Kouč Komety o Zábranském: Majitelův syn? Žádný problém, má kvalitu

Po návratu ze Švýcarska, kde odehrál Libor Zábranský v dresu národního týmu všechny tři zápasy (0+2), dostal v pondělí a v úterý volno. Ve středu se už navrátilec zapojí do plného tréninku, stejně jako jeho reprezentační kolega Jakub Flek. Pokud se vyřídí všechny formality jeho přestupu, uvidíte ho v akci v pátek proti Bílým Tygrům. „Za těch sedm let v cizině získal spoustu zkušeností,“ zmínil pro iSport.cz kouč Kamil Pokorný. „Je týmový hráč, znám jeho charakter.“

Fakt, že obráncův otec je majitelem klubu a výkonnou hlavou celé Komety, nedělá trenérovi žádné vrásky. „Vím, že pro novináře a fanoušky to může být pikantní, ale pro mě to není specifické,“ ujistil. Jak to? „Libor má kvalitu, je to hráč do základní sestavy. Takže v tom nevidím problém,“ dodal na vysvětlenou.

Je jasné, že se Zábranským počítá do přesilovkové formace, vyčlení mu důležité místo v hierarchii zadáků. „Když dostane adekvátní roli, umí vystřelit v přesilovce od modré a dát gól,“ uvedl Pokorný. Beka jeho typologie tým potřeboval, na trhu ho hledal dlouho. Odchovanec se na seznamu možných posil neobjevil z ničeho nic. Figuroval na něm už před startem ročníku. Celá věc však měla svůj vývoj. „Měl smlouvu ve Finsku, řešilo se to přes agenty,“ podotkl trenér.

Transfer se nakonec upekl během poslední reprezentační pauzy. Se Zábranským juniorem bude Kometa zase silnější a měla by vylepšit své aktuální deváté místo v extraligové tabulce.