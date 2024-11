Litvínovský válec školí mocné. Znovu. Ludvig: Naše přesilovky jsou ostudné

Po roce vidíte znovu stejný scénář. Pardubice i Sparta se předhánějí, kdo nakoupí nejlepší hráče a rozzáří hokejové nebe o velké hvězdy. Litvínov s nimi drží krok. V nákupech ne, ale co se týká předvedené hry? Krade body, trápí mocné a vede extraligu. Uměl to před rokem, což se tak trochu bralo jako zázrak. Ale stejnou věc dovede zopakovat. Doma sejmul Dynamo, minimálně do neděle je první.

Banda v černém hlavně odmakala zápas tak, že jste ani chvíli nepochybovali o jiném scénáři. Tlak Pardubic? Problémy v litvínovské defenzivě? Panika, že se rozjíždí Roman Červenka, Martin Kaut nebo Jiří Smejkal? Ne, ne a ne.

„Tým je pokorný. První místo je příjemný bonus, ale moc se sem nedíváme. Když máte moc velkou euforii, věci se mohou taky hodně rychle otočit. Tady se snažíme hráče držet,“ rozebíral nastavení litvínovské jednotky asistent trenéra David Kočí.

Proti Pardubicím Verva spustila smršť. Rychle vedla 2:0, nastřelila tyč, ve druhé třetině Libor Hájek pak odpaloval puk kousek před brankovou čárou Pardubic. I když Patrik Poulíček snížil na rozdíl jednoho gólu, nic se nezměnilo. Domácí banda ani na chvíli nepochybovala, zbytečně nenabídla sokovi šanci. Dynamo nemělo sílu, aby Litvínov přehrálo. „Všude jsme byli o krok později a taky z toho vyplynul výsledek,“ přikývnul Poulíček.

Kouč Jan Ludvig rozebíral další ztrátu z cizího hřiště: „Litvínov byl silnější na hokejce, jde o takové ne moc sexy věci, ale soupeř většinu puků umlátil, když potřeboval. Další lekce na malém hřišti.“

Problémy mají Pardubice při speciálních týmech. Když hrají přesilovky, soupeři jim pravidelně ujíždějí do brejků, teď znovu. Jen Kaše a spol. je nepotrestali. Samy v početní výhodě nebezpečné nejsou. Oslabení? Zase nic extra, chaos, kdy si bránící čtyřka nerozebrala hráče, a Ondřej Kaše vstřelil gól na 2:0. „Naše přesilovky jsou ostudné,“ viděl Ludvig.

Když chcete pátrat po příčinách? Odpověď nechává spíš do kabiny: „Důvodů je asi víc. Shodou okolností jsem viděl něco podobného v minulé sezoně v Pittsburghu. Na led chodili Crosby, Letang, Malkin, Karlsson a stejně měli nejhorší přesilovku v NHL.“

Po týmu by Ludvig chtěl větší jednoduchost a základní věci: „Na střídačce jsme všichni géniové. Ale klukům říkám, že zásadní je clona. Když gólman nevidí, puk nechytí. Hráči to někdy podceňují a uvědomují si všechno, až když koučují třeba. Hrajeme dost na krásu. A šance, co jsou proti nám? To je individuální věc, když občas něco šidíte. Ale zase Litvínov má fantastické oslabení, patří mu kredit.“

Verva má drajv, na špici soutěže patří právem. Pardubice přejela, herně vypadala mnohem lépe, dva góly do prázdné si vyloženě zasloužila, aby výsledek vypadal výrazněji než 2:1. „Je složité se nahoře držet, ale moc o tom nepřemýšlíme. Chceme po hráčích, aby podávali konstantní výkony. Daleko víc než tabulka nás zajímá pravidelnost toho, co předvádíme. Když někdo vybočí, hned to dáme vědět,“ vysvětlil Kočí.

Litvínov nerozdává tak vysoké smlouvy, přesto ukázal, že může s Pardubicemi, které neustále hledají tvář i ideální sestavu, hrát velký zápas. „Jádro je pohromadě už delší dobu. Je zvyklé na systém a na jednotlivé věci. Připadá mi, že se jim to dostává pod kůži,“ dodal Kočí.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 06:06. Sukeľ, 11:27. O. Kaše, 58:37. Hlava, 59:53. Sukeľ Hosté: 39:40. Poulíček Sestavy Domácí: Zajíček (M. Tomek) – Baránek, Zile, McIsaac, Polášek, Zeman, Czuczman, Gajdoš – Sandberg, Sukeľ (C), Koblasa – O. Kaše (A), D. Kaše (A), Hlava – Čajkovič, Gut, Maštalířský – Havelka, Jícha, D. Čech. Hosté: Will (Vondraš) – Nedbal, D. Musil, Hrádek, L. Hájek, Houdek, Vála, Švec – M. Kaut, Kondelík, Červenka (C) – Smejkal, Weatherby, R. Kousal (A) – Vondráček, Poulíček (A), Mandát – Herčík, Paulovič, Pochobradský. Rozhodčí Hribik, Jaroš – Frodl, Ondráček Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 5944 diváků