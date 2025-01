Moses: rychlejší návrat, léčba v USA a gól. Jágr? Tak dlouho to nedám, říká

Zelený dres oblékl poprvé v zápase 3. ledna v Českých Budějovicích. Na okamžik slávy čekal jen krátce přes půlku základní hrací doby. Pak před Stevem Mosesem mezi kruhy vypadl volný puk a americký navrátilec zamířil přesně k tyči. Radost však neměla dlouhého trvání. Motor si vyžádal trenérskou výzvu a gól kvůli přihrávce rukou neplatil. Dočkal se o tři kola později. „Byla to velká úleva,“ nezastírá bývalý hráč Komety nebo finského Jokeritu.

Jste šťastný, že jste zpátky a můžete hrát hokej?

„Je to skvělé. Když jste zdraví a všechno se daří, berete to jako hotovou věc. Až při zranění si uvědomíte, jaké jste měl štěstí, že můžete dělat, co milujete. O to příjemnější je být zpátky. Ale stálo mě hodně práce, abych se sem dostal. Jsem šťastný, že můžu být zase s týmem a hrát. Příjemná změna po každodenních rehabilitacích.“

Šlo o nejtěžší zranění vaší kariéry?

„Když jsem hrál ve Švýcarsku, přetrhl jsem si druhou achilovku. Myslím, že to byla sezona 2021/22. Šlo o stejné zranění, ale tehdy se objevily komplikace. Měl jsem infekci v ráně po operaci. Tentokrát šlo všechno hladce, rehabilitace byla mnohem lepší. Cítím se rozhodně lépe, než tehdy po návratu.“

Léčení předtím zabralo více času?

„Stejně jako tady se mi to stalo během přípravy, tenkrát ještě o dva týdny dříve.