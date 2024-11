Únik v poslední chvíli. Proč Spartě utekla opora? Nešlo o chybu, tvrdí šéf

Finské laso chytil za pět minut dvanáct. Zadák Dominik Mašín se v pondělí přesunul ze Sparty do Kärpätu Oulu. Opravňovala ho k tomu výstupní klauzule tříleté smlouvy, kterou v hlavním městě v září uzavřel. Do zahraničí směl odejít nejpozději v první reprezentační pauze, kdy s národním týmem vyrazil na turnaj Karjala právě do Finska. Tam s klubem ze severu dořešil detaily přesunu. „Taková byla dohoda,“ přiznal pro deník Sport a web iSport.cz sportovní ředitel Pražanů Tomáš Divíšek.