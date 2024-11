Kaut řekl, kdo zvedl Dynamo. My jsme hrůza a tragédie, zní z Vítkovic

Minule to odnesl Hradec Králové (1:7), nyní Vítkovice. Pardubičtí hokejisté dál vedou extraligovou tabulku, nové je to, že jejich hokej začíná lákat provedením a dlouho pohřešovanou suverenitou. Dřív z něj lezly body, ale taky rozpaky. Dynamo začíná nabízet nadstavbu v podobě nefalšované show. Ostravané si z předehrávky 31. kola odvezli výprask 1:6, pěti kusy byli zasypáni po půl hodině.

Mezi jmény nabitým útokem a záměrně vysokou defenzivou zel nesčetněkrát příkop, haprovalo to. Dnes se obě složky nachází v potřebné chemii, navzájem si dokážou vyhovět. Když vidíte, jak zaskakující veterán Jan Kolář umně připravuje góly, jak se Michal Houdek vydá do rychlého brejku a zakončí jako dravé křídlo? To chcete vidět, protože tohle je poctivý hokej. Všichni dopředu, všichni dozadu.

Jasně, hostům se na to nedívalo snadno. Jenže za krutý začátek si mohli sami. Nastoupili s bílými rukavičkami jako do tanečních, v kalhotách mohli vozit po ledě syrová vajíčka a dovezli by je neporušené zpátky na střídačku. Osobní souboje? Nic. Důraz? Taky nebyl k mání. „Hrůza a tragédie dohromady,“ nechápal útočník Marcel Barinka. „Je to furt dokola. Pořád si to říkáme a je to stále stejná písnička. Ani nevím, co víc bych k tomu řekl,“ pokrčil rameny.

Hráči Pardubic v úvodním dějství nečelili ani dětskému žďuchanci. Vítkovičtí se probrali částečně po přestávce, kdy už bylo o vítězi rozhodnuto. „Někam přijedeme, dostaneme gól a sesypeme se jako domeček z karet. Takhle to není možné, musíme hrát dál, bojovat a pokračovat ve hře, kterou jsme předváděli proti Spartě. Byla dobrá, jenomže tady to byl úplný opak,“ deptalo Barinku.

Domácí sršeli nápady, jejich ťukes v ofenzivní zóně měl nejednou až exhibiční nádech. A když už to se suverenitou občas přehnali nebo sundali nohu z plynu, vzadu povstal perfektně koncentrovaný Roman Will. Ten kapituloval až v samém závěru z vítkovické přesilovky po dělovce Jindřicha Abdula. Což domácí správně vyprovokovalo ke zvýšené aktivitě a šesté gólové ráně. „To je tak silný tým, že když se dostanou na koně, zvedne se jim sebevědomí a už se těžko zastavují. My jim to dovolili, podle toho zápas vypadal,“ doplnil Barinka.

Na vlastní kůži poznal, že dnešní Pardubice jsou jinde než kdysi. „Je vidět ten rozdíl, když jsme s nimi hráli poprvé a teď. Jsou silnější a věří si, tuplem po rychle vstřelených gólech jako dnes.“

Zasvěcení mají jasno: začíná účinkovat medicína nově příchozího kouče Jana Ludviga a jeho mentorské schopnosti.

Po páteční porážce 1:4 v Litvínově proběhlo mytí hlav, přímé vyjadřování bez obalu, pěkně na rovinu z očí do očí. Což je skutečně disciplína hokejisty – emigranta z 80. let, jenž se útěku z Československa úspěšně prolezl zámořskou džunglí. Mentalita týmu roste.

„Jsem moc rád, že je tady s námi,“ netají střelec Martin Kaut. Svůj pohled rozšířil: „Má spoustu zkušeností z Ameriky a učí nás malé detaily, které se tu moc neřeší. Což je škoda, zejména pro mladé. Ale ukazuje se, že i starší kluci se mohou přiučit.“

Co přesně? „Hrozně rád bych řekl, o co jde, aby se i další týmy mohly posouvat dál jako my, ale asi si to nechám pro nás,“ usmál se Kaut, jenž se vrátil k důležité sobotní seanci. „Řekli jsme si chyby z očí do očí, pravda někdy bolí, ale tyhle věci nás posouvají. Jsme profíci a já jsem rád, že jsme takový mítink absolvovali. Poslední dva zápasy jsme Dynamo, jaké si představujeme každý zápas. Pokračujeme, jdeme den po dni. Víme, že tohle funguje a chceme v tom jen pokračovat.“

Takže za dvě kola Pardubice šest bodů a skóre 13:2. „Velký podíl na našem vzestupu má i Sedlo, hrozně nás zvednul. Jak na ledě, tak v kabině. Dodal nám klid, začali jsme hrát jako jeden tým, stojíme jeden za druhým.“

Teď jde o to, aby kvalitní produkci Východočeši předvedli i venku. Je to nutnost. „Venku se nám moc nedaří, teď jedeme dvakrát ven, tam se teprve ukáže, jak jsme na tom,“ správně Kaut podotkl před výjezdem do Liberce a Plzně.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 03:44. Houdek, 04:52. Herčík, 08:53. Herčík, 23:49. Červenka, 31:53. M. Kaut, 57:48. Sedlák Hosté: 56:55. Abdul Sestavy Domácí: Will (Honzík) – L. Hájek, D. Musil, Kolář, Hrádek, Vála, Houdek, Švec – Červenka (A), Sedlák (C), Smejkal – R. Kousal, Kondelík, M. Kaut – Mandát, Poulíček (A), Vondráček – Herčík, Rákos, Paulovič. Hosté: Klimeš (32. Pařík) – Demel (A), Košťálek (C), Mikuš (A), Prčík, Jenáček, L. Kovář, Bialy – Abdul, Nellis, Zdráhal – Kalus, Hladonik, Barinka – Roberts Bukarts, Eberle, Říčka – Vehovský, Hašek, Lednický – Přibyl. Rozhodčí Lukáš Květon, Daniel Pražák Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 9251 diváků