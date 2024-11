Klepiš sestřelil Tygry na dno: Jsou na tom jako my. Je vidět, že se trápí

Hala burácela, až se zdálo, že spadne. Výhry jsou v Plzni v této sezoně vzácností. Tahle byla teprve třetí za tři body a první po dvou týdnech, kdy Škodovka doma porazila Olomouc. Deset ze čtrnácti posledních zápasů prohrála. I góly na Západě považují za poklad. V 18 utkáních jich dali 26. To není ani jeden a půl na jedno střetnutí.

„Nevěděl jsem ani, že brankář není v bráně, protože už jsem chtěl někoho hledat. Pak jsem si řekl, že do toho plácnu, že se puk odrazí. No, a on tam nebyl brankář. Takhle vzniknul ten gól. Já jsem blázen s nahrávkami, ani nevím, proč jsem vystřelil, abych pravdu řekl. Těžkej gól, ale zaplať pánbůh za něj. Malé plus tam je, že jsme před reprezentační pauzou vyhráli, asi budou tréninky pro nás všechny trošku příjemnější,“ pokračoval Klepiš.

Poslední proti předposlednímu. Po zápase si pořadí vyměnili. Ale nebyl to souboj zoufalých, i když střelecké trápení obou týmů pokračovalo. Tutovek bylo na obou stranách nejmíň na pět gólů. Ale brankáři si vedli skvěle. Kváča i domácí Nick Malík, který už v pátek vychytal Plzni bod na Spartě. Párkrát pomohly tyče.

„Očekávali jsme nervózní utkání. Od začátku bojovné, vyrovnané na obě strany. Skórovat mohl kterýkoli tým, my jsme si nepomohli přesilovou hrou. Pak jsme udělali chybu v obranném pásmu,“ hodnotil trenér hostů Filip Pešán.

Mělo to spád, mělo to nasazení. Bojovalo se ostře, ale žádné žvýkačky nalepené na lavici se nevyskytly a rozhodčí nechali hráče, ať si to férově vyřeší sami. Jen Dominika Simona v závěru už vyloučit museli. Ale Bílí Tygři zkusili hrát bez brankáře až po jeho návratu. Plzeň šla bodům přece jen naproti o maličko víc. Probudila v sobě dravce. Příkladem může být zrovna Simon, který se rval o puky i hluboko ve vlastním území, kam jindy tak důsledně nechodil.

„Bojovnost tam je, některé zápasy víc, některé míň. Mělo by to být pořád stejně jako tentokrát nebo proti Olomouci. Všichni víme, že se v koncovce trápíme. Jen doufám, že se z toho dostaneme, povede se nám zápas, kdy dáme třeba víc než dva góly a nastartujeme se. Čas pořád je, ale utíká rychle,“ řekl Klepiš.

Do plzeňské sestavy se vrátil po měsíci lotyšský bek Kristian Rubins a byl znát. Ale s marody je to jako s koncovkou. Ne a ne to prolomit. Proti Liberci se zranil Adam Měchura, nedávná posila. Liberec je na tom podobně. Ale Plzeň může cítit aspoň úlevu, po dvou týdnech získala tři body a už není na dně. Nikdo nechtěl trávit pauzu na posledním místě.

„Každý se občas podívá na tabulku. Víme, kde se Liberec nachází a kde jsme my. Fajn, že jsme vyhráli, ale s úctou k soupeři, oni jsou na tom asi tak jako my, je vidět, že se trápí. Kdyby nechytil Nick pár věcí, mohli jsme zase prohrát a mít svěšené hlavy. Za vítězství jsme rádi, i kdybychom hráli proti komukoli. Oni mají ještě zápas k dobru, jsme o bod před nimi, ale vyhráno není, nejsme tam, kde bychom chtěli být. Ale pevně doufám, že se všechno otočí a budeme hrát na pozicích, na kterých si myslíme, že bychom měli být,“ dodal Klepiš.

HC Škoda Plzeň Vše o klubu ZDE

Bílí Tygři Liberec Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 52:39. Klepiš Hosté: Sestavy Domácí: Malík (Hrenák) – Rubins (A), Zámorský, Skok, Merežko, Piskáček, Pšenička, Pulpán – Rohlík, Lalancette, Lev (C) – Schleiss (A), Klepiš, Holešinský – Měchura, Simon, Elson – Söderlund, Mertl, Matýs – Pitule. Hosté: Kváča (Král) – Galvas, Ivan, Aubrecht, Melancon, Petrovický, Budík (A), Šedivý – Flynn, A. Musil, Thomas – Lantoši, Bulíř, Faško-Rudáš – Zachar, Vlach (C), Kelly Klíma – Jansa, Petrovský, Ryšavý. Rozhodčí Jeřábek, Pražák – Ondráček, Zíka Stadion LOGSPEED CZ Aréna