Návrat plný vzpomínek. Lakatoš se smál: Hrál jsem tužku. Trenér ho krotil

Dominik Lakatoš by měl po příchodu do Mladé Boleslavi táhnout Bruslaře • ČTK / Kamaryt Michal

Jeho odchod z klubu měl k idylce daleko. V závěru minulé základní části vypadl ze sestavy z výkonnostních důvodů a poté se zranil. I když byl při třetím utkání předkola play off už zdravotně v pořádku, trenéři jej stejně nechali na tribuně. Dominik Lakatoš poprvé po trpkém konci přijel na vítkovický led v roli soupeře, svým Bruslařům přispěl k vítězství 2:0 jedním gólem. „Prožil jsem tady spoustu let. Snažil jsem se na to nemyslet, ale před zápasem mě to v kabině doběhlo,“ líčil sedmadvacetiletý útočník.

Během pětileté štace ve Vítkovicích vyrostl Dominik Lakatoš v lídra. Každým rokem získával výraznější pozici v mužstvu, v uplynulém ročníku dokonce nosil kapitánské „céčko“. „Když jsme sem přijížděli, měl jsem záblesky vzpomínek na chvíle, kdy jsem jezdil na arénu. Cítil jsem nervozitu, jak kdybych hrál úplně první zápas. Ale bylo to fajn,“ přiznal.

Vítkovice mu přirostly k srdci. Po nevydařeném angažmá ve Finsku se do Ostravy vrátil, jenže na závěr angažmá by nejraději zapomněl. Už na jaře se chtěl vydat blíž k rodnému Kolínu. Dopředu se proto dohodl s Mladou Boleslaví, kam jej Vítkovice uvolnily na dvouleté hostování.

Byť je ve středních Čechách jen „zapůjčený“, proti bývalému zaměstnavateli hrát může. „Nejsme přece na fotbale, aby se zakazovaly starty,“ usmíval se Lakatoš. „Nevím, jestli se to v hokeji vůbec děje. Ještě jsem to nezažil a snad ani nezažiju. Nebylo to na pořadu dne.“

V dohrávce 7. kola Tipsport extraligy byl cítit. Diváci na něm poznali tradiční lehkost, která občas hraničila s bohorovností. V závěru první třetiny mu velkou šanci připravil Filip Pyrochta, forehandový blafák ale brankář Lukáš Klimeš přečetl. „Prostě mě vychytal, byl to perfektní zákrok. Podívám se na to. Až pak bych mohl říct, jestli bych něco udělal jinak. Ale rozhodl jsem se tak, jak jsem se rozhodl. Gólman byl prostě o kousek napřed,“ uznal Lakatoš.

Gólu se ale přece jen dočkal. Třiatřicet sekund před závěrečnou sirénou pojistil mladoboleslavské vítězství 2:0. Po gólu do prázdné ale euforii krotil. „Když jsem šel spát, říkal jsem si, že kdybych dal branku, jen ať tam sakra emočně nevybouchnu. Jsem rád za každý gól, to nebudu skrývat, ale nepřišlo by mi fér tady slavit. Bylo strašně fajn, když fanoušci vyvolávali mé jméno,“ připomněl pozápasovou děkovačku.

Do hodnocení výkonu impulsivního útočníka se pustil i trenér Bruslařů Richard Král. Lakatoš zaznamenal čtrnáctý kanadský bod v sezoně a vládne týmové produktivitě. „Už na tréninku byl hodně živý, takže jsme ho spíš krotili. Mohli jsme mu dát nějaké tlumící prášky,“ smál se kouč. „Pochvalu si zaslouží všichni hráči.“

Chtěl se Lakatoš proti Vítkovicím o to víc ukázat? „Neřekl bych, už mi není osmnáct. Ale snažil jsem se, aby to nebyl úplný propadák. Samozřejmě jsem hrál úplnou tužku, ale možná jsem s tím i počítal. To je však vedlejší. Máme cenné tři body, které jsme potřebovali odvézt.“

Středočeši navázali na dobrou formu před reprezentační přestávkou. Po výhrách nad Plzní, Pardubicemi a Třincem zdolali i Vítkovice. V extraligové tabulce rázem poskočili na druhé místo. „Liga má i teď několik favoritů, kteří tady jsou pořád. My jsme rádi, že vyhráváme a body sbíráme. Jdeme zápas od zápasu, sezona je totiž dlouhá. Nechceme, aby nám něco uteklo a museli bychom to honit na konci,“ zdůraznil extraligový mistr s Libercem.

Výtečnou fazónu potvrdil i brankář Dominik Furch, jenž se v úspěšnosti zákroků vyhoupl na 93,32 % a zapsal druhé čisté konto v sezoně. „Chytá neskutečně. Jen díky němu jsme na vlně. Dodává nám takovou sílu, že zápasy prostě musíme zvládnout,“ dodal Lakatoš.

