Třinec ovládl derby. Pád Kladna v prodloužení, výhry Litvínova i Sparty

Sparta uspěla na západě, rozhodl Sobotka

Svěřenci trenéra Pavla Grosse zvítězili ve 30. kole extraligy na ledě Plzně 3:1 a připsali si sedmou výhru za sebou ve vzájemných zápasech. Hosté z Prahy o svém tříbodovém zisku ve vyrovnaném souboji rozhodli v čase 57:03 díky trefě Vladimíra Sobotky. Indiáni před zaplněným hledištěm prohráli podruhé za sebou a už počtvrté z posledních šesti zápasů.

Hlasy trenérů

Jiří Veber (Plzeň): „Opticky jsme byli na začátku první třetiny lepší, ale měli jsme si pomoci přesilovkami. Ani jsme si pořádně nevypracovali šanci a s tím se potýkáme od začátku sezony. Pořád se to nedostává do těch kolejí, jak bychom si to představovali. Sparta nám ukázala, jak je silná v přesilovkových týmech. Předvedli dobrý pohyb a střelu hned trefili. Prohrávali jsme a ve druhé třetině jsme si vytvořili několik šancí, bohužel jsme je až na jednu nevyužili. Oba dva gólmani dnes chytali excelentně. Vítězný gól jsme darovali Spartě vlastním přičiněním. Dnes věřím tomu, že byla Sparta přes veškerý respekt k její síle hratelná, ale my jsme toho nevyužili. Mrzí nás to i kvůli plnému domu. Klukům děkuji za přístup. Chtěli jsme, ale bohužel z toho nic nemáme.“

Pavel Gross (Sparta): „Dnes byli oba dva gólmani nejlepšími hráči na ledě, což ukazuje, jakým směrem zápas šel. V první třetině byly šance na obou stranách, víc jich měla Plzeň, ale gól jsme dali my. Ve druhé třetině jsme si koledovali o gól a Plzeň měla kromě vyrovnání další asi čtyři šance. Malinko jsme potom něco změnili do třetí třetiny. Pepa (Kořenář) ukázal, proč je jeden z nejlepších gólmanů v lize. Neodehráli jsme optimální zápas, vážíme si tří bodů. Je to zvlášť cenné v naší situaci, kdy jsme trochu křehcí. Nejde to v této části sezony naším směrem a takové vítězství nás může nakopnout v hlavě.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 38:20. Nenonen Hosté: 11:36. Irving, 56:53. Sobotka, 59:01. Chlapík Sestavy Domácí: Malík (Hrenák) – Malák, Zámorský, Rubins (A), Šalda, Piskáček, Merežko, Skok – Elson, Simon, Matýs – Urban, Klepiš (A), Rohlík – Měchura, Lalancette, Nenonen – Šiler, Mertl, Lev (C). Hosté: Kořenář (J. Kovář) – Moravčík, Irving, Krejčík, Mikliš, Pavlák, Kemiläinen – Najman, Horák, P. Kousal – Hyka, Sobotka (C), Řepík (A) – K. Hrabík, Špaček, Chlapík – D. Vitouch, Lajunen (A), Forman – M. Vitouch. Rozhodčí Jeřábek, Kika – Brejcha, Thuma. Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 7228 diváků

Hradec loupil ve Varech, dvě trefy pro Kanaďana

Hradec Králové zvítězil v utkání 30. kola na ledě Karlových Varů 3:1. Díky úspěchu v souboji tabulkových sousedů si hosté upevnili pozici v první čtyřce. Východočeši si vypracovali do poloviny zápasu tříbrankový náskok, dvakrát se mezi střelce zapsal kanadský útočník Connor Bunnaman.

Hlasy trenérů

David Moravec (Karlovy Vary): „Nejdříve pogratuluji soupeři k výhře, kterou si zasloužil především za první dvě třetiny, kdy nás svým pohybem zatlačil. My jsme v pohybu byli trošku slabší, byly tam nějaké odstupy a ta mezera mezi útokem a obranou byla trošku větší, než jsme si představovali. Trošku nás nakopl první gól, ale nebyli jsme již schopni vstřelit další, který by nás ještě přikopl k ještě nějakému možnému příznivému výsledku. Prostě to tak ale někdy je. Máme nula bodů, ale jede se dál.“

Peter Frühauf (Hradec Králové): „Samozřejmě jsme rádi za tři body. Víme velmi dobře jaká je situace v tabulce, víme velmi dobře o kvalitách našeho soupeře. Proto jsme se velmi zodpovědně připravili a musím kluky pochválit za první dvě třetiny, ve kterých jsme byli velmi aktivní. Ve třetí třetině jsme trošičku ztráceli kontakt na forčeku, měli jsme tam nějaké mezery a z toho soupeř těžil. Po tom gólu, který jsme dostali na začátku třetiny, jsme věděli, že je to velmi brzo a že to zápas zdramatizuje, což se i stalo. Soupeř byl výborný a nebezpečný až do konce. Proto jsme velmi rádi, že jsme to ubránili a a že si vezeme tři body.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 40:57. O. Procházka Hosté: 05:50. Tamáši, 26:12. Bunnaman, 29:18. Bunnaman Sestavy Domácí: Frodl (Hamalčík) – Mikyska, Jaks, Reunanen, Plutnar, Mamčics, D. Moravec, Rulík – O. Procházka, Černoch (C), O. Beránek – Jiskra (A), Gríger, Kružík – Salsten, Ilomäki (A), Kofroň – T. Redlich, Šír, Koffer. Hosté: F. Novotný (Škorvánek) – Freibergs, Mudrák, Kalina, McCormack, Pavelka, Pláněk, Pinkas – Kevin Klíma, Tamáši, Jergl – R. Pavlík, Miškář, Pilař – Dmowski, Bunnaman, Pour – P. Moravec (C), Štohanzl (A), Lang (A). Rozhodčí Pilný, Mejzlík – Svoboda, Gerát Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 5348 diváků

Litvínov udeřil ve třetí třetině, další nula pro Tomka

Verva vyhrála potřetí za sebou, tentokrát v Liberci 3:0, z posledních sedmi duelů neuspěla jen jednou a na druhém místě tabulky se přiblížila vedoucím Pardubicím na rozdíl jediného bodu. Naopak Bílí Tygři nedokázali navázat na čtvrteční vítězství 2:0 v Hradci Králové a prohráli pátý z uplynulých šesti duelů. V tabulce tak i nadále zůstávají předposlední.

Hlasy trenérů

Filip Pešán (Liberec): „V zápase byl jasně vidět rozdíl mezi týmem, který hraje v pohodě, věří si a je nahoře v tabulce. A mezi týmem, který se sezónní situací pere ze dne na den. Litvínov byl dnes výborný, uhrával si malé a důležité věci a my jsme za celou dobu nenašli recept, jak soupeře zatlačit. Klíčovým momentem bylo také samozřejmě vyloučení Radima Šimka, který nám v dalším průběhu zápasu velmi scházel.“

Karel Mlejnek (Litvínov): „Přijeli jsme do Liberce s pokorou, protože v posledním kole v Hradci Králové předvedl skvělý výkon. Povedlo se nám zachytit začátek zápasu a s postupem času bylo jasné, že utkání rozhodne první gól. Nakonec jsme byli my tím šťastnějším týmem a přidali i další branky.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 43:53. Hlava, 48:54. Koblasa, 56:46. Čajkovič Sestavy Domácí: Kváča (Král) – Šimek (A), Aubrecht, Melancon, Derner, Petrovický, Ivan, Krutil – Vlach (A), Filippi (C), Faško-Rudáš – Flynn, Weatherby, Lantoši – Ryšavý, Jansa, Kelly Klíma – Pérez, Petrovský, Zachar. Hosté: M. Tomek (Zajíček) – Zile, Baránek, Czuczman, Baláž, Gajdoš, Zeman, Haš – Koblasa, Sukeľ (C), Sandberg – Hlava, Gut, O. Kaše (A) – Čajkovič, Jícha, M. Pekař – Šprynar, Zygmunt, Havelka. Rozhodčí Jaroš, Šindel – Špůr, Šimánek Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 7116 diváků

Výhru Komety proti Kladnu trefil v prodloužení Mueller

Kometa zvládla napínavý duel na ledě Kladna 2:1 v prodloužení a uspěla ve čtvrtém z posledních pěti zápasů. Středočeši si naopak v domácím prostředí připsali desátou porážku v řadě a jsou i nadále poslední. Utkání rozhodl v čase 63:16 útočník Peter Mueller.

Hlasy trenérů

Petr Svoboda (Kladno): „V první třetině, asi do 14. minuty, jsme nebyli na zápase. Byli jsme asi ještě u vánočního stromečku. Pak se ale naše hra trošku zlepšila, zlepšili jsme pohyb a navázali jsme na to ve druhou třetinu, kdy jsme rychle otáčeli hru a měli jsme spoustu šancí. Bohužel nás trápí produktivita. V první třetině to bylo 0:1 jen díky Štěpánovi Lukešovi, který chytal fantasticky a chytil spoustu vyložených šancí soupeře. Ve třetí třetině už to bylo kdo s koho, padesát na padesát. Kluci ale zápas odbojovali. Samozřejmě, že bychom byli rádi za více bodů než za jeden, ale s pokorou přijímáme i ten. V prodloužení se šance střídaly, ale my jsme svoje nevyužili. Jak jsem řekl, trápí nás produktivita. Ve dvou zápasech jsme dali jeden gól, což je málo. Těžko se na to vyhrává.“

Kamil Pokorný (Brno): „Měli jsme velice slušný vstup do zápasu. Proměnili jsme přesilovou hru a měli výborné rychlé protiútoky, ale bez gólového efektu. Ke konci první třetiny domácí srovnali hru a ve druhé byli jasně lepší. Nebýt Gašpera Krošelje, tak jsme už ve třetí třetině nemuseli o nic hrát. Díky němu jsme zůstali ve hře. V kabině jsme si k tomu museli říct. Ve třetí třetině bych vyzdvihl speciální týmy na oslabení, které velice dobře zvládly dvě přesilovky domácích. Pozornou hrou a hlavou v zápase jsme dohráli remízu. V prodloužení jsme měli velkou šanci, kterou jsme nevyužili a většinou se to trestá. Nám se to dnes naštěstí nevymstilo, protože Peter (Mueller) to pak parádně trefil. Vezeme dva body z horkého kladenského ledu a vážíme si jich. Chtěl bych ocenit diváky, kteří ve sváteční čas dorazili a vytvořili parádní atmosféru. Chvilkami jsme se cítili jako doma.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 23:18. Tralmaks Hosté: 03:43. H. Zohorna, 63:16. Mueller Sestavy Domácí: Lukeš (Brízgala) – Ticháček (A), Mendel, Pietroniro, Šenkeřík, Hanousek, Nemčík, Vandas – Pytlík, Filip, Tralmaks – Smoleňák (C), Melka, Jarůšek – J. Strnad, Bláha, Jágr – Kusý, Straka, M. Procházka (A) – Hults. Hosté: Krošelj (Postava) – Davidson, Zábranský, Beaudin, Holland, Ďaloga, Bartejs, Gulaši (A) – Rachůnek, Cingel, Flek (A) – Pospíšil, A. Zbořil, Mueller – H. Zohorna, Marcinko (C), Ekrt – Kos, Kollár, Konečný. Rozhodčí Pražák, Květoň – Zika, Hnát Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 3813 diváků

Hanáci zabrali po dvou porážkách za sebou

Hanáci v dramatické bitvě triumfovali nad Českými Budějovicemi 2:1 po samostatných nájezdech a zabrali po dvou porážkách. Vítězný gól v rozstřelu si připsal útočník Silvester Kusko. Hanáci přesto už šest utkání čekají na plný bodový zisk, během této série teprve podruhé zvítězili. Tým Motoru prohrál potřetí za sebou. Branku Hanáků v základní době vstřelil Jakub Navrátil, který se vrátil po zranění ramene po téměř třech měsících. Za hosty srovnal v čase 58:33 při hře bez brankáře Adam Kubík. Olomouc doma porazila České Budějovice pošesté za sebou.

Róbert Petrovický (Olomouc): „Vstoupili jsme do zápasu dobře a v první polovině první třetiny jsme byli opticky mírně lepší. Pak se to ale otočilo kvůli tomu, že jsme často ztráceli puk. Dostali jsme soupeře na koně a hra se srovnala. Ve druhé třetině jsme měli dvě šance v oslabení a vyústilo to pak pěkným gólem po dobrém vypíchnutí puku v obranném pásmu. Ve třetí třetině jsme možná až moc chtěli během přesilových her a nepřidali jsme potřebný druhý gól. V závěru jsme sice netrefili prázdnou branku, ale hlavně pak v situaci čtyř proti čtyřem musíme lépe zareagovat a vyřešit to bez inkasované branky. Po vyrovnání už to bylo jen o tom, kdo to nakonec překlopí na svoji stranu.“

Ladislav Čihák (České Budějovice): „První třetina byla vyrovnaná. Šance se přelévaly na obou stranách, ale gól z toho ani jeden tým nevyprodukoval. Ve druhé třetině jsme bohužel udělali chybu, soupeř ji potrestal a dostal se do vedení. Ve třetí třetině jsme zkusili stáhnout hru na tři lajny a trochu to promíchat. Měli jsme štěstí, že se nám konečně podařilo využít hru bez brankáře a dokázali jsme srovnat. Soupeř byl ale efektivnější v nájezdech a díky tomu bere bod navíc. Jsme rádi za zisk bodu, v takto vyrovnané soutěži se každý bod počítá.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 36:52. Navrátil, . Kusko Hosté: 58:33. Adam Kubík Sestavy Domácí: Machovský (Sedláček) – T. Černý, Sirota, Škůrek, Ondrušek (C), Rutar, Řezníček, Švrček – Navrátil, Kusko, Fridrich – Kohout, Macuh, P. Musil – Orsava (A), Nahodil (A), Anděl – Doktor, Menšík, Ministr. Hosté: Klouček (Strmeň) – Reilly, Pýcha, Vráblík, Cibulka, Kachyňa, Doudera (A), Kubíček – Gulaš (C), T. Zohorna (A), Ordoš – Koláček, Harris, Olesen – M. Beránek, Přikryl, Adam Kubík – Chlubna, Toman, Hoch – Malát. Rozhodčí Cabák, Šír – Hlavatý, Rožánek Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 5099 diváků

Třinec ovládl derby, dvakrát se trefil Kurovský

Třinec v moravskoslezském derby jasně přemohl Vítkovice 4:0. Úřadující mistr si tak připsal třetí výhru z posledních čtyř zápasů a posunul se z 11. na 10. místo před Plzeň. Brankář Ondřej Kacetl vychytal druhou nulu v sezoně. Útočník Daniel Kurovský, který je vítkovickým odchovancem, si připsal třemi body za dva góly a nahrávku.

Hlasy trenérů

Jiří Raszka (Třinec): „Viděli jsme dobré utkání v parádní kulise. Měli jsme dobrý pohyb a dobrým forčekingem jsme získávali spoustu kotoučů. Druhá třetiny byla trošičku nahoru dolů. Jsem rád, že jsme dneska dali čtyři góly při hře pět na pět, tam nám to v posledních zápasech trochu vázlo. Navíc to byl dobrý výkon vzadu podpořený brankářem (Ondřejem Kacetlem), takže jsme strašně rádi za tři body.“

Vlastimil Wojnar (Vítkovice): „My jsme samozřejmě doplatili na to, že jsme si v první třetině dali prakticky dva vlastní góly. Všichni ví, že tady se hraje pak těžce. Snaha byla, ale chyběla nám potom lehkost. Dopadlo to, jak to dopadlo, takže zasloužený výsledek.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 09:40. Kurovský, 14:06. Daňo, 23:25. Vrána, 33:06. Kurovský Hosté: Sestavy Domácí: Kacetl (Mazanec) – M. Zbořil, Koch, Kundrátek, Nedomlel, Jandus, Hrbas – M. Růžička (A), Nestrašil, Daňo – Cienciala, Čacho, Kovařčík – Kurovský, Vrána (C), Hudáček – Dravecký (A), Roman, Hrehorčák – Teplý. Hosté: Pařík (Klimeš) – Košťálek (C), Demel (A), Prčík, Percy, L. Kovář, Marcel, Sredl – Zdráhal, Nellis, Bambula – Barinka, Hladonik, Kalus – Vehovský, Eberle, Říčka – Přibyl, Hašek, Roberts Bukarts – Glas. Rozhodčí Mrkva, Vrba – Axman, Blažek Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 5 400 (vyprodáno) diváků