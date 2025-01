Bůůů! V Třinci vítali Sikoru: Vzali to se srandou. Moták pokořil metu

Jako by se vrátil v čase, Petra Sikoru přivítali bučením i v Třinci. Když zkraje první třetiny hlasatel mladíka vyvolal, zvířecí zvuky se začaly mísit s potleskem. Přesně tak, jak si to třinecký klub naplánoval.

„Moc se mi to líbilo. Je hezké, že to fanoušci vzali se srandou,“ smál se Sikora, který od návratu z Kanady zažívá obrovskou mediální pozornost. „Mám to všechno z instagramu. Zprávy a internet nečtu. Ani Twitter, na něj se nedívám vůbec. Všiml jsem si toho jenom přes instagram.“

Zájem pociťuje i od fanynek. „Je to dobré. Samozřejmě to potěší, že mě takhle vyhledávají. Je možné, že tam teď bude více žádostí,“ culil se čerstvě devatenáctiletý forvard.

Povedené mistrovství světa na něm zanechalo pozitivní efekt. Od prvního střídání v duelu s Plzní byl cítit, třineckou hru svou aktivitou osvěžoval. Na konci desáté minuty nebyl daleko ke vstřelení gólu, rychlé obkroužení branky mu ale gólman Nick Malík přečetl. „Možná to šlo hned za druhou tyčkou strhnout do brány. Když jsem se díval na opakovaný záběr na kostce, obránce tam trochu prostoru měl. Možná to chtělo být víc aktivní, ale následná střela byla z mého pohledu dobrá,“ popisoval Sikora.

Další důležitý moment si nechal na druhou třetinu, v níž to s Oceláři vypadalo bledě. Tekli o dvě branky a nutně potřebovali reagovat. Napomohl k tomu Sikora, jenž asistoval u gólu Patrika Hrehorčáka a zapsal svůj desátý bod v extraligové kariéře. „Tomáš Kundrátek to super vystřelil a Hreho to hezky dorazil. Kanadský bod je dobrý, ale hlavní je týmová výhra,“ zdůraznil mládežnický reprezentant.

Jeho přínos vyzdvihlo i nejostřílenější eso. „Skvělý hráč,“ pokývl Martin Růžička. „Myslím si, že má skvěle nastavenou hlavu. Když bude pokračovat v tomhle nastavení, může se dostat daleko.“

Šampionát dvacítek třinecká legenda sledovala a českému výběru držela palce. „Jediné, co mě mrzelo, je to, že zápasy byly v noci a nemohl jsem koukat. Když jsem ale mohl, sledoval jsem to. Hodně mě to strhlo, měl jsem obrovskou radost. Sikimu jsem hned gratuloval,“ hlásil Růžička.

Sikoru trenéři postavili do třetí formace vedle Michala Teplého a Petra Vrány. Stejně jako na mistrovství světa tak nastoupil na křídle, byť zkraje ročníku hrál spíše ve středu útoku. „Turnaj se mu nesmírně povedl. Vrátil se a hned předvedl dobrý výkon. Věřím, že v tom bude pokračovat,“ doufal asistent Slezanů Jiří Raszka. Obrat nad Plzní ho potěšil dvojnásob.

Parťák Zdeněk Moták totiž mohl oslavit stou výhru při své třinecké štaci. Magickou metu před ním pokořili jen Alois Hadamczik, Václav Varaďa, Pavel Marek a Břetislav Kopřiva.

„Alespoň mu to můžu říct, protože po zápase jen slyšel své jméno a ani nevěděl, co se děje. To číslo jen ukazuje, jak dobrý a zkušený trenér je. Spolupráce s ním je výborná. I pro mě je to dobrá zkušenost,“ podotkl Raszka.