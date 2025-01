Pavelka: Pro bázlivost nemám vysvětlení. Co bylo v kabině, neřeknu

Bázlivost, málo sebevědomí, nepochopitelně prospané dvě třetiny. Asistent královéhradeckého trenéra Tomáš Hamara zmiňoval stejné důvody prohry jako obránce Tomáš Pavelka. Když však měli vysvětlit, proč k nim došlo, shodli se: „Nejde vysvětlit, nevíme.“

Popravdě, zástupcům Mountfieldu vůbec nebylo do řeči. Hlavy dolů, nepřítomné výrazy. Dveře od kabiny zůstaly po čtvrté porážce v řadě dlouho zavřené. „Sami hráči se zavřeli,“ odmítl Hamara, že by fén přišel od členů realizačního týmu. „Čištění hlav? A tím myslíte co? Co se stalo v kabině, to vám tady povídat nebudu,“ odsekl Pavelka.

Idylka zkrátka vypadá jinak... Na ledě i mimo něj. Východočeši pořádně zabrali až ve třetí části, ale zmohli se jen na kosmetickou úpravu stavu na 2:5. „Horší už to být víceméně ani nemohlo,“ podotkl Pavelka.

Mora malinko znervózněla, z hlav ještě nedostala nedělní ztracené body na Spartě. V O2 Areně vedla 4:1 a utkání ztratila v prodloužení. „Kolaps v Praze beru na sebe, byl jsem třikrát na trestné,“ zkritizoval sám sebe slovinský útočník Rok Macuh. O dva dny později se odvděčil (stejně jako Jakub Orsava) dvěma trefami. „V koncovce si víc věříme, střely jsou nebezpečné, máme i víc štěstí. Ale zase jsme se trošku strachovali, musíme to zlepšit, aby se tyhle výpadky nestávaly,“ dodal.

Zranění hradeckého forvarda, Mora bez kapitána

To už Olomouc hrála bez Jiřího Ondruška. Kapitán stihl naskočit jen na čtyři minuty, zbytek sledoval v civilu z tribuny. „Má malý problém v dolní části těla, ale nic vážného. Bylo to spíš preventivního charakteru, za pár dní bude Jirka zpátky,“ uklidnil fanoušky asistent kouče Róbert Petrovický. Do akce se tak po měsíční pauze dostal Alex Rašner. „A musím ho pochválit.“

Hůře než s Ondruškem to vypadalo s bekem Mountfieldu Radkem Pilařem, který smolně upadl u mantinelu a levou nohu si na první pohled nehezky zkroutil, možná i přisedl. Led opouštěl na nosítkách. „Seděl v kabině a ledoval to, víc nevím,“ uvedl spoluhráč Pavelka.

Ve čtvrtek je na programu východočeské derby, nálada je na obou adresách (bohužel nejen z výsledkových důvodů...) aktuálně tuze ponurá. „Ale nechtěl bych ze čtyř porážek dělat něco velkého a něco za tím hledat. S Plzní a Třincem jsme uhráli bod, soutěž je extrémně vyrovnaná,“ snažil se trochu na sílu nepovedený výlet na Hanou zakončit alespoň malým optimismem Hamara.