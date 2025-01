Další kolaps Pardubic! Vítkovice se topí v krizi, Sparta ovládla šlágr. Slaví i Kladno

Irving vyrovnal Austinův rekord

Sparta zvládla šlágr 36. kola Tipsport extraligy a připsala si sedmou výhru v řadě. Pražané zároveň uspěli v šestém vzájemném utkání s Litvínovem za sebou. Další dva góly zapsal kanadský obránce Aaron Irving, který tak vyrovnal rekord Bradyho Austina ze sezony 2019/20 v počtu vstřelených branek mezi obránci. Oba jich dali osmnáct. Verva si připsala čtvrtou porážku za sebou.

Hlasy trenérů:

Pavel Gross (Sparta): „Jsme rádi, že jsme urvali i tento zápas. Vyšla nám přesilovka. Opět se hrálo v krásné atmosféře a akce (Sparta vzdává hold) byla skvěle připravená. Hráli jsme v lize šest zápasů po sobě, což je strašně těžké. Klobouk dolů, že jsme to zvládli. Nehráli jsme vždy perfektní zápasy, ale síla v týmu je. Urvali jsme je, několikrát jsme zápas otočili.“

Karel Mlejnek (Litvínov): „Vyhrál lepší tým. Bylo to utkání v krásné atmosféře a chtěl bych ocenit vynikající marketingovou akci Sparty. Přiznávám, že jsme ji chtěli Spartě sportovně pokazit, což se nám bohužel nepovedlo. Měli jsme velké problémy s rychlostí sparťanských útočníků, tam nám utkání uteklo. Pak už si to Sparta zkušeně pohlídala, celkově proti nám odehrála vynikající utkání.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 03:38. Irving, 15:41. Hyka, 33:47. Irving, 42:19. Krejčík, 46:23. P. Kousal Hosté: 05:52. Sukeľ, 24:02. Koblasa, 48:44. Sandberg Sestavy Domácí: Kořenář (J. Kovář) – Krejčík (A), Mikliš, T. Tomek, Irving, Tomov, Kemiläinen, Pavlák – Hyka, Sobotka, Řepík – Najman, Špaček, Chlapík (C) – K. Hrabík, Horák, P. Kousal – D. Vitouch, Lajunen, M. Vitouch. Hosté: Zajíček (M. Tomek) – Zile (A), Baránek, McIsaac, Gajdoš, Czuczman, Zeman, Haš – Hlava (A), Sukeľ (C), Šprynar – Koblasa, Sandberg, Čajkovič – Maštalířský, Gut, M. Pekař – Zygmunt, Jícha, Havelka. Rozhodčí Hribik, Pilný – Ondráček, Thuma Stadion O2 arena, Praha Návštěva 16 698 diváků

Dynamo padlo pošesté za sebou

Pardubice dál čekají na první výhru v roce 2025. Neuspěly ani v domácím utkání proti Liberci, který byl před nedělním kolem na posledním místě. Bílí Tygři uspěli 3:2, když všechny tři góly vstřelili ve třetí třetině. Dynamo prohrálo v součtu se Spengler Cupem už pošesté v řadě, v rámci Tipsport extraligy počtvrté.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 06:53. D. Musil, 56:08. L. Sedlák Hosté: 46:19. Filippi, 48:12. Flynn, 53:33. Vlach Sestavy Domácí: Will (Honzík) – Dvořák, Čerešňák (A), L. Hájek, D. Musil, J. Zbořil, Houdek, Vála – Červenka (A), L. Sedlák (C), Smejkal – Kelemen, Kondelík, Paulovič – R. Kousal, Poulíček, Radil – Herčík, Rákos, Lichtag – Krčál. Hosté: Kváča (Král) – Šimek (C), Galvas, Ivan (A), Melancon, Derner, Budík, Aubrecht – Pérez, Filippi (A), Lantoši – Flynn, Bulíř, Faško-Rudáš – Vlach, Weatherby, Zachar – Ryšavý, Jansa, Kelly Klíma – Petrovský. Rozhodčí Sýkora, Šindel – Brejcha, Dědek Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 9928 diváků

Bitva o elitní čtyřku pro Mountfield HK

Přímý souboj o místo v elitní čtyřce se odehrál v Mladé Boleslavi. Domácí Bruslaři bodovali v každém z předchozích čtyř venkovních utkání. Sérii natáhli i před vlastními fanoušky, bod za prohru 1:2 po samostatných nájezdech ovšem na posun před nedělního soupeře nestačil. Hradci vystřelil triumf David Šťastný. Východočeši drží náskok dvou bodů na Mladou Boleslav.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 33:36. Buchtele Hosté: 33:49. Jergl, . Šťastný Sestavy Domácí: Furch (J. Růžička) – A. Čech, Jánošík (C), Havlín, Lintuniemi, Bernad, F. Pavlík – Skalický (A), Závora, Junttila – Buchtele (A), Hradec, Lakatoš – Rekonen, Čajka, Moses – Dvořáček, Suchý, J. Stránský. Hosté: Škorvánek (F. Novotný) – Freibergs, Mudrák, Kalina, McCormack, Pavelka (C), Pláněk (A) – Perret (A), Tamáši, Jergl – Kevin Klíma, Bunnaman, Dmowski – R. Pavlík, Miškář, Šťastný – A. Novotný, Batna, Pour – Štohanzl. Rozhodčí Pražák, Jaroš – Kajínek, Šimánek Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 3479 diváků

Vítkovice se nadále topí v krizi

Vítkovice pokračují ve svém trápení, na domácím ledě schytaly od Komety prohru 2:5. Brňané rozhodli utkání ve třetí třetině, ve které vstřelili čtyři góly. Premiérově a hned dvakrát se prosadil 18letý mladík Danny Chludil. Pro ostravský celek jde už o šestou prohru v řadě, při kterých nezískal ani bod. Nebezpečně se tak přibližuje barážové čtrnácté pozici.

Hlasy trenérů:

Vlastimil Wojnar (Vítkovice): „Momentálně jsme v takovém rozpoložení, že jakmile začneme prohrávat, není tady nikdo, kdo by to zvedl a kdo by nějakým způsobem vzal zodpovědnost na sebe. Potom už jen čekáme na smrt, tak jako dneska. Bylo to podobné se Spartou, i tam jsme hráli dvě třetiny vyrovnaný zápas, ale v našem momentálním rozpoložení je to o jednom gólu.“

Kamil Pokorný (Brno): „Byl to vyrovnaný zápas, hlavně v první třetině. Domácím tam prošla střela od modré čáry a šli do vedení. Myslím, že klíčový moment utkání nastal na začátku druhé třetiny. V prvních šesti sedmi minutách tam měli domácí dvě nebo tři šance. Kavan nás ale podržel, nebo to šlo těsně vedle, a my z protiútoku srovnali na 1:1. Myslím si, že tam se zápas překlopil na naši stranu.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 17:08. Roberts Bukarts, 52:40. Roberts Bukarts Hosté: 27:25. Chludil, 41:58. Chludil, 43:54. Ďaloga, 50:19. Kollár, 51:49. H. Zohorna Sestavy Domácí: Klimeš (52. Pařík) – Demel (A), Košťálek (C), Percy, Prčík, Auvitu, Marcel, L. Kovář – Bambula, Nellis, Zdráhal – Barinka, Hladonik, Kalus – Roberts Bukarts, Yetman, Eberle – Říčka, Hašek, Vehovský – Hauser. Hosté: Kavan (Postava) – Davidson, Zábranský, Beaudin, Holland, Ďaloga, Gulaši (C), Dujsík – H. Zohorna (A), A. Zbořil, Mueller – Pospíšil (A), Cingel, Ekrt – Rachůnek, Kollár, Chludil – Kos, Konečný, Ferda – Veselský. Rozhodčí P. Obadal, R. Mrkva – M. Axman, L. Rampír Stadion Ostravar aréna, Ostrava Návštěva 4 573 diváků

Obrat Kladna, Jágr zapsal dvě asistence

Jihočeši otočili z 0:2 na 3:2, zbytek zápasu ale patřil Rytířům. Jaromír Jágr nahrál na dva góly.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 25:43. Přikryl, 38:36. Olesen, 43:38. Olesen Hosté: 12:44. M. Procházka, 21:46. Bláha, 44:27. Ticháček, 53:26. J. Strnad, 57:33. Ticháček, 59:01. Smoleňák Sestavy Domácí: Klouček (Strmeň) – Doudera (A), Kachyňa, Štencel, Reilly, Cibulka, Kubíček, Bukač – Ordoš, T. Zohorna (A), Gulaš (C) – Olesen, Harris, Adam Kubík – Koláček, Přikryl, Hoch – Chlubna, Toman, Valský – Malát. Hosté: Lukeš (53. Brízgala) – Ticháček (A), Mendel, Pietroniro, Šenkeřík, Nemčík, Hanousek, Vandas – Pytlík, Filip, Tralmaks – Smoleňák (C), Melka, Jarůšek – J. Strnad, Bláha, Jágr – Hults, Straka, M. Procházka (A) – Kusý. Rozhodčí Jeřábek, Ondráček – Frodl, Hynek Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 6421 diváků

Kunc je ve formě, zachránil Olomouc

Obhájci titulu promarnili dvougólový náskok, v čase 59:05 vyrovnal Michal Kunc, sám pak i rozhodl v prodloužení.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 49:36. Fridrich, 59:05. Kunc, 63:26. Kunc Hosté: 11:50. Cienciala, 24:28. Nestrašil Sestavy Domácí: Machovský (Sedláček) – Rašner, Škůrek, Sirota, Mareš – Švrček, Rutar, Fridrich – Kusko, Orsava (A), Plášek – Macuh, Navrátil, Kunc – Nahodil (A), Kohout, Knotek (C) – Anděl, Ministr, Doktor. Hosté: Mazanec (Kacetl) – Koch, Adámek, Nedomlel, Kundrátek – Hrbas, Jandus, Volas – Daňo, Cienciala, M. Růžička (A) – Kovařčík, Nestrašil, Hudáček – Teplý, Vrána (C), Sikora – Hrehorčák, Roman, Dravecký (A) – Čacho. Rozhodčí Šír, Cabák – Svoboda, Zika Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 4841 diváků