Euforii Tygrů kalí zranění klíčového hráče. Konec sezony, obává se Pešán

Neřekli to nahlas, ale pod Ještědem vyhlásili mobilizaci. Prohodili písmena A a C na dresech Tomáše Filippiho a Radima Šimka, vrchního skauta Michala Birnera povýšili do pozice sportovního šéfa klubu. Výsledek? Razantní! Osm z devíti bodů, výhra v Třinci, doma s Olomoucí a v neděli odpoledne v Pardubicích 3:2. Takhle se utíká z bryndy.

Porážet Pardubice je trend, řekl by cynik. Ale bez ohledu na temné dny v Hockeytownu, tři uválčené body odsud těší. A nikdo jiný než čtrnáctý celek je nepotřebuje víc. „My si už předtím uvědomovali svou situaci, ale veškeré změny, co se v posledních dnech udály, přinesly impuls. Výsledky to ukazují,“ míní dlouholetý útočník Jaroslav Vlach a autor vítězného gólu.

Tygři sice nechytili první třetinu (střely 12:3 pro domácí), ale udrželi se v titěrném manku a hru začali dorovnávat ve druhé třetině, do níž nastoupili s větší energií a byli několikrát blízko srovnání. Šance Filipa Jansy ani závar s účastí Tomáše Filippiho gól nepřinesly, na místě je totiž zmínit Romana Willa, jenž si počínal koncentrovaně, dobře četl dění před sebou a z toho hrozící liberecké možnosti. Mohlo jich být i víc, kdyby zajímavé vstupy do pardubické třetiny neztroskotaly na nepřesných finálních nahrávkách. Nebo kdyby sudím Sýkorovi s Šindelem neutíkaly zjevné fauly jako v případě zahákovaného Flynna při průniku pardubickým pásmem.

Hořekovat ovšem museli i domácí, zrovna ve druhé části Róbert Lantoši beztrestně sekal Lukáše Zbořila, následovalo další odpuštěné hákování Romana Červenky, jemuž hůl protihráče očividně bránila v lepším provedení akce.

Pardubickou krev rozproudil borec, od kterého to možná tolik nečekáte, ale má to v popisu práce. Daniel Herčík v závěru prostřední části výborným forčekem obral soupeře o puk, vyslal do gólové šance Zbořila, aby se vrátil k bráně a tam se s pár hosty pošťuchoval. To je přesně ono, co současný udřený herní projev Dynama potřebuje. Kyslík, živočišnost.

Blízko k dorovnání manka byl ve 45. minutě po svém výletu bronzový dvacítkář Tomáš Galvas, puk poslal do tyčky. Byla to předzvěst postupného útlumu Dynama pod vrstvou libereckého nátlaku. V čase 46:19 si domácí hráči špatně nastavili obranu ve vlastní zóně, nechali volného Tomáše Filippiho, jenž pohodově zužitkoval nahrávku Jaromíra Péreze. Za necelé dvě minuty už se v aréně nespokojeně pískalo, když Lantoši pasem zpoza branky vybídl ke gólové smeči Oscara Flynna. Dalších zmatků před nebohým Willem využil nehlídaný Jaroslav Vlach. Liberecká vášeň rozhodla. „Jsem rád za náš přístup, ale víme, že nejsme z nejhoršího venku. Musíme dál pracovat tvrdě a s pokorou jako jsme pracovali v posledních utkáních počínaje Třincem,“ velí Vlach.

Jeho grupa navíc otočila vývoj ve chvíli, kdy s poraněným kolenem odkulhal klíčový bek T. J. Melancon. „Těžká ztráta pro náš mančaft, zranění nás provázejí od začátku sezony, přijde mi to jako prokletí,“ povzdechl si Vlach.

Kouč Filip Pešán se vážně obává, že o vrchního režiséra přesilovek přišel. „Vyšetření proběhnou, ale bojím se, že má po sezoně,“ posteskl si. Na druhou stranu si paradoxně pochvaloval, že tým dostal sílu v navracejících se hráčích z marodky. „Hráči mají přístup celou sezonu stejný, ale je znát, že se nám uzdravili hráči, kteří nám v sestavě chyběli, kádr máme úzký.“