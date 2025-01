Končí jim smlouva a může přijít trejd: Flynn, útočník z Komety či Kanaďan

Hokejisté, kterým končí na konci sezony současná smlouva, mohou od 1. ledna jednat s libovolným klubem o nové. Toho už měl využít Eduards Tralmaks z Kladna, který si měl plácnout s Karlovými Vary. Vedení Energie nyní řeší nejdůležitější úkol sezony. Udržet v týmu hvězdného Ondřeje Beránka. Pokud by se nepodařilo, mohla by být ve hře výměna? V podobné situaci jsou i další výborní útočníci. V článku iSport.cz se podívejte, o které hráče se jedná.

Oscar Flynn

Bílí Tygři Liberec

Pětadvacetiletý útočník přišel do Liberce v létě 2022 a zařadil se mezi extraligovou elitu. Není tajemstvím, že by jednou rád zamířil do zahraničí. Minulé léto o Flynnovy služby zájem v Evropě byl.

Bílí Tygři zažívají tragickou sezonu, momentálně jsou poslední. Cílem je dostat se do předkola play off, kde to ovšem na žádný větší úspěch nevypadá. I proto by dávalo smysl, kdyby Liberec před uzávěrkou přestupů Flynna vyměnil a získal za něj hráče, který by týmu pomohl i v následujícím ročníku.

Pokud tak Tygři neučiní, mohou Flynna po sezoně ztratit bez náhrady.