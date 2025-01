Pardubice milují Zohornu. Jak by řekla jedna osoba: Život jde dál…

Ovšem uvítání a nakonec i sraz s fanoušky po zápase si bude pamatovat do konce života. „Ukápla mi i slza, bylo to fakt krásné, tohle se jen tak neděje,“ přiznal budějovický útočník, jenž se stal na podzim předmětem obchodu za Jáchyma Kondelíka. V pozápasovém rozhovoru prakticky před každou odpovědí chvíli přemýšlel, pro Tomáše Zohornu evidentně stále není snadné překousnout odchod ze svého klubu. Ten si nepřál, ale musel jej podstoupit. Těžké téma i po měsících…

Milé uvítání na úvod od klubu i od pardubických příznivců, ale zápas proti Dynamu až tak příjemný nebyl, co říkáte?

„Uvítání bylo moc hezký, nádherný, fakt jsem si ho užil. Musím všem moc poděkovat. Ale neodvedli jsme tu úplně dobrý výkon, v kabině jsme si před chvíli řekli, že v neděli musíme vyhrát, potřebujeme body.“

Před utkáním vás za klub při ceremonii přišel pozdravit zraněný útočník Jan Mandát, nečekal jste spíš někoho z vedení?

„Na to asi nedokážu odpovědět, ale bylo hezký, že tam byl zrovna Mandy. Jsme dobří kamarádi, takže mě to potěšilo.“

Nikdy není snadné odstřihnout se od emocí a být ready na zápas. Šlo vám to?

„I kdyby se nic takového nepodniklo, přijel bych sem hodně namotivovaný a chtěl odvést všechno pro tým Budějovic a Pardubice porazit.“

Jandač zpět ve hře o velký klub. Výměna Rantanen-Nečas v extralize? Video se připravuje ... Toto video je součástí balíčku PREMIUM. Odemkněte si exkluzivní obsah a videa! Koupit Už mám předplatné. Přihlásit se

Nevrátily se vám tu znovu pocity lítosti, že už nejste součástí Dynama?

„Samozřejmě je mi líto, že už nejsem s klukama v kabině a na ledě a že s nimi nehraju zápasy. Je mi líto, že nehraju před zdejšími skvělými fanoušky. To trošku mrzí, ale to je život. Po nějaké době, co se to stalo, jsem to vzal pozitivněji. Jak by řekla jedna osoba: Život jde dál... Nejde o život. Člověka to v něčem posune, dá vám to další zkušenost.“

Ukázala se proti Motoru velká síla Červenkovy formace?

„Asi bych nechtěl jmenovat přímo hráče, ale všichni o tom mužstvu mluví, vy o něm píšete, ten tým je skvělý a silný. Porazil nás celý tým jejich velkou silou.“

U Budějovic člověk nikdy neví, jaké utkání předvede. Jak to vidíte s Motorem dál do konce základní části?

(dlouho přemýšlí) „Asi nedokážu odpovědět. Fakt ne.“

Svou kariérní budoucnost aktuálně řešíte, nebo to necháte až po sezoně?

„Je to v řešení.“

Spekuluje se, že by vaše nové angažmá mohlo být nedaleko odtud…

„Řeší se různé varianty. Nějaké spekulace jsou, teď je vše v jednání a doufám, že se brzy rozhodnu.“

Dokážete si představit, že byste v dresu Motoru proti Pardubicím hrál sérii play off?

„Já v to doufám.“

Doufáte?

„Doufám, že to tak dopadne a že to bude krásná série play off.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 06:35. Červenka, 24:04. Smejkal, 32:38. Weatherby, 38:35. Červenka, 52:55. M. Kaut Hosté: 07:29. Cibulka Sestavy Domácí: Will (Honzík) – Dvořák, D. Musil, J. Zbořil, Vála, Houdek, L. Hájek – Červenka (A), L. Sedlák (C), Smejkal – Kelemen, Kondelík, M. Kaut – Paulovič, Weatherby, Radil – Lichtag, Poulíček (A), Vondráček. Hosté: Strmeň (Klouček) – Štencel (A), Reilly, Cibulka, Vráblík, Pýcha, Kubíček – Adam Kubík, Harris, Gulaš (C) – Ordoš, Přikryl, Novák – M. Beránek, T. Zohorna (A), Valský – Malát, Toman, Chlubna – Hoch. Rozhodčí Ondráček, Kika – Hynek, Kajínek Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 9704 diváků