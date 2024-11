Pardubice nastavené do kanadského módu. Pomohl by Pastrňákovi trejd?

Nemusí to zatím mnoho znamenat, ale přece jen: hokejové Pardubice jsou v ráži, před necelou půlkou extraligové sezony se dostávají do stadia, kdy hráči Dynama ždímou svůj potenciál a předvádějí, na co skutečně mají. Co za proměnou (tedy aspoň v domácích zápasech) stojí? Protože jak upozorňuje Radek Duda, show musí předvádět i venku. A tady to zatím haprovalo.

V novém dílu podcastu Zimák trojice Duda, Irgl, Horák rozpitvává důvody pardubického vzestupu a přínos nedávno příchozího trenéra Jana Ludviga, českého rodáka s kanadským pasem. Rovněž řeší, kam s čerstvou posilou Milošem Kelemenem, protože jeho příchod musí takříkajíc někdo odskákat. Což nebude sranda…

Věnujeme se rozboru Vítkovic, které padají ke dnu, kde – ač je to po výborném startu sezony k nevíře – dlí kladenští Rytíři.

V prémiové části Zimáku vás přeneseme do zámoří, kde úžasným způsobem rozsvěcuje svoje renomé Martin Nečas. Pořešíme, co za tím vězí. Zato těžkosti a nejasná budoucnost trápí obránce Davida Jiříčka. Proč a co by mu pomohlo? Ale probereme i české farmáře Jakuba Rychlovského nebo Adama Klapku a jejich boj o postup o patro výš do slavné ligy.

Vrcholem programu je pak rozbor situace Davida Pastrňáka, pro kterého je to v Bostonu jako na horské dráze. Nemá totiž k sobě potřebné spoluhráče jako dřív. A tak Zimák nadhazuje – i s vědomím, že je to zatím předčasné – nepomohl by mu v blízkém budoucnu trejd? Na obzoru totiž není extra příslib toho, že by se Bruins měli rapidně zvednout. Chybí k tomu potřebný materiál…