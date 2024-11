ONLINE: Dynamo - Vítkovice 2:0. Sparta nadělovala, Liberec je poslední!

Budějovický bek Will Reilly se vleže snaží zastavit únik dvou sparťanských hráčů • ČTK / Šimánek Vít

Třinecký trenér Zdeněk Moták kreslí svým hráčům, jak by si představoval hru bez brankáře • ČTK / Pryček Vladimír

Karlovarský obránce Janis Jaks se raduje z vítězného gólu do sítě Litvínova • ČTK / Kubeš Slavomír

Marko Daňo ve 4. minutě poslal Třinec do vedení, Dominika Furcha překonal bekhendovým blafákem • ČTK / Pryček Vladimír

Na programu hokejové extraligy je 18. kolo. Pardubice, které v průběhu neděle oznámily odchod obránce Andreje Šustra, hostí Vítkovice. Mora v moravském derby zabojuje o body s Kometou. Sparta po pátečním trápení s Plzní tentokrát na domácím ledě nadělovala, budějovickému Motoru nasázela osm gólů (8:1). Kladno předvedlo proti Mountfieldu HK skvělý návrat do zápasu, když v posledních pěti minutách třetí třetiny stáhlo z 1:4 na 4:4. Nakonec ale Rytíři padli po samostatných nájezdech. Na poslední místo tabulky senzačně spadl Liberec, který v souboji dvou posledních týmů prohrál v Plzni 0:1. Mladá Boleslav pokračuje ve své jízdě, v Třinci po obratu ve třetí třetině uspěla 3:2. Dominik Frodl vychytal čisté konto a tři body pro Karlovy Vary proti Litvínovu. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSport.cz.

Třinec - Mladá Boleslav 2:3

Třinec sice v pátek uspěl v derby proti Vítkovicím, jedna výhra ovšem mistry z krize nevyvedla. Proti Mladé Boleslavi sice ještě ve třetí třetině vedli, po pětiminutovém vyloučení útočníka Petra Sikory ovšem přišel obrat hostů, který zařídili Tomáš Fořt a Petr Čajka. Bruslaři zažili perfektní týden, ze tří zápasů získali devět bodů.

Hlasy trenérů:

Jiří Raszka (Třinec): „V naší situaci není ideální každá prohra, obzvlášť v domácím prostředí. Zápas byl hodně ubojovaný, plný osobních soubojů. Chystali jsme se na rychlou hru, rychlé přechody soupeře, které se nám dařilo eliminovat. Bohužel zlom přišel v pětiminutové přesilovce.“

Martin Slánský (Mladá Boleslav): „Do utkání jsme vstoupili vlažně, začátek nebyl z naší strany optimální. Po celý zápas jsme ale soupeře nepouštěli do výraznějších šancí. Měli jsme dobrý pohyb. Jsme rádi, že jsme tady vyhráli a odvážíme si tři body. Máme teď naplánované tři dny volna, kluci je mohou strávit v klidu s rodinami. Pak se zase vrátíme do práce a pokusíme se na to navázat.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 03:43. Daňo, 43:54. Kurovský Hosté: 10:49. Gewiese, 45:11. Fořt, 48:40. Čajka Sestavy Domácí: Kacetl (Mazanec) – J. Jeřábek, Smith, Kundrátek, Nedomlel, Adámek, Jank – Kurovský, Vrána (C), Roman – Nestrašil (A), Sikora, Teplý – Hudáček, Cienciala, Daňo – Dravecký (A), Čacho, Hrehorčák – Addamo. Hosté: Furch (J. Růžička) – Gewiese, Pyrochta (A), Lintuniemi, Bernad, F. Pavlík, Jánošík (C), Křepelka – Junttila, Fořt (A), Skalický – Lakatoš, Hradec, Buchtele – Stránský, Čajka, Dvořáček – Malát, Závora, Suchý – Doležal. Rozhodčí Hribik, Cabák – Hlavatý, Lederer Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 4 987 diváků

Karlovy Vary - Litvínov 2:0

PŘIPRAVUJEME PODROBNOSTI.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 29:44. Jaks, 58:03. Gríger Hosté: Sestavy Domácí: Frodl (Hamalčík) – Plutnar, Reunanen, Jaks, Mikyska, Rulík, Mamčics, D. Moravec – O. Beránek (A), Černoch (C), Jiskra (A) – O. Procházka, Gríger, Kružík – Kofroň, Salsten, Sapoušek – Koffer, Šír, T. Redlich. Hosté: Zajíček (M. Tomek) – Baránek, Zile, McIsaac, Polášek, Zeman, Czuczman, Gajdoš – Sandberg, Sukeľ (C), Koblasa – O. Kaše (A), D. Kaše (A), Hlava – Pekař, Gut, Maštalířský – Havelka, Jícha, Brož. Rozhodčí Barek, Šindel – Svoboda, Štěpánek Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 5283 diváků

Sparta - České Budějovice 8:1

Sparta zvládla pátý domácí zápas za sebou a zůstává třetí. Před více než desetitisícovou návštěvou Pražané rozhodli již v první třetině, kterou vyhráli 4:0. Motor vyšel bodově naprázdno po čtyřzápsaové sérii, v hlavním městě se gólově prosadili až za stavu 0:6. Čtyřmi body za branku a tři asistence se pod úspěch týmu kouče Pavla Grosse podepsal útočník Michal Řepík.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 02:02. Salomäki, 03:55. Horák, 14:41. Chlapík, 18:16. Najman, 24:36. Lajunen, 31:57. O. Hrabík, 40:11. Řepík, 47:53. K. Hrabík Hosté: 35:18. T. Zohorna Sestavy Domácí: Kořenář (Volevecký) – Krejčík (A), Mikliš, Mašín, Kemiläinen, Moravčík, Irving – Forman (C), Sobotka, Řepík – Salomäki, Lajunen, K. Hrabík – Chlapík (A), Horák, P. Kousal – Vitouch, Najman, O. Hrabík – Daníček. Hosté: Klouček (21. Strmeň) – Štencel, Reilly, Pýcha, Vráblík, Cibulka, Kachyňa – Kovařčík, T. Zohorna, Gulaš (C) – Olesen, Harris, Novák – Přikryl, Pech (A), M. Beránek – Kašlík, Toman, Valský – Adam Kubík. Rozhodčí Vrba, Mejzlík – Brejcha, Thuma Stadion O2 arena, Praha Návštěva 10 137 diváků

Kladno - Mountfield HK 4:5sn.

Už osmou výhru za sebou slaví Mountfield HK! V 18. kole ovšem hokejisté Hradce během této fantastické série poprvé ztratili bod. Rytíři se skvěle vrátili do zápasu, když ještě pět minut před koncem třetí třetiny prohrávali o tři branky. První hattrick v Tipsport extralize zaznamenal slovenský útočník Alex Tamáši, navíc si připsal i vítězný pokus v rozstřelu. Kladno nastoupilo opět bez nemocného Jaromíra Jágra.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 13:33. Bláha, 55:13. Tralmaks, 57:46. Ticháček, 58:39. Melka Hosté: 03:46. Tamáši, 27:42. Tamáši, 42:15. Tamáši, 52:28. P. Moravec, . Tamáši Sestavy Domácí: Lukeš (Brízgala) – Ticháček (A), Hanousek, Pietroniro, Šenkeřík, Vandas, Mendel, R. Jeřábek – Straka, Hults, S. Redlich – Smoleňák (C), Melka, Jarůšek – M. Procházka (A), Filip, Tralmaks – Vimmer, Bláha, J. Strnad. Hosté: Škorvánek (F. Novotný) – Freibergs, Mudrák, Kalina, McCormack, Pavelka (C), Bučko, Pinkas – Perret (A), Tamáši, Jergl – R. Pavlík, Miškář, Šťastný – P. Moravec, Bunnaman, Dmowski – A. Novotný, Štohanzl, Chalupa. Rozhodčí Kika, Jaroš – Špůr, Šimánek Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 2914 diváků

Plzeň - Liberec 1:0

PŘIPRAVUJEME PODROBNOSTI.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 52:39. Klepiš Hosté: Sestavy Domácí: Malík (Hrenák) – Rubins (A), Zámorský, Skok, Merežko, Piskáček, Pšenička, Pulpán – Rohlík, Lalancette, Lev (C) – Schleiss (A), Klepiš, Holešinský – Měchura, Simon, Elson – Söderlund, Mertl, Matýs – Pitule. Hosté: Kváča (Král) – Galvas, Ivan, Aubrecht, Melancon, Petrovický, Budík (A), Šedivý – Flynn, A. Musil, Thomas – Lantoši, Bulíř, Faško-Rudáš – Zachar, Vlach (C), Kelly Klíma – Jansa, Petrovský, Ryšavý. Rozhodčí Jeřábek, Pražák – Ondráček, Zíka Stadion LOGSPEED CZ Aréna

Olomouc - Kometa Brno

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 25:36. Orsava Hosté: 07:34. A. Zbořil, 27:00. Cingel Sestavy Domácí: Machovský (Sedláček) – Ondrušek (C), T. Černý, Sirota, Řezníček, Rašner, Škůrek, Korenčík, Rutar – Kohout, Kusko, Doktor – Plášek, Macuh, Fridrich – Kunc, Nahodil (A), Orsava (A) – Anděl, Knotek. Hosté: Postava (Kavan) – Davidson, Ščotka, Beaudin, Gulaši, Ďaloga, Bartejs, Němec – Rachůnek, Cingel, Flek (A) – Pospíšil, A. Zbořil, Mueller – Kos, Konečný, Kollár – Zaťovič (C), Marcinko (A), H. Zohorna – Okál. Rozhodčí Šír, Pilný – Lhotský, Dědek Stadion Zimní stadion Olomouc

Pardubice - Vítkovice

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 13:23. Houdek, 33:33. M. Kaut Hosté: Sestavy Domácí: Will (Vomáčka) – D. Musil, J. Zbořil, Dvořák, L. Hájek, Vála, Houdek, Vápeník – Červenka (C), R. Kousal (A), Mandát – Weatherby, Kondelík, M. Kaut – Paulovič, Poulíček (A), Vondráček – Lichtag, T. Kaut, Herčík. Hosté: Klimeš (Pařík) – Marcel, Košťálek, Auvitu, Demel, Mikuš, Percy, L. Kovář – Abdul, Yetman, Nellis – Kalus, Barinka, Zdráhal – Říčka, Hladonik, Dočekal – Hašek, Přibyl, Lednický. Rozhodčí Květoň, Ondráček – Hynek, Kajínek Stadion Enteria arena, Pardubice