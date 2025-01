Z 1:4 na 5:4, kanadský bek opět pálil. Máme tady Ovečkina, říká kapitán

Už to vypadalo na velkou loupež. Olomouc v sezoně vyhrála za tři body jen jediný zápas 27. září v Brně. Ale v Praze zaválela a měla nakročeno k další plnotučné výhře. Jen konec se nepovedl. Ještě 15 minut před koncem vedli Hanáci 4:1. „Jak Sparta snížila, s námi to trošku zamávalo. Škoda špatného střídání v prodloužení. Mohli jsme mít tři body, ale jsme rádi i za jeden. V naší situaci a postavení v tabulce se každý bod počítá. Na Spartě je hrozně těžké bodovat. V tom je to dobré, ale mohli jsme mít víc,“ hodnotil trenér Jan Tomajko.

Mora přijela do Prahy speciálním vlakem určeným výhradně pro hráče, partnery a fanoušky. Už třetím rokem po sobě v O2 areně fandilo hodně přes tisíc diváků z Hané. Pár jich vypadalo, že ani nevědí, kde jsou, nebo dělali problémy a zápas nedokoukali, protože je vyvedli. Napětí se dalo krájet, ochranka nasadila speciální režim.

Ale atmosféra vládla skvělá. Příznivci hostů byli slyšet hodinu před zápasem, halasili během něj. Přijeli si užít tři hodiny radosti. A jejich tým jim ji dlouho dělal. Sparta se ujala vedení, ale dvě třetiny nenašla způsob, jak přidat další góly a naopak inkasovala. Ve třetí části přišel obrat. Po honu si zatroubili halali myslivci v rudém.

„Velká škoda, měli jsme utkání nakročené k vítězství, nevyšlo to. Dali jsme jim přesilovky, proti takovému mužstvo je pak těžké vyhrát. Ještě za stavu 4:4 jsme si říkali, že to urveme a pojedeme se dvěma body domů. Bohužel se to nepovedlo,,“ svěřoval se olomoucký útočník Michal Kunc.

V pátek nasypal doma Litvínovu hattrick, na Spartě přidal dva góly a k nim asistenci. „Je to skvělý. Ale strašně mě štve ta porážka. . Nejvíc mě mrzí kvůli lidem, co sem přijeli Určitě nesmíme dělat zbytečné fauly, hrát 60 minut. Bruslit a nefaulovat,“ dodal nejlepší hráč hostů.

Podobně mluvil i sparťanský kapitán Miroslav Forman. Hledal vysvětlení, proč Sparta nezapnula dřív. „Dvě třetiny jsme nebyli lepší, třetí z naší strany výborná. Jsme rádi, že to tak dopadlo, ale potřebujeme hrát celý zápas. Potřebovali jsme se vrátit ke hře, co jsme předvedli proti Pardubicím. Věděli jsme, že do toho šlápneme a ještě bude šance to otočit. V prodloužení jsem nepochyboval, že to zvládneme,“ povídal.

Aaron Irving skóroval v posledních čtyřech utkáních, dal v nich pět branek. Všechny Sparta vyhrála. V prodloužení mu dva pokusy napřed nevyšly, napotřetí ale vystřelil druhý bod. „Máme tady Ovečkina,“ smál se Forman. Ne, Sparta si vystačí s kanónem z Edmontonu. Pražané se v koncovce trápili, za poslední dva zápasy s Pardubicemi a Olomoucí však nasázeli 11 branek.

„To není špatné a chceme, aby to takhle pokračovalo. Hluché místo jsme si vybrali, musíme najet na nějakou vlnu a výkonnostně jít ještě víc nahoru. Bylo to těžké, ale na druhou stranu víme, že když Olomouci dáme čuchnout, nechtějí zápas pustit. O to víc si vítězství ceníme,“ dodal kapitán.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 02:40. Hyka, 44:56. Horák, 51:56. Irving, 54:39. Kemiläinen, 64:53. Irving Hosté: 16:30. Nahodil, 19:58. Fridrich, 37:54. Kunc, 43:40. Kunc Sestavy Domácí: J. Kovář (Kořenář) – Kempný (A), Irving, Krejčík, Mikliš, Moravčík, Kemiläinen, Tomov – Najman, Horák, P. Kousal – Hyka, Sobotka, Řepík – O. Hrabík, Špaček, Chlapík (A) – D. Vitouch, Lajunen, Forman (C). Hosté: Machovský (Sedláček) – Řezníček, T. Černý, Sirota, Škůrek, Ondrušek (C), Švrček, Mareš – Fridrich, Anděl, Navrátil – Plášek, Macuh, Orsava (A) – Kunc, Nahodil (A), Kohout – Ministr, Knotek, Doktor. Rozhodčí Pražák, Květoň – Dědek, Thuma Stadion O2 arena, Praha Návštěva 10 121 diváků