Liberecký asistent Láska: Takovou situaci jsem ještě nezažil. Tlak je vyšší

Bylo to pro něj tvrdé vtažení do tmavé každodennosti. Brankářský expert Martin Láska se po úspěšné misi s reprezentací do 20 let minulý týden vrátil spolu s nadaným obráncem Tomášem Galvasem zpátky do Liberce. Mezi Tygry působí na klubové úrovni přes deset let, v aktuální sezoně má ovšem více starostí než kdy dřív. Severočeši se po 36 kolech dívají na tabulku z chvostu ligy. „Není to jednoduché. Takovou situaci jsem u áčka ještě nezažil,“ přiznal jednačtyřicetiletý asistent.