů od 4. října v extralize podílel Jakub Jeřábek. „Jsem rád, že mi to tam spadlo. Ale ještě víc za to, že jsme vyhráli. Už jsme to potřebovali jako sůl,“ věděl třinecký zadák po výhře 2:1.

Vítkovičtí přijeli do nedalekého Třince se značně pozměněnou sestavou. S pětapadesátkou na zádech za ně nově vyjel Robert Říčka, který do Ostravy dorazil z Brna na hostování do konce sezony s možností opce. Na soupisce naopak z výkonnostních důvodů scházel Roberts Bukarts, byť s týmem absolvoval ranní rozbruslení i následný oběd.

V modrobílém dresu se lotyšský křídelník prohání s krátkou přestávkou od roku 2019. Po roční anabázi v Čerepovci a Dinamu Riga se do Vítkovic vrátil. Teď se ale zdá, že se jeho čas v klubu možná definitivně naplnil. I když v této sezoně nastřádal slušných devět bodů, směrem do defenzivy mu to dlouhodobě hapruje. Následná reprezentační přestávka k trejdům přímo vybízí.

Vítkovice navíc předeslaly, že budou hledat náhradu za Valentina Claireauxe. Francouzský centr po úterním duelu v Olomouci z ničeho nic ukončil kariéru a vrátil se za rodinou. Spekulacím okolo Bukartse nahrává fakt, že Ostravané jej nechali sedět, i když mají na marodce jeho bratra Rihardse a Jana Bambulu. Formou střídavých startů Rideře vypomohl porubský Frenks Razgals.

Hosté tahali v první třetině za kratší konec provazu. Třinec jim navíc v 19. minutě dopřál první úder. Percyho zaváhání vyšlo Ostravany draze, s premiérovou trefou v sezoně tak přispěchal Jakub Jeřábek. „V tu chvíli jsem se úplně tolik neradoval, protože jsem nevěděl, jestli někdo z našich náhodou nesložil jejich gólmana. A tak jsem trošku koukal kolem sebe,“ popisoval muž, který dlouho laboroval se zlomeninou lýtkové a holenní kosti.

V bojovném duchu se nesl i celý zbytek utkání. Ve chvíli, kdy to vypadalo, že by jedna branka stačit mohla, neuhlídala vítkovická defenzíva důrazného Daniela Kurovského. Odpověď sice přišla, ale až moc pozdě. Jednačtyřicet sekund před závěrečnou sirénou skóroval Anthony Nellis. Ondřeji Kacetlovi těsně uteklo druhé čisté konto v ročníku.

„Ondra určitě ukázal, že reprezentační formu má,“ poukázal třinecký asistent Marek Malík na Kacetlovu nominaci na Karjala Cup. „Podržel nás, ale nejenom v tomhle zápase. My se na gólmany můžeme spolehnout, i když jsme měli těžké období. Chceme jít dál týmově a ještě více brankářům pomáhat, aby zas tolik práce neměli.“

S komplimentem na Kacetlovu adresu přispěchal i trenér soupeře. „Bavíme se o gólmanovi, který má několik titulů a je opravdu top. Chytal velmi dobře, ale náš brankář také,“ připomněl David Bruk výkon Lukáše Klimeše, jenž naskočil od prvních minut poprvé po devítigólovém debaklu v Hradci Králové.

Zatímco Vítkovice padly podruhé v řadě a příště jedou na led silných Pardubic, Oceláři slavili tři body. Čekali na ně osm extraligových zápasů, v nichž získali jen pět punktů a postupně se propadli na 12. místo. „Je super, jak tým zareagoval. Myslím si, že už jsme si toho řekli dost. Je třeba to začít dělat na ledě a při zápase,“ burcoval Jeřábek.

Výhra nad Vítkovicemi potěšila i kouče Malíka: „Bylo to skvělé derby, opravdu boj o každý metr ledu. My jsme moc rádi, že se nám to podařilo urvat po výkonech, kdy se nám tolik nedařilo. S pokorou bereme tohle vítězství, které bylo vydřené. Skvělý týmový výkon, hodně energie. Ale mohlo se to otočit na obě strany.“

Úřadující mistr však potřebuje cenné body potvrdit i v neděli s Mladou Boleslaví. Až poté si bude moct odfrknout po náročném programu z extraligového úvodu, do něhož zasáhla i Liga mistrů. „Takhle ještě nekoukáme. Jsme plně koncentrovaní na neděli, až pak si odpočineme,“ dodal Jeřábek.

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE

HC VÍTKOVICE RIDERA Vše o klubu ZDE