Jágr trefil bod, divočina pro Liberec. Duel v Pardubicích se nedohrál

Přestřelku rozsekl až jediný úspěšný nájezdník

Hokejisté posledního Liberce vyhráli v Třinci 7:6 po samostatných nájezdech a zabrali po sérii čtyř porážek. Zápas se vyvíjel jako na houpačce. Bílí Tygři šli dvakrát do dvou gólového vedení, ale pokaždé o náskok přišli. V nájezdech se pak našel jediný střelec Róbert Lantoši.

Ohlasy trenérů

Jiří Raszka (Třinec): „Takový zápas nechce asi zažít žádný trenér. Opravdu to bylo nahoru a dolů. Dneska jsme dvě třetiny nehráli dobře v obranném pásmu. Určitě patří velký kredit klukům za to, jak se do toho zápasu vrátili, hlavně ve třetí třetině. Za stavu 6:5 jsme měli trestné střílení, další dvě velké šance v předbrankovém prostoru, ale bohužel jsme inkasovali a bereme jenom jeden bod. Rádi za tu určitě nejsme, musíme podávat lepší výkony.“

Jiří Kudrna (Liberec): „Bylo to dneska takové psychologické drama. Mohli bychom říct, že jsme tady vedli 3:1 a 5:3, ale zároveň vedl soupeř 1:0 a potom 6:5. Bylo to bláznivé utkání na obě strany, padaly takové rychlé góly. Nám se povedla druhá třetina, kde jsme odskočili a doufali jsme, že do třetí třetiny vstoupíme lépe. Tam se nám ale ta hra nepovedla, soupeř to otočil. Jsme nesmírně rádi, že jsme utkání dovedli do vítězného konce. Jsme pokorní, tyhle dva body mají pro nás cenu zlata.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 01:06. Roman, 14:20. Vrána, 14:50. Hudáček, 40:34. Daňo, 43:58. M. Růžička, 46:27. Hudáček Hosté: 02:42. Weatherby, 03:55. Šimek, 11:32. Filippi, 27:37. Filippi, 38:18. Šimek, 56:51. Melancon, . Lantoši Sestavy Domácí: Mazanec (Švančara) – Adámek, Koch, Kundrátek, Nedomlel, Jandus, Hrbas, Volas – M. Růžička (A), Nestrašil, Daňo – Hudáček, Cienciala, Kovařčík – Teplý, Vrána (C), Roman – Dravecký (A), Čacho, Hrehorčák. Hosté: Král (44. Kváča) – Aubrecht, Šimek (C), Melancon, Ivan (A), Budík, Derner, Krutil – Lantoši, Filippi (A), Pérez – Faško-Rudáš, Bulíř, Flynn – Zachar, Weatherby, Vlach – Kelly Klíma, Jansa, Ryšavý – Petrovský. Rozhodčí Jiří Ondráček, Vrba – Hlavatý, Blažek Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 4 396 diváků

Jágr opět posouval rekord, ale slaví Plzeň

Hokejisté Plzně porazili Kladno 3:2 v prodloužení a připsali si čtvrtou výhru v řadě. Domácí až do 49. minuty drželi díky dvěma využitým přesilovkám vedení 2:1, ale od poloviny utkání aktivnější hosté zásluhou trefy Jaromíra Jágra stále posouvajícího rekord nejstaršího střelce v dějinách tuzemské nejvyšší soutěže vyrovnali. Bonusový bod zajistil domácím v prodloužení Adam Měchura a Kladnu tím ukončil třízápasovou vítěznou sérii.

Ohlasy trenérů

Josef Jandač (Plzeň): „Jsou to pro nás zlaté body. Dnes jsme neměli svůj den. Kladenští nás předčili v osobních soubojích i rychlosti. Dokázali rychle otáčet hru a potvrdili svoji formu z posledních zápasů. Výkon za naší strany nebyl takový, jaký jsme očekávali. Ale to se někdy stává. Momentů, které jsme dnes přežili bylo moc. Je pro nás hrozně důležité, že jsme ty body ubojovali. Paradoxně jsme dnes dali dvě branky v přesilovce, které nám od začátku sezony nejdou. Tím jsme si pomohli k bodům. V prodloužení jsme to sehráli dobře a jsme za ty body nesmírně rádi.“

David Čermák (Kladno): „Samozřejmě mě mrzí, že jsme si odsud nakonec odvezli jen jeden bod. V závěru, když jsme srovnali, tak jsme mohli ještě v přesilovce rozhodnout a bodovat naplno. Nám ale dnes přesilovky vůbec nešly a Plzeň je naopak sehrála parádně. To dnes rozhodlo.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 18:46. Lalancette, 27:13. Zámorský, 64:01. Měchura Hosté: 17:48. Tralmaks, 48:50. Jágr Sestavy Domácí: Malík (Hrenák) – Malák, Zámorský, Piskáček, Merežko, Rubins (A), Šalda, Pšenička – Měchura, Lalancette, Nenonen – Urban, Elson, Rohlík – Schleiss (A), Klepiš, Matýs – Holešinský, Mertl, Lev (C) – M. Beran. Hosté: Lukeš (Brízgala) – Ticháček (A), Mendel, Pietroniro, Vandas, Hanousek, Nemčík, Trojna – Pytlík, Filip, Tralmaks – Smoleňák (C), Melka, Jarůšek – J. Strnad, Bláha, Jágr – Kusý, Straka, M. Procházka (A) – Hults. Rozhodčí Šindel, Květoň – Zíka, Šimánek Stadion LOGSPEED CZ Aréna

Tříbodový Gulaš srazil Ostravany

Hokejisté Českých Budějovic porazili doma Vítkovice 3:2 a zvítězili potřetí za sebou. Zazářil kapitán Milan Gulaš, který si připsal tři body za dvě branky a jednu asistenci. Ostravané prohráli počtvrté v řadě.

Ohlasy trenérů

Ladislav Čihák (České Budějovice): „Začátek nebyl ideální, nehráli jsme podle představ. Šance, ale i ztráty byly na obou stranách. Ve druhé části jsme zlepšili pohyb a četnost střel, dali jsme góly, pomohli jsme si přesilovkou. Do třetí třetiny jsme chtěli vstoupit aktivně, hrát dobře s pukem a nedat soupeři příležitost ke zkorigování výsledku. Bohužel, udělali jsme chybu a soupeř ji potrestal. Nastala pasáž, kterou jsme neodehráli dobře a dostali jsme druhý gól. Po oddechovém čase jsme naopak měli dobrou pasáž, ale mrzí mě oslabení tři na pět, které nás mohlo stát zápas. Naštěstí to kluci odehráli skvěle.“

Radek Philipp (Vítkovice): „První třetina byla vyrovnaná, oba týmy si vytvářely šance. Ve druhé nás domácí dostali pod tlak a inkasovali jsme tři góly. Hráli jsme strašně bázlivě a stálo nás to výsledek. V závěru jsme to zdramatizovali, jenže jsme nevyužili přesilovku pět na tři. Bojovali jsme, dřeli, ale nestačilo to.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 24:51. Doudera, 30:10. Gulaš, 37:07. Gulaš Hosté: 40:55. Kalus, 49:28. Hašek Sestavy Domácí: Klouček (Strmeň) – Štencel, Cibulka, Doudera (A), Kachyňa – Pýcha, Kubíček, Bukač – Ordoš, T. Zohorna (A), Gulaš (C) – Olesen, Harris, Adam Kubík – Hoch, Přikryl, Valský – Malát, Koláček, Chlubna – Humeník. Hosté: Klimeš (Pařík) – Demel (A), Košťálek (C), Percy, Prčík – Auvitu, L. Kovář, Marcel – Bambula, Nellis, Zdráhal – Barinka, Hladonik, Kalus – Roberts Bukarts, Yetman, Hašek – Říčka, Eberle, Vehovský. Rozhodčí Jeřábek, Zeliska – Špůr, Augusta Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 5608 diváků

Karlovy Vary - Kometa Brno 2:3p

Podrobnosti připravujeme.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 31:41. Reunanen, 34:06. Gríger Hosté: 23:33. H. Zohorna, 29:42. Davidson, 60:44. Mueller Sestavy Domácí: Hamalčík (Frodl) – Jaks, Mikyska, Plutnar, Reunanen, D. Moravec, Mamčics, Rulík – O. Beránek, Černoch (C), O. Procházka – Gríger, Vracovský, Jiskra (A) – Kofroň, Ilomäki (A), Salsten – Koffer, Šír, T. Redlich. Hosté: Postava (Ondráček) – Davidson, Zábranský, Beaudin, Holland, Ďaloga, Dujsík, Gulaši (C) – H. Zohorna (A), A. Zbořil, Mueller – Pospíšil (A), Cingel, Ekrt – Kos, Kollár, Chludil – Veselský, Konečný, Ferda. Rozhodčí Pražák, Mejzlík – Brejcha, Gerát Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 3 519 diváků

Olomouc - Mountfield HK 6:2

Podrobnosti připravujeme.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 05:25. Orsava, 17:57. Macuh, 22:11. Řezníček, 29:07. Orsava, 34:35. Kunc, 57:48. Macuh Hosté: 18:51. Bunnaman, 43:20. Kalina Sestavy Domácí: Machovský (Sedláček) – T. Černý, Ondrušek (C), Orsava (A), Kusko, Fridrich, Škůrek, Sirota, Navrátil – Macuh, Plášek, Rutar – Řezníček, Kohout, Nahodil (A) – Kunc, Rašner, Švrček – Doktor, Anděl, Ministr. Hosté: F. Novotný (Škorvánek) – Freibergs, Mudrák, R. Pavlík, Tamáši, Jergl, Kalina, McCormack – Perret (A), Kevin Klíma, Šťastný – Pavelka (C), Pláněk, Batna – Bunnaman, Miškář, Pilař – Lang, Štohanzl, Pour. Rozhodčí Kika, Obadal – Frodl, Thuma Stadion Zimní stadion Olomouc

Pardubice - Litvínov 1:1 - nedohráno

Šlágr 34. kola hokejové extraligy mezi dosud druhými Pardubicemi a vedoucím Litvínovem byl ve 46. minutě za stavu 1:1 předčasně ukončen. Stalo se tak poté, co na tribuně Enteria areny v horním patře zasahovala záchranná zdravotnická služba u jednoho z diváků. Lékařům se fanouška nepodařilo zachránit.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 17:47. Vondráček Hosté: 01:01. Sukeľ Sestavy Domácí: Will (Vomáčka) – Dvořák, Čerešňák (A), Vála, D. Musil, Kolář, Hrádek, Houdek – Červenka (A), L. Sedlák (C), Kelemen – Smejkal, Kondelík, T. Kaut – Herčík, R. Kousal, Radil – Paulovič, Poulíček, Vondráček. Hosté: M. Tomek (Zajíček) – Zile, Baránek, McIsaac, Gajdoš, Czuczman, Zeman, Baláž – Koblasa, Sandberg, Čajkovič – Hlava, Sukeľ (C), O. Kaše (A) – Zygmunt, Jícha, Slavík – Šprynar, D. Čech, Havelka. Rozhodčí Roman Mrkva, Robin Šír Stadion Enteria arena, Pardubice

Sparta Praha - Mladá Boleslav 2:1p

Podrobnosti připravujeme.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 39:58. Kempný, 60:51. Špaček Hosté: 31:26. Skalický Sestavy Domácí: Kořenář (J. Kovář) – Kempný (A), Irving, Krejčík, Mikliš, Moravčík, Kemiläinen, Tomov – Hyka, Horák, Řepík – Forman (C), Špaček, Chlapík (A) – Najman, Lajunen, Fábry – Žmola, D. Vitouch, M. Vitouch. Hosté: J. Růžička (Sklenička) – Pyrochta (A), Jánošík (C), Gewiese, Lintuniemi, Bernad, F. Pavlík, Havlín – Skalický, Fořt (A), Junttila – Buchtele, Čajka, Lakatoš – Rekonen, Mazura, Moses – Suchý, Závora, J. Stránský – Dvořáček. Rozhodčí Jaroš, Pilný – Kajínek, Lhotský Stadion O2 arena, Praha Návštěva 9 447 diváků