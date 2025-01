Devět měsíců out. Sparťan Němeček o těžkém návratu: Chcete, ale nemůžete

V nejdelším utkání extraligové historie sehrál jen tři minuty a 22 sekund. Sparťanský bek David Němeček nedokončil sedmé semifinále minulého play off proti Třinci, které Oceláři rozhodli po dvou hodinách hry. Do elitní soutěže se devětadvacetiletý tvrďák vrátil s koncem ledna po více než devítiměsíční absenci s poraněnou rukou. „Bylo to psychicky náročné, hrozně dlouhá pauza,“ odfrkl si zadák v rozhovoru pro iSport.cz poté, co v úterním 41. kole zapsal první asistenci v aktuálním ročníku při výhře 5:2 nad Kladnem.

Jak vnímáte návrat do extraligy po dlouhé rekonvalescenci?

„Už se cítím mnohem líp než v prvních dvou zápasech, které byly náročné, necítil jsem se v nich fyzicky moc dobře. Bylo těžké do hry naskočit po takové době. Člověk může trénovat, jak chce, ale prostě zápasové vytížení nedožene. Jsem rád, že to mám za sebou, v uvozovkách jsem první zápasy protrpěl, ale v Brně i teď s Kladnem už jsem se cítil lépe.“

Co proces, kdy jste se snažil o comeback?

„Byl náročný psychicky. Pauza byla hrozně dlouhá, člověk chce hrát, ale nemůže. Koukáte z hlediště, což bylo nepříjemné. Na druhou stranu jsem věděl, co mě čeká a co všechno zranění bude obnášet, protože tři roky zpět jsem si prošel stejným problémem na druhé, pravé ruce.“

Trápil jste se?