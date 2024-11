Boleslavská euforie! Dynamo tvrdě narazilo. Hrozná hrubka, vadilo kouči

V jednoduchosti spočívá krása. Hokejisté Mladé Boleslavi rychlým přímočarým hokejem s nadstavbou v podobě enormního nasazení zákonitě pokořili celkově málo odhodlaného oponenta. Zápas na levačku prožil zejména Roman Červenka, jenž viděl zblízka první tři góly BK a ve svých dvou velkých šancích pohořel.

Čtvrtý a pátý domácí gól padl – a teď si sedněte – z přesilovek, tedy z dlouhodobé bolesti Středočechů. Nejprve po třech (!) sekundách od vhazování Dominik Lakatoš propálil Romana Willa a ke konci z brejku skóroval Filip Pyrochta. „Přesilovky nás trápily, teď jsme se dokázali prosadit, což je fajn pro náš pocit, že to v nich jde,“ pochvaloval si Buchtele, někdejší pardubický útočník.

Východočeši odstartovali šíleně. Ve 4. minutě Andrej Šustr na pravém kruhu namazal puk napadajícímu Janu Závorovi, jenž se rychle hnal na Romana Willa a nadvakrát jej přelstil. „Měli jsme dobrý vstup, ale přišla hrozná hrubka při rozehrávce,“ řekl k tomu kouč Václav Baďouček.

Další kiks defenzivy Dynama dorazil v závěru první části, kdy si trestuhodně nehlídaný Buchtele vychutnal dorážku a na malém, ovšem skvěle zaplněném stadionu vyvolal euforii. Takovou, že se po první části tleskalo vestoje.

Dynamo záměrně postavilo do sezony „dvoumetrovou“ obranu, ovšem centimetry navíc v pardubické defenzivě nebyly znát. A nikoli poprvé. Před Willem bylo pořád rušno, a že by domácí hráče bolely projížďky před brankovištěm Dynama, to se rozhodně říci nedá. Hosté byli přísní a důrazní většinou až po odpískání, kdy to nemělo moc smysl.

To poznal například Jakub Zbořil a po svém zbytečném ataku šel na trestnou lavici. Blízko vyloučení v přerušené hře byl i Ondřej Vála, ovšem sudí už si další dvouminutový verdikt nedovolili uvést do života. „Domácí byli hladovější, ale naše špatná věc je nedisciplinovanost,“ vadilo Baďoučkovi. „Dva zápasy po sobě máme šest vyloučených, z toho tři nic neřešící zákroky na útočné polovině. To musíme diametrálně zlepšit.“

Bruslaři hráli celou dobu na vysoké vlně, prosazovali se i proti pěti. Krátce před půlkou duelu mačkali elitní pardubické komando a z tlaku vytěžili třetí gól z hole Lintuniemiho po dalším pohodovém průjezdu propustnou obranou. Znovu u toho byl Roman Červenka, v tu chvíli mu ve výkazu blikalo už mínus 3.

Přesto hosté zorganizovali návrat do zápasu, minutu a půl před koncem druhé části Jiří Smejkal vybídl Jáchyma Kondelíka k jeho první trefě v novém působišti. Exbudějovický obr na hraně brankoviště nadvakrát překonal Dominika Furcha. Dílčí úspěch hosty přece jen vyprovokoval k viditelnější snaze, zároveň si však nenechal říct a v posledním dějství putoval třikrát na dvě minuty. A hned dvakrát z toho zapršelo.

Na tribunách se rozpoutala nálada, jaká tu dlouho nebyla, zelenobílí objížděli vítězné kolečko, vraceli se znovu z kabiny. „Naše fanoušky musím vyzdvihnout, byli opravdu skvělí,“ hřálo jednoho z trenérů Davida Havíře. „Doopravdy výborný zápas, byť jsme zpočátku byli nervózní. Dostali jsme se víc na kotouč, pomohli si prvními dvěma góly a zápas měli pod kontrolou.“

Zatímco nedávno jeho kolega Richard Král v Pardubicích soptil nad úrovní přesilových her a měl hodně výtek kvůli přístupu jejich režisérů, v pátek večer bylo vše jinak. „Pereme se s tím pořád, jsme na videu, trénujeme to, pomohla nám i pardubická nedisciplinovanost,“ uznal Havíř.

S přesilovkovou úspěšností 12,9 % Bruslaři už nejsou poslední v extralize, strčili pod sebe Kometu a Plzeň.

McKegg ani nezačal a skončil

Kanadský útočník Greg McKegg v boleslavském dresu neodehraje jediné utkání. „Strašně nás to mrzí, ale stalo se z toho utrpení pro všechny zúčastněné,“ řekl sportovní ředitel Tomáš Vlasák. McKegg si na třetím tréninku po střetu se spoluhráčem poranil koleno a musí na operaci. „Říkali jsme si, že maximálně do dvou týdnů se to srovná,“ popsal Vlasák. Jenže důkladnější testy ukázaly, že koleno je na tom podstatně hůř. „Lidi v klubu byli fantastičtí, chci jim za vše poděkovat, cítil jsem se tu moc dobře,“ podotkl McKegg. „Jsem vážně nešťastný, že to takhle končí, nicméně se potřebuji dát dohromady a koleno je teď priorita.“

BK Mladá Boleslav Vše o klubu ZDE HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE