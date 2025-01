ZIMÁK ŽIVĚ s Vlasákem: Hodnocení MS dvacítek a zajímavosti z extraligy

První lednové pondělí je tu, a tak nemůže chybět tradiční Zimák živě, tentokrát od 12 hodin, ke kterému se připojí i mistr světa a sportovní ředitel BK Mladá Boleslav Tomáš Vlasák. Mistrovství světa hokejistů do dvaceti let v Kanadě v neděli v noci skončilo a právě tento šampionát bude hlavním tématem. Jak redaktoři zhodnotí výkon českého týmu? I domácí extraliga o víkendu nabídla zajímavé zápasy - Kladno vyhrálo v Třinci, první Litvínov ztratil body v duelu s Českými Budějovicemi, sparťané předvedli obrat proti Olomouci, Dynamo v prodloužení nestačilo na Kometu... Nejen na tato témata se můžete těšit v rámci živého vysílání. I vy dostanete prostor zeptat se na vše, co Vás z hokejového světa zajímá.