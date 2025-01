Karlovy Vary - Plzeň 2:5. Kousek od průšvihu, pak válec hostů. Zářil Rubins

Západočeské derby bylo původně na programu už předminulou neděli. Karlovy Vary ale zastavila viróza. Energetici vynechali i duel v Třinci a po vynucené pauze naskočili až v neděli v Olomouci, kde padli 0:2. Utkání s Plzní ukázalo, že svěřenci trenéra Pavla Patery nejsou po nemoci v herní pohodě, i když se jim do sestavy vrátili brankář Dominik Frodl a bek Tarmo Reunanen.

„Devět dnů jsme stáli, hráli jsme zápas v Olomouci, tam docela šlo poznat, že nám chybí zápasový rytmus, ale nešla nám černá práce. Ta není otázkou rytmu,“ řekl asistent domácího kouče David Moravec. „Bohužel, Plzeň zaslouženě vyhrála,“ přiznal mladý útočník Vojtěch Čihař.

Karlovy Vary mohly přitom odskočit do vedení díky zmatkům Piskáčka v první části. „Viděl jsem, jak se puk blíží k naší bráně, a všichni jsme se na sebe podívali. Zaplaťpánbůh to šlo kousíček mimo. Pak jsme se tomu na lavičce zasmáli. I takové věci k hokeji patří, ale nemělo by se to stávat,“ mínil Pletka.

Těšit ho mohl další zásah nejlepšího plzeňského střelce Adama Měchury i příspěvek Rubinse. Lotyšský obránce vybojoval přesilovou hru, sám ji využil a ve třetí třetině se trefil i v oslabení. Výrazný výkon ozdobil asistencí na Měchurův gól. „Sehráli jsme přesilovky dobře. Jako tým se zlepšujeme s každou šancí. Teď to funguje,“ pochvaloval si sedmadvacetiletý reprezentant Lotyšska Rubins.

Energie smazala ztrátu jen po prvním zásahu soupeře, pak si nechala Škodu utéct o tři góly. „Udělali jsme chybu, že jsme hned dostali na 2:4. V minulých zápasech jsme většinou vedli a nedotáhli to do vítězného konce. Jsem rád, že se nám to teď povedlo,“ radoval se Pletka.

Těšit ho mohla gólová potence. Plzeň teprve podruhé v sezoně nastřílela v jednom utkání alespoň pět branek. Žádný jiný tým v soutěži není v počtu tref horší. Středeční výhra však může být odrazem k produktivnějším zítřkům.

„Jsme rádi, že se nám daří, ale musíme pokračovat. Je to i tím, že nám dobře chytají gólmani a v pravou chvíli nás podrží. Pak se tým zvedne, začne si věřit. Kluci bojují a dělají věci, co mají dělat. Pak se štěstí otočí k vám,“ zamýšlel se Pletka.

Díky razantnímu zlepšení ztrácí Plzeň na Karlovy Vary už jen pět bodů. Za posledních 20 utkání je v extralize nejlepší. „Máme chemii. Chvíli nám trvalo, než jsme všichni našli svoje místo. Věříme jeden v druhého, máme opravdu dobrý tým. Začátek byl těžký, proběhly nějaké změny a teď jsme našli správné složení a daří se. Nemáme v plánu s tím přestat,“ vyhlásil bojovně Rubins.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 16:53. Koffer, 33:22. O. Beránek Hosté: 10:17. Rubins, 20:26. Lalancette, 30:23. Měchura, 32:41. Urban, 42:04. Rubins Sestavy Domácí: Frodl (33. Hamalčík) – Jaks, Mikyska, D. Moravec, Reunanen, Dlapa, Mamčics, Plutnar – O. Beránek, Černoch (C), O. Procházka – Čihař, Gríger, Jiskra (A) – Kofroň, Ilomäki (A), Salsten – Koffer, Šír, T. Redlich. Hosté: Hrenák (Malík) – Zámorský, Malák, Šalda, Rubins (A), Merežko, Piskáček, Skok – Rohlík, Lalancette, Měchura – Holešinský, Lev (C), Schleiss (A) – Matýs, Simon, Elson – Šiler, Mertl, Urban. Rozhodčí Hribik, Ondráček – Gerát, Hynek Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 4 648 diváků