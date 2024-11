Švýcarsko? Blbý krok, tvrdí Pešán. Chápe, že důvěra šéfa má své meze

Humor neztrácí, což je dobře. „Sháním vítěznou košili, všechny mi došly,“ pousmál se Filip Pešán (46) ve své trenérské kanceláři. Bývalý kouč národního týmu se momentálně brodí lepivým bahnem poslední příčky hokejové extraligy, na níž Liberec spadl po nedělní porážce s podobně nemohoucí Plzní. Sociální sítě jsou plné narážek ve stylu, že z Bílých Tygrů jsou bílá koťata, neškodné miciny. Kreativita ve světě internetu je však to poslední, co liberecký trenér nyní zkoumá. V rozhovoru pro iSport Premium se bývalý kouč národního týmu vyjadřuje i k otázkám vlastního renomé, absenci skvělých lídrů minulosti pod Ještědem, přiznává i pár chyb ve stávající sezoně.

Jak tohle těžké období dáváte?

„Sezonu jsem si samozřejmě představoval jinak. Dostali jsme se do jámy a musíme se z ní vyhrabat.“

Máte klidné spaní?

„Klidné spaní nemám už posledních pár let, zcela se odstřihnout od práce úplně nejde. Snažím se relaxovat s dětmi, se psem, trochu vypnout, ale hlava s myšlenkami na hokej jede naplno celý den.“

Víte, kde je zakopaný pes a tušíte, kudy ven, anebo v tom trochu tápete vzhledem k překvapivému postavení?

„Myslím, že dokážu objektivně zhodnotit naši situaci. Nerad bych se vymlouval a zněl alibisticky, ovšem zranění klíčových hráčů na začátku sezony má fatální vliv na výsledky a výkony během první čtvrtiny.“

Po prvním duelu v Brně vám vypadl klíčový bek Radim Šimek. Vrátí se příští týden po reprezentační pauze?

„Šimi už týden trénuje s týmem, nebyl však stoprocentně fit a nechtěli jsme riskovat před přestávkou, že se v zápase zapomene trochu hlídat. Na příkaz majitele klubu jsme jej pošetřili a naskočí po pauze.“

Přestávka, plus očekávaný comeback bývalého zadáka San Jose Sharks Liberci pomůže. Bude to podle vás stačit na odraz ode dna?

„Pevně v to doufám. Nejde jen o Radima, ale i o Tomáše Filippiho či Jardu Péreze nebo Lukáše Dernera. Zkrátka o hráče, jejichž absence má na výkony a výsledky zásadní vliv.“

Zvenčí se řeší, zda máte nadále silnou pozici u vlastníka Petra Syrovátka. Věříte, že ano?