Kladno míří do play off po 12 letech. Straka: Ať jsou ti pod námi pod tlakem

Znovu to s nimi vypadalo bledě. Po mizerném listopadu a prosinci začali Rytíři klesat, avšak s návratem Jaromíra Jágra se vše otočilo k lepšímu. Silný vliv legendy se ukázal v neděli ve Vítkovicích, kde Kladno přímého konkurenta v boji o záchranu spláchlo 5:2. Ráz utkání určila první dvacetiminutovka, kterou hosté vyhráli o tři góly. Výtečný úvod měli Čermákovi svěřenci i o dva dny dříve s Olomoucí. „Tam jsme ale z toho od druhé třetiny udělali trošku kovbojku. Teď to bylo klidnější,“ smál se útočník Petr Straka.

Bídné výsledky skončily 30. prosince v Hradci Králové. Rytíři sice na východě Čech po dvou třetinách prohrávali 0:2, ve třetí části ale utkání totálně převrátili čtyřmi góly v rozmezí osmi minut. Něco takového jim přišlo po čtyřzápasové šňůře nezdarů vhod.

S novým rokem pak Středočeši začali šlapat jako dobře promazaný stroj. Pomohla jim vybojovaná výhra nad Libercem i cenný skalp v Třinci. Proti Plzni a Karlovým Varům sice dohromady brali jen bod, následně ale zapsali další tři. Připomněla se hlavně ofenziva, která v uplynulých devíti třetinách nasázela osmnáct gólů.

„Kdyby existoval nějaký obecný recept, tak ho zkouší všichni. Třeba ve druhé čtvrtině sezony jsme měli sérii zápasů, kdy jsme také měli šance, jenže nebyli jsme schopní je proměnit. Teď je to druhý extrém, za který jsme rádi. Budeme se snažit hrát tak, abychom neurazili štěstíčko, jestli se to takhle dá říct,“ popisoval Petr Straka.

Jedním z klíčových mužů kladenského vzepětí se stal Martin Procházka, jenž na první gólovou radost čekal do 36. kola. Pak už ale nezastavoval. V Českých Budějovicích a s Olomoucí přispěl k výhrám 6:3 a 7:3. Prach mu nezvlhnul ani v Ostravě, kde kladenskou kanonádu uzavřel.

„V posledních pěti nebo šesti zápasech jsem se zaměřil na Prochyho, který se trápil ještě víc než já. Od něj se ty góly čekají. Říkal jsem mu, že mu to dám do prázdné a protrhneme to, což se povedlo v Budějovicích,“ usmíval se Straka, Procházkův parťák ze čtvrté brázdy. „Teď už má tři góly za tři zápasy. Ze srandy mu hlásím, že deset není nereálných.“

I Straka značně pookřál, ostatně ve Vítkovicích pomohl brankou a přihrávkou. „Poslední dva nebo tři roky mám takové období, že mi to tam nepadá. Od prvního domácího zápasu s Olomoucí jsem trefil snad tři nebo čtyři tyčky, takže je to trošku složité na hlavu. Na druhou stranu jsem už něco odehrál, takže věřím, že mám co nabídnout, i když branky nedám,“ tvrdil Straka.

Každým dalším zápasem Kladno potvrzuje vzestupný trend. K lehkosti přidává i zlepšené bruslení a hokejovou kvalitu. „Šli jsme tady s tím, že ve Vítkovicích je to v podstatě asi nejdůležitější zápas v sezoně. Vzhledem k tomu jsme to odehráli adekvátně,“ přiznal dvaatřicetiletý útočník, jehož mužstvo nezaskočil ani překvapivý příchod Václava Varadi na ostravskou střídačku.

Jágrův tým předvedl vyzrálý výkon ve všech herních aspektech. Nepodcenil ani píď. Když Vítkovičtí chybovali, Rytíři byli připraveni trestat. „Plnili jsme věci, které chceme dělat a které chceme hrát. Potřebovali jsme být aktivní v napadaní a mít dobrého útočníka dozadu, aby obránci měli prostor vystupovat na jejich útočníky a mohli jim stěžovat přechod středního pásma. Z toho plynulo, že domácí tolik šancí neměli,“ uvědomoval si Straka.

Po výhře 5:2 se Rytíři katapultovali na jedenácté místo s šestibodovým náskokem na poslední Vítkovice. Před závěrečnou čtvrtinou základní části pokukují po postupu do extraligového play off, v němž od sezony 2012/13 pokaždé chyběli. Formu však potřebují potvrdit ve víkendovém domácím dvojboji s Mladou Boleslaví a Pardubicemi.

„Týden tréninků teď určitě bude příjemnější, ale zápasů je ještě hodně a ve hře zůstává spousta bodů. Udělali jsme šňůru výher a teď jsme zpátky. Musíme si toho vážit a dál bodovat, aby nepřišla série porážek. Chceme dál dostávat týmy pod námi do tlaku,“ dodal Straka.