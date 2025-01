Šlágr v Brně pro Spartu, domácí výbuch Kladna. Liberec - Motor 7:4

Dvougólový Hudáček ukončil trápení

Hokejisté Třince vyhráli v Litvínově 3:1 a připsali si teprve druhé vítězství z posledních šesti zápasů. Venku Oceláři ukončili sérii čtyř porážek. Dvěma góly to zařídil slovenský útočník Libor Hudáček. Verva prohrála šestý z uplynulých osmi duelů.

Ohlasy trenérů

David Kočí (Litvínov): „Soupeř přijel hrát trpělivý hokej a byl zodpovědný do defenzivy. Čekal na naše chyby, které chtěl potrestat. My jsme je udělali ve druhé třetině. První gól byl takový trošku náhodný, ale před druhým jsme udělali chybu. Po našem vyhraném vhazování jsme nedostali kotouč ven a soupeř nás potrestal. Třetí třetinu si to zkušeně pohlídal. Hrál dobře do defenzivy a my jsme si nedokázali vytvořit větší šance.“

Zdenek Moták (Třinec): „Bylo to vyrovnané utkání. Oba soupeři hráli kvalitní hokej. I když to bylo třeba v první třetině 0:0, tak se bylo na co dívat. My jsme ve druhé třetině šli do vedení a já myslím, že zaslouženě. Chtěli jsme všechny kotouče tlačit do předbrankového prostoru, střílet a zakončovat. Dvakrát se nám podařilo dostat kotouč do soupeřovy klece. Trošku jsme znervóznili po obdrženém gólu, nicméně kvalitní obrannou hrou jsme dosáhli dobrého a pro nás důležitého výsledku. Musím hráčům poděkovat a pogratulovat jim, protože to byl výkon hodný našeho jména.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 45:44. O. Kaše Hosté: 25:04. Hudáček, 38:40. Hudáček, 59:36. Kurovský Sestavy Domácí: M. Tomek (Adam Kubík) – Baránek, Zile, Polášek, McIsaac, Zeman, Czuczman, Gajdoš – Sandberg, Sukeľ (C), Koblasa – O. Kaše (A), D. Kaše (A), Hlava – Čajkovič, Jícha, Maštalířský – Havelka, Gut, M. Pekař – Ikonen. Hosté: Kacetl (Mazanec) – Adámek, Hrbas, Kundrátek, Nedomlel, Jandus, Koch, J. Jeřábek – M. Růžička (A), Cienciala, Daňo – Hudáček, Sikora, Kovařčík – Kurovský, Vrána (C), Čacho – Dravecký (A), Roman, Hrehorčák – Teplý. Rozhodčí Hribik, Barek – Svoboda, Šimánek Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 4520 diváků

Plzeň - Olomouc 1:2p

Podrobnosti připravujeme.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 54:46. Šalda Hosté: 48:10. Nahodil, 61:25. Sirota Sestavy Domácí: Malík (Hrenák) – Malák, Zámorský, Rubins (A), Šalda, Piskáček, Merežko, Skok – Měchura, Lalancette, Nenonen – Schleiss (A), Lev (C), Holešinský – Elson, Simon, Rohlík – Urban, Mertl, Matýs – Šiler. Hosté: Machovský (Sedláček) – Sirota, T. Černý (C), Švrček, Rutar, Rašner, Škůrek, Řezníček – Fridrich, Kusko, Orsava – Plášek, Macuh, Navrátil – Kunc, Nahodil (A), Kohout – Anděl, Knotek, Káňa (A) – Doktor. Rozhodčí Šír, Jaroš – Brejcha, Lhotský Stadion LOGSPEED CZ Aréna

Karlovy Vary - Pardubice 4:5sn

Podrobnosti připravujeme.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 32:02. Šír, 37:20. O. Beránek, 40:19. O. Beránek, 46:28. O. Procházka Hosté: 16:28. Vondráček, 19:02. Kondelík, 31:31. M. Kaut, 41:46. Červenka, 65:00. M. Kaut Sestavy Domácí: Hamalčík (Habal) – Jaks, Mikyska, D. Moravec, Reunanen, Plutnar, Dlapa, Rulík – O. Beránek, Černoch (C), O. Procházka – Sapoušek, Gríger, Jiskra (A) – Čihař, Ilomäki (A), Salsten – Koffer, Šír, T. Redlich. Hosté: Honzík (Will) – Dvořák, Čerešňák (A), D. Musil, J. Zbořil, L. Hájek, Vála, Houdek – Smejkal, L. Sedlák (C), Červenka (A) – M. Kaut, Kondelík, Kelemen – Radil, Poulíček, R. Kousal – Vondráček, Paulovič, Herčík. Rozhodčí J. Ondráček, F. Vrba – T. Gerát, S. Hnát Stadion KV Arena, Karlovy Vary

Kladno - Mladá Boleslav 1:5

Podrobnosti připravujeme.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 42:03. Ticháček Hosté: 08:03. Pyrochta, 28:03. Mazura, 28:35. Fořt, 33:11. Moses, 58:44. Moses Sestavy Domácí: Brízgala (D. Jansa) – Ticháček (A), Mendel, Pietroniro, Vandas, Hanousek, Šenkeřík, Trojna – Pytlík, Filip, Tralmaks – Smoleňák (C), Melka, Jarůšek – J. Strnad, Bláha, Jágr – Hults, Straka, M. Procházka (A) – Kusý. Hosté: Furch (J. Růžička) – Pyrochta (A), A. Čech, Bernad, F. Pavlík, Havlín, Jánošík (C), Křepelka – Skalický, Fořt (A), Moses – Rekonen, Hradec, Lakatoš – Mazura, Čajka, J. Stránský – Dvořáček, Suchý, P. Král. Rozhodčí Veselý, Květoň – Zíka, Thuma Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 3153 diváků

Liberec - České Budějovice 7:4

Podrobnosti připravujeme.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 00:47. Flynn, 09:26. Filippi, 12:46. Bulíř, 34:51. Lantoši, 35:15. Weatherby, 37:53. Lantoši, 46:56. Bulíř Hosté: 19:04. Kachyňa, 21:59. Kachyňa, 38:30. Toman, 57:45. T. Zohorna Sestavy Domácí: D. Král (Hambálek) – Galvas, Ivan (A), Ahac, Budík, Derner, Aubrecht, Petrovický – Pérez, Filippi (A), Lantoši – Flynn, Bulíř, Faško-Rudáš – Vlach (C), Weatherby, Zachar – Ryšavý, F. Jansa, Kelly Klíma – Petrovský. Hosté: Strmeň (13. Klouček) – Štencel, Vráblík, Cibulka, Reilly, Doudera (A), Kachyňa, Pýcha – Ordoš, T. Zohorna (A), Gulaš (C) – Přikryl, Harris, Adam Kubík – M. Beránek, Toman, Valský – Chlubna, Koláček, Hoch – Malát. Rozhodčí Kika, Cabák – Kajínek, Dědek Stadion Návštěva 5206 diváků

Mountfield HK - Vítkovice 3:2

Podrobnosti připravujeme.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 07:01. Pavelka, 25:47. Batna, 58:12. Tamáši Hosté: 27:17. Nellis, 39:44. Zdráhal Sestavy Domácí: F. Novotný (Kasal) – Freibergs, Mudrák, Kalina, McCormack, Pavelka (C), Pláněk (A), Bučko – Perret (A), Tamáši, Jergl – R. Pavlík, Bunnaman, Miškář – Batna, Kevin Klíma, Dmowski – A. Novotný, Štohanzl, P. Moravec – Lang. Hosté: Pařík (26. Dolejš) – Demel (A), Percy, Leahy, Košťálek, Auvitu, Mikuš, Prčík – Hladonik, Nellis, Zdráhal (A) – Kalus (C), Yetman, Bambula – Dočekal, Přibyl, Bernovský – Říčka, Hašek, Hauser – Vehovský. Rozhodčí Jeřábek, Sýkora – Frodl, Hynek. Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 4102 diváků

Kometa - Brno - Sparta 1:4

Podrobnosti připravujeme.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 43:27. A. Zbořil Hosté: 01:36. Chlapík, 05:52. Špaček, 43:59. Horák, 45:03. Chlapík Sestavy Domácí: Postava (Krošelj) – Davidson, Zábranský, Beaudin, Holland, Ďaloga, Gulaši (C), Dujsík – H. Zohorna (A), A. Zbořil, Mueller – Pospíšil, Kollár, Rachůnek – Š. Stránský, Cingel, Flek (A) – Kos, Konečný, Ekrt. Hosté: Kořenář (J. Kovář) – Irving, Moravčík, Němeček, Kemiläinen, Krejčík, Mikliš, Tomov – Hyka, Sobotka (C), Řepík (A) – Horák, Špaček, Chlapík – Forman, Najman, P. Kousal – K. Hrabík, Lajunen (A), D. Vitouch. Rozhodčí Hradil, Stano – Lederer, Blažek Stadion Winning Group Arena Návštěva 7700 (vyprodáno) diváků