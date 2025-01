Zábranský se dočkal gólu. Úleva, ale chci týmový úspěch, hlásí bek Komety

V devátém zápase poprvé napálil Libor Zábranský (24) puk do protivníkovy sítě. Nedávná posila Komety zatím nesbírá body po hrstech (1+1), o to víc si reprezentační obránce premiérového úspěchu po návratu z Finska „domů“ cenil. Z vyrovnání proti Českým Budějovicím na 2:2 (nakonec 2:3 v prodl.) měl velkou radost, ze střídačky ještě kynul rukavicí na tribunu. „To bylo snoubence,“ informoval syn klubového šéfa.

Podle vaší reakce jste byl z prvního zásahu po návratu do extraligy nadšený. Je to tak?

„Určitě jsem cítil úlevu. V předchozích zápasech jsem měl nějaké šance. Vždycky je dobré dát ten první gól ze sebe pryč. Kór, když šlo o můj první v Kometě. Snažím se podporovat útok a ukázat to, co jsem se naučil ve Finsku. Za gól jsem samozřejmě rád, ale mrzí mě, že jsme zápas nedotáhli do vítězného konce.“

Trenéři se shodli, že se jednalo o divoký zápas, víceméně bez obran. Souhlasíte?

„Hlavně na druhou třetinu se musíme podívat. Takhle rozhodně hrát nechceme. Bylo to hodně otevřené, nahoru dolů. Něco jsme si k tomu řekli a troufnu si říct, že jsme to spravili a byli jsme daleko zodpovědnější. Z toho pramenily šance, které jsme bohužel neproměnili.“

Čekáte od sebe víc bodů?

„Já od sebe čekám výbornou hru dozadu, od toho se pak odráží další věci. Přišel jsem sem kvůli týmovému úspěchu. Osobní statistiky moc neřeším. V Kometě jsem vyrůstal, miluju to tady. Na každém zápase je půlka rodiny, je to hezké. Pro mě Brno znamená strašně moc. Užívám si to. Docela se daří, ale nesmíme polevit. Ta druhá třetina proti Budějovicím fakt nebyla dobrá. Musíme se z ní poučit a zlepšit se.“

Je extraliga jiná než finská Liiga?

„Každá liga má něco specifického. Ano, je to jiné. V Česku je to silovější, ve Finsku víc o bruslení.“

Jak vám sedí hra v prodloužení ve třech?

„Je tam víc prostoru. Máme nabruslené útočníky, předtím nám to třikrát po sobě vyšlo. I teď mohl mít Peter Mueller v prodloužení před bránou tutovku. Bohužel zrovna ležela na ledě zlomená hokejka a puk se bohužel odrazil na druhou stranu.“

Ovlivňuje hru Komety velká marodka?

„Myslím, že se s tím v sezoně potká každý tým. My si tím procházíme teď. Je to příležitost pro jiné, mladší kluky. Můžou ji chytit za pačesy. Semkneme se a bojujeme i za zraněné.“