Smoleňák: Džegrovi jsem říkal, ať nechodí balit holky na moje jméno

Radek Smoleňák bez předních zubů? To už je po české hokejové extralize vyhlášená značka, na sociálních sítích to samé. Horní jedničky a dvojky fuč, to je klasika kladenského kapitána. V úterý večer se k němu přidal Jaromír Jágr. Po nehodě na hradeckém ledě při prvním střídání přišel o kus horního patra, smůla se však překlopila ve velké kladenské štěstí a snový obrat z 0:2 na 4:2. „Jsem nadšený!“ netajil exhradecký lídr.

Po 40 minutách jste prohrávali o dva góly a nic nenasvědčovalo tomu, že si z Hradce odvezete tři body. Čeho jste se napili v kabině o druhé přestávce?

„Ničeho nenormálního… Ale řekli jsme si: Kluci, máme tady prohrát 5:0 nebo 8:0? To je úplně jedno, pojďme to zkusit! Každý víme, co umíme. Hlavně neztrácejme puky na modré, pojďme si dovolit a dávat to rychle na bránu. První gól na 1:2 byl hrozně důležitý, protože Hradec si najednou řekl něco ve smyslu, že se ještě může něco dít. Předtím byl čtyřicet minut totálně na koni, my tam prakticky nebyli. Jakmile jsme dali druhý, začali být nervózní. Zápas se začal překlápět na naši stranu, všichni jsme si najednou věřili.“

Vážně jste na sebe ani nekřikli, abyste se klasicky zkusili probrat k produktivnějšímu výkonu?

„Jsme ve fázi, kdy křičení nemá moc význam. Jsme ve fázi, kdy se musíme navzájem podržet a sami sebe táhnout dopředu. Určitě víme, že nám nikdo nepomůže, jenom my sami. A žádným křičením se neposuneme. V Hradci jsme to vzali trochu na ruby a jsem na kluky opravdu pyšný, jak jsme to odehráli. Hlavně kluci na oslabení odvedli obrovské penzum práce, to samé Adam Brízgala v bráně. Oslabení nás drží nad vodou, kluci ze speciálních týmů je hrají výborně, nechávají tam všechno, což je strašně důležité. Přesilovka taky dobrá, řekli jsme si, že to tam budeme rvát a jsem rád, že to speciálně Tíchovi (Jiřímu Ticháčkovi) padlo do brány. Pro něj to může být gól, který mu hodně pomůže. Pro nás pěkný konec roku.“

V Hradci jste zanechal obrovskou stopu, pořád je pro vás sladké a speciální vyhrát tu?

„Furt! Jsem nadšený, velká radost, že jsme to dokázali otočit. Jel jsem na zápas z Pece, kam jsem odvezl rodinu. Pro mě je to pořád zvláštní pocit míjet ceduli s nápisem Hradec Králové. Všude to tady znám, je to pro mě zvláštní vracení se do míst, kam svým způsobem pořád patřím. Až jednou skončím a budu sem jezdit s dětmi, které možná budou hrát hokej, vždycky to pro mě bude speciální. Byl bych ale rád, kdybych tady už taky někdy zahrál hezký zápas, protože tady většinou hraju…. No, h*vno.“ (směje se)

Jaromír Jágr přišel o zuby, vypadá teď jako vy. Co společná fotka?

„Džegrovi jsem říkal, hlavně ať nechodí do Kozičky balit holky s tím, že on je já… (usmívá se) Chudákovi to vypadalo z pusy, ale nějaké peníze má, aby si je nechal udělat znovu.“

Tak zase trochu vážně. Na třináctý Liberec ztrácíte už jen dva body, v pátek se před něj můžete natlačit. Může jít o zásadní duel pro zbytek sezony?

„Já v to doufám. Tohle můžou být celkem důležité momenty, i když se to na první pohled nezdá. Poslední zápasy jsme neodehráli špatně, jen máme problém s tím, že nedáváme góly. Ty čtyři hradecké branky byly přesně ta věc, o které se bavíme pořád dokola. Věřím, že na to s Libercem navážeme.“