Skvělý obrat Kladna v Hradci, Jágr přišel o zuby! Divočina 7:5 pro Spartu

Kladenští hokejisté v posledním zápase Tipsport extraligy v roce 2024 vyhráli 4:2 nad Hradcem Králové a stáhli ztrátu na posledním místě tabulky. Rytíři přitom až do třetí třetiny prohrávali 0:2, Jaromír Jágr navíc už při prvním střídání přišel o několik zubů. Litvínov v 31. kole zvítězil 4:1 nad Karlovými Vary a v čele tabulky vystřídal Pardubice. Sparta zvládla bláznivou přestřelku s Českými Budějovicemi a po výhře 7:5 si upevnila třetí místo. Brněnská Kometa přestřílela Olomouc a vyhrála 5:3.

Finův premiérový hattrick srazil mistra

Hokejisté Mladé Boleslavi porazili mistrovský Třinec 3:2 v prodloužení a po sérii čtyř porážek se radovali z výhry. Bruslaři v utkání ztratili dvoubrankové vedení, druhý bod jim v čase 61:37 zajistil svým dnešním třetím gólem finský útočník Julius Junttila, který si tak v extralize připsal premiérový hattrick.

Ohlasy trenérů

Richard Král (Mladá Boleslav): „Bylo to vyrovnané utkání, možná jsme měli o nějakou tu šanci navíc. Ale hlavně ve druhé třetině to bylo docela divoké, šance za šancí. Pro nás je to po čtyřech prohrách strašně důležité vítězství, navíc proti výbornému soupeři, takže si ho moc vážíme.“

Zdeněk Moták (Třinec): „Myslím si, že to byl vyrovnaný zápas, což potvrzuje i konečné skóre po šedesáti minutách. Oba týmy mohly vítězství v závěrečné třetině strhnout díky šancím na svou stranu, ale skončilo to remízou. Bohužel jsme nakonec brali jenom bod, protože Boleslav je kromě jiného brejkové mužstvo a my jsme si u dvou gólu jejich brejk nepohlídali.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 09:22. Junttila, 38:03. Junttila, 61:37. Junttila Hosté: 39:25. Teplý, 41:40. Cienciala Sestavy Domácí: Furch (J. Růžička) – Pyrochta (A), Jánošík (C), Havlín, Lintuniemi, F. Pavlík, Bernad, Gewiese – Skalický, Fořt (A), Junttila – Buchtele, Závora, J. Stránský – Rekonen, Čajka, Lakatoš – Mazura, Suchý, Dvořáček. Hosté: Mazanec (Švančara) – Koch, M. Zbořil, Nedomlel, Kundrátek, Hrbas, Jandus, Volas – Daňo, Nestrašil, M. Růžička (A) – Kovařčík, Čacho, Cienciala – Hudáček, Vrána (C), Kurovský – Hrehorčák, Roman, Dravecký (A) – Teplý. Rozhodčí Kika, Barek – Hnát, Dědek Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 3454 diváků

Úspěšné přesilovky vrátily Vervy do čela

Hokejisté Litvínova vyhráli doma nad Karlovými Vary 4:1 a díky čtvrtému vítězství za sebou se posunuli do čela tabulky o dva body před Pardubice, které mají po vystoupení na Spenglerově poháru v Davosu ještě zápas k dobru. Shodě gólem a dvěma asistencemi k úspěchu Vervy, která využila čtyři přesilové hry, pomohli útočníci Ondřej Kaše a Petr Koblasa. Západočeši po sérii tří vítězství podruhé za sebou nebodovali.

Ohlasy trenérů

David Kočí (Litvínov): „Soupeř měl dobrý vstup do utkání. My jsme nehráli dobře. Dělali jsme spoustu defenzivních chyb, komplikovali jsme si věci ve středním pásmu a nabízeli jsme soupeři šance. Pomohli jsme si speciálními týmy, kdy jsme dokázali góly otupit tlak soupeře a dostali jsme energii. Potom už jsme si utkání ve třetí třetině podrželi.“

David Moravec (Karlovy Vary): „Zápas jsme začali velmi solidně. Měli jsme dobrý pohyb, jednoduše a rychle jsme zakládali útoky a vstřelili jsme gól. Byli jsme tam malinko lepší, ale celý zápas ovlivnily speciální formace. Litvínov třemi góly v přesilovce otočil vývoj zápasu na svoji stranu. Čtvrtý byl smolný, ale také to patří k tomu. Pozdě vyhozený kotouč, tím se asi definitivně zlomilo. Některé naše fauly nebyly na správném místě. Musím pogratulovat soupeři, jak nás vyškolil v přesilovce. Musíme si více sednout k oslabení a k pokrytí těchto speciálních formací.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 17:01. O. Kaše, 25:33. Sukeľ, 35:01. Koblasa, 40:10. Sandberg Hosté: 05:04. Jiskra Sestavy Domácí: M. Tomek (Zajíček) – Zile (A), Baránek, Czuczman, Baláž, Gajdoš, Zeman, Haš – Koblasa, Sukeľ (C), Sandberg – Hlava, Gut, O. Kaše (A) – Čajkovič, Jícha, M. Pekař – Šprynar, Zygmunt, Havelka. Hosté: Frodl (Hamalčík) – Mikyska, Jaks, Reunanen, Plutnar, Mamčics, D. Moravec, Rulík – O. Procházka, Černoch (C), O. Beránek – Jiskra (A), Gríger, Kružík – Janata, Ilomäki (A), Kofroň – T. Redlich, Šír, Koffer. Rozhodčí R. Šír, P. Obadal – M. Lhotský, J. Ondráček Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky (Litvinov). Návštěva 5 944 diváků

Na Bílé Tygry znovu dýchá Kladno

Hokejisté Plzně zvítězili na ledě Liberce 4:3 po samostatných nájezdech a vyhráli i třetí vzájemný zápas s Bílými Tygry v sezoně. Zároveň uspěli popáté v řadě na kluzištích soupeřů a v tabulce se posunuli na 11. místo. Naopak Severočeši se i nadále trápí, na domácím ledě prohráli počtvrté za sebou a celkově pošesté z posledních sedmi utkání. Na 13. místě tabulky tak mají už pouze dvoubodový náskok na poslední Kladno.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 10:00. Zachar, 45:08. Flynn, 56:02. Filippi Hosté: 02:26. Lalancette, 47:57. Rubins, 52:28. Měchura, . Matýs Sestavy Domácí: Král (Kváča) – Šimek (A), Aubrecht, Derner, Melancon, Petrovický, Ivan – Krutil, Vlach (A), Filippi (C) – Faško-Rudáš, Flynn, Kuťák – Lantoši, Ryšavý, Weatherby – Kelly Klíma, Pérez, Jansa – Zachar, Petrovský. Hosté: Malík (Hrenák) – Malák, Zámorský, Rubins (A), Šalda, Piskáček, Merežko – Měchura, Lalancette, Nenonen – Schleiss (A), Klepiš, Rohlík – Elson, Simon, Matýs – Urban, Mertl, Lev (C) – Šiler. Rozhodčí Pražák, Veselý – Kajínek, Špůr Stadion Home Credit Arena, Liberec

Gulaši ukončil čekání na výhru nad Hanáky

Hokejisté Brna zvítězili nad Olomoucí 5:3 a porazili Hanáky poprvé v sezoně. Brňané o třetí výhře za sebou rozhodli ve třetí třetině, kdy skóroval obránce Michal Gulaši a do prázdné branky jistil vítězství Jakub Flek. Hostům nepomohly ani dvě branky Lukáše Nahodila. Olomouc klesla na 12. příčku tabulky, naopak Kometa se na sedmé příčce bodově dotáhla na šesté Karlovy Vary.

Ohlasy trenérů

Kamil Pokorný (Kometa Brno): „Olomouc ukázala, jak dokáže být nepříjemným soupeřem. V první třetině nám i přes naši aktivitu dala dva góly. Klíčový okamžik vidím v tom, že jsme přežili ve druhé třetině dvě velké šance soupeře a na konci vyrovnali na 3:3. V poslední třetině jsme stáhli sestavu na tři útoky a věřili jsme, že to strhneme na naši stranu. Vyšlo nám to a jsem rád, že se tak stalo před fantastickou kulisou. Bylo to derby, jak má být. Jen mě mrzí, že jsme přišli o dva beky, Bartejsova absence bude delší, než Ďalogova.“

Jan Tomajko (Olomouc): „Myslím si, že jsme dnes odehráli dobrý zápas s trochu nešťastným koncem, hlavně kvůli gólu na 4:3. Nezískali jsme tak ani bod, ale z herního pohledu v takovém výkonu musíme pokračovat.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 06:38. Pospíšil, 09:28. H. Zohorna, 37:56. Beaudin, 45:34. Gulaši, 59:09. Flek Hosté: 00:54. Škůrek, 13:41. Nahodil, 26:43. Nahodil Sestavy Domácí: Postava (Krošelj) – Davidson, Zábranský, Beaudin, Holland – Ďaloga, Bartejs, Gulaši (A) – Rachůnek, Cingel, Flek (A) – Pospíšil, A. Zbořil, Mueller – H. Zohorna, Marcinko (C), Chludil – Kos, Kollár, Ekrt. Hosté: Machovský (Sedláček) – Sirota, T. Černý, Ondrušek (C), Škůrek – Řezníček, Rutar, Švrček – Fridrich, Anděl, Navrátil – P. Musil, Macuh, Doktor – Kohout, Nahodil (A), Orsava (A) – Ministr, Menšík, Mácha. Rozhodčí Jeřábek, Vrba – Svoboda, Štěpánek Stadion Winning Group Arena

Mountfield HK - Kladno 2:4

Podrobnosti připravujeme.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 22:58. Dmowski, 27:58. Tamáši Hosté: 41:37. Pietroniro, 44:36. Nemčík, 46:28. Ticháček, 49:42. Tralmaks Sestavy Domácí: F. Novotný (Škorvánek) – Freibergs, Pilař, Kalina, McCormack, Pavelka (C), Pláněk (A), Pinkas – Kevin Klíma, Tamáši, Jergl (A) – Batna, Miškář, Šťastný – Dmowski, Bunnaman, Pour – P. Moravec, Štohanzl, Lang. Hosté: Brízgala (Lukeš) – Ticháček (A), Mendel, Pietroniro, Šenkeřík, Hanousek, Nemčík, Vandas – Pytlík, Filip, Tralmaks – Smoleňák (C), Melka, Jarůšek – J. Strnad, Bláha, Jágr – Kusý, Straka, M. Procházka (A) – Hults. Rozhodčí Mrkva, Cabák –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Lederer, Axman Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 5792 diváků

Sparta - České Budějovice 7:5

Podrobnosti připravujeme.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 24:55. Krejčík, 30:33. Kemiläinen, 31:48. Pavlák, 34:46. Horák, 39:53. Lajunen, 57:43. Irving, 58:41. K. Hrabík Hosté: 01:50. Adam Kubík, 36:22. Cibulka, 38:24. Toman, 44:16. Olesen, 46:27. Ordoš Sestavy Domácí: J. Kovář (Kořenář) – Moravčík, Irving, Krejčík (A), Mikliš, Pavlák, Kemiläinen, Tomov – Najman, Horák, P. Kousal – Hyka, Sobotka, Řepík – K. Hrabík, Špaček, Chlapík (A) – D. Vitouch, Lajunen, Forman (C). Hosté: Klouček (Strmeň) – Cibulka, Reilly, Pýcha, Kubíček, Doudera (A), Kachyňa, Bukač – M. Beránek, Přikryl, Gulaš (C) – Olesen, T. Zohorna (A), Koláček – Adam Kubík, Harris, Ordoš – Hoch, Toman, Chlubna – Malát. Rozhodčí Šindel, Mejzlík – Gerát, Zika Stadion O₂ arena, Praha Návštěva 12 553 diváků