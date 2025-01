Dvakrát vyřadil Kanadu, zájem z extraligy sílí. Kam půjde Augusta?

Položme si otázku: v kterých klubech hokejové extraligy po sezoně stoprocentně zůstanou stávající hlavní trenéři? Je jich zhruba polovina. Každopádně nemálo koučů si po sezoně bude muset zabalit. Možná už se poptávají i jinde. Radši, pro jistotu. Do kolotoče pobídek se podle informací webu iSport.cz zapojil i současný kouč úspěšné dvacítky Patrik Augusta (55). Nachází se v pozici, že si může vybírat, nabídky možná bude přehrabovat vidlemi. Dost záleží na tom, jak si některé týmy poradí s nástrahami play off. Rovněž není vyloučené, že bude pokračovat u juniorské reprezentace, s níž dvakrát po sobě odklidil ve čtvrtfinále mistrovství světa Kanadu. Loni ve Švédsku i letos v Ottawě.

Kde si trenéry rádi ponechají?

Určitě v Hradci Králové. Tomáš Martinec má v současné době nejpevnější pozici z celé čtrnáctky kormidelníků. Do budoucna může uvažovat i o poptávce bohatších extraligových organizací.

Důvod cokoli měnit nemají ani v Karlových Varech, kde se po váhavějším rozjezdu hráčům dostal do krve herní systém požadovaný Pavlem Paterou, kterého velmi dobře doplňuje David Moravec. Energie zatápí topovým klubům, vede si nad očekávání.

I když je dole a výš by rozhodně mohla (a měla) být, změnu nečekejte ani v zatím dvanácté Olomouci. Jan Tomajko patří zároveň do majetnické struktury, zvrat by přišel jedině na jeho popud. V situaci, kdy by vycítil, že týmu už nemá co dát a hráči za ním nejdou. Nic z toho se neděje.

Díky dobře rozjeté a kvalitní práci se nemusí obávat ani Richard Král, byť na Mladou Boleslav v posledních dvou týdnech padl jistý útlum. Upřímně, přišel o poznání déle, než se předpokládalo, BK jede hodně nad plán. Trio Král, Havíř, Slánský funguje.

O místo by se neměl obávat ani David Čermák v Kladně, které přiškrtilo tradiční krizi v nejvyšší čas a v pátek se po delší době vymanilo z poslední příčky. Cokoli je u Rytířů nad 14. pozicí, berou jako víceméně splněný úkol.

Šestým týmem, kde není důvod přemýšlet o radikální změně, je Plzeň, kde Josef Jandač s kolegy Pletkou a Veberem dokázali vnést do kabiny pořádek a na led stabilitu výkonů, jejichž kvalita postupně roste a dosahuje úrovně, s níž lze zatápět i dlouhodobě lepším týmům.

Chudší časy dopadly na Třinec, ovšem tam by odvelení Zdeňka Motáka bylo velkým překvapením i v případě, kdyby Oceláři skončili po pěti titulech v řadě bez medaile.

Specifická je situace na Spartě. Pokud by v klubu byli stoprocentně