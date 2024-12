One Zajíček show, případ Hrubec a zákulisí nároďáku očima trenéra

Září v extralize, a když o víkendu vychytal čisté konto proti Švýcarsku, o Šimonu Zajíčkovi se začalo mluvit v souvislosti s NHL. Bláhové? Tak hned zastavte. „Ty kluby jsou, až mě zájem překvapil,“ přiznává Zdeněk Orct, speciální host podcastu Zimák, jenž ve svém litvínovském svěřenci vidí druhého Pavla Francouze. A ten, jak známo, slavil zisk Stanley Cupu… Těšte se na brankářský speciál, protože Orctův pohled do zákulisí (zdaleka nejen) v Zajíčkově případě stojí za to. Dozvíte se i to, zda nový litvínovský mág skutečně zhubnul, jak se v nadsázce řešilo po turnaji ve Fribourgu. Roční iSport Premium za zvýhodněnou vánoční cenu >>>