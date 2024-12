Indiánské déjà vu. Malík nemohl proti rozhodující brance Sparty zasáhnout

Zápas hraný po roce na den přesně s velmi podobným rozuzlením. Plzeň zažila déjà vu. Sparta rozhodla v samém závěru, stejně jako loni vyhrála o dva góly. Tentokrát 3:1. „Každá prohra bolí. Ale jde spíš o to, že jsme byli lepší. Mají kvalitní mužstvo a my je v určitých fázích dokázali přehrávat. Měli jsme čtyři nebo pět samostatných úniků, pak rozhodne smolný gól,“ vracel se brankář Škodovky Nick Malík.

Proti ráně Vladimíra Sobotky z 57. minuty nemohl účinně zasáhnout. Bránící Jakub Lev na něj natlačil sparťana Řepíka. Sobotka obkroužil branku a z pravého kruhu vypálil. Kotouč od tyče zapadl za ležícího gólmana, který nemohl nic dělat.

„Šel jsem do brány, snažil se tam natlačit před první tyčkou a Kuba Lev mě hodil na gólmana. S tím jsem nemohl nic dělat. Takže jejich v uvozovkách chyba,“ popisoval Michal Řepík. „Přisedl mi nohu, celého mě to vyhodilo ven. Spadl jsem na zadek. Napadlo mě chytat to dlaní, ale měl jsem zablokovanou vyrážečku. Nějak jsem si jí přisedl nebo scvakl do břicha. Potom už mi vadila i moje hokejka. Nemohl jsem vyndat ruku a zareagovat jinak. Seběhlo se to tak strašně rychle, že už nešlo udělat něco jiného,“ líčil Malík.

Domácí střídačka o přezkum na videu nepožádala. Bylo zřetelné, že Řepík se ocitl na gólmanovi přičiněním domácího hráče. „Natlačil ho tam, proto jsme si nevzali výzvu. Ale už předtím jsme prohráli souboje před naší střídačkou u hrazení, pak před bránou. Soupeř rozhodl naším velkým přičiněním,“ řekl plzeňský asistent trenéra Jiří Veber.

Sparta má v poslední době problém dávat góly, Plzeň se s koncovkou trápí od začátku sezony. Ale herně se ohromně zvedla. Proti Spartě byla aktivní, líp bruslila, hlavně ve druhé třetině měla převahu a vytvořila si víc nebezpečných šancí. Josef Kořenář si však vedl skvěle. Nedosáhl pouze na střelu Markuse Nenonena, který oslavil podpis smlouvy se západočeským klubem do konce sezony gólem poté, co ho důsledný Adam Měchura vybídl k palbě přihrávkou z polohy vkleče.

Kořenář zneškodnil několik tutovek, včetně dvou výpadů Jakuba Klepiše, který v 52. minutě mohl ještě za nerozhodného stavu rozhodnout. Zasáhl však přesouvajícího se brankáře Sparty. Zanedlouho na opačné straně udeřil Sobotka. Trefil se poprvé od předchozího vzájemného zápasu na začátku listopadu v Praze. Do opuštěné branky upravil na 1:3 Filip Chlapík, šlo o jeho první zásun v extralize od poloviny listopadu.

„Všechny prohrané zápasy v poslední době skončily o gól. Koncovka nás trápí, což víme. Od produktivity se všechno odvíjí. Přesilovky nejsou, co by měly být. Nevyužili jsme čtyři, Já na nich nejsem, ale věřím, že kluci dělají, co můžou. Pořád se s tím točí, snažíme se přijít na správný recept. Na tréninku mi to lítá kolem uší a cinká o tyčky. Potom přijde zápas a není to tak. Asi je na tréninku víc času, jestli hraje roli nervozita, netuším. Ale vím, že to kluci umí. Doufám, že se to otočí co nejdřív na naši stranu,“ přemítal Malík.

Při žalostné koncovce na něm výsledky indiánů hodně stojí. V extralize chytal patnáctý zápas v řadě, devět z nich Plzeň vyhrála. Není moc divu, že se Dávid Hrenák do brány nepostavil dva měsíce, naposledy chytal 27. října v Litvínově, kde Škodovka padla 0:6.

„Tohle je první sezona, co mám takovou porci zápasů po sobě. Ale nic zvláštního na sobě nepozoruji. Vím, že záleží hlavně na tom, abych se o sebe staral. I tréninky si upravuju tak, abych tam nebyl tolik, abych se dobře zpotil, trošku ze sebe dostal únavu. U masérů jsem skoro furt. Hodně využívám studenou vodu. Umím si to uspořádat, abych byl na zápasy stoprocentní a tým se na mě mohl spolehnout,“ dodal největší držák Plzně.