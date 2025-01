Šéf Birner: Hlavně pod sebe někoho dostat! Co Pešánova pozice a Šmíd?

Pod Ještědem vyhlásili mobilizaci. Pád na čtrnáctou příčku extraligové tabulky spustil u Bílých Tygrů alarm a podnítil nejvyšší vedení urychleně jednat. Baráž je mamutím strašákem. Poté, co tým změnil kapitána, přichází povýšení klubového šéfskauta Michala Birnera do role sportovního ředitele, v nové pozici dostává i vysoké kompetence. V rozhovoru pro iSport.cz rozebírá své záměry a způsob, jak rozbitou sezonu zachránit. „Můj džob je, abych tým co nejdřív zlepšil,“ říká mistr extraligy s Libercem z roku 2016. Má trenér Filip Pešán jeho plnou důvěru?

Ještě loni na jaře se potil v tygřím úboru, nedlouho po konci ve čtvrtfinále play off proti Spartě se navlékl do saka a začal v klubovém zákulisí pracovat na vytipovávání zajímavých posil do týmu. Spíš směrem do budoucna. Situace se radikálně změnila po libereckém pádu na dno. Michal Birner vystoupil do první bojové linie…

Nepřekvapilo by mě, kdybyste se z ničeho nic oblékl do dresu a vrátil na led. To nebylo v plánu?

„Určitě ne. Jakmile jsem skončil, šlo o definitivní rozhodnutí. Hýbu se dál, možná ještě víc a líp než během kariéry, ale jde o jiný pohyb. Takový, abych netloustl.“

Přemýšlel jste nad pobídkou převzít odpovědnost v rámci nečekaných, ale přítomných záchranářských pracích? Anebo jste to bral jako rozkaz?

„Lidé, co mě znají, vědí, že se odpovědnosti nebojím. Zároveň nebudu lhát, vzal jsem si určitou chvíli na rozmyšlenou, chtěl jsem to prodiskutovat s manželkou, která je pro mě nejdůležitějším člověkem. Viděla v mých očích oheň jako v době, kdy jsem ještě hrál. V tu chvíli jsem se rozhodl, že do toho půjdu. Nehledě na to, v jak obtížné situaci se nacházíme a jaká očekávání vůči mně budou.“

Čím začnete?

„V první řadě mě těší, že kluci zvládli úterní zápas v Třinci (7:6 po nájezdech), přežili těžké chvíle, dokázali se z nich dostat. Tím mi ulehčili nástup do nové pozice. Viděl jsem v našem projevu několik negativních věcí, ale hlavně spoustu pozitivních. A ty chci právě teď u nás hledat v co největší míře. Taky jsem to klukům řekl. Všichni máme před sebou jasný cíl, který byl vyřčený i majitelem. V tuhle chvíli se nedíváme dál, než dostat jeden tým pod sebe.“