Kovář ostře k systému ligy: Těžký… Všichni to potvrdí! A baráž?

Jen hrstka hráčů se při pozápasových rozhovorech neobrňuje snůškou frází. Jedním z nich je brankář Sparty Jakub Kovář. Po vychytaném vítězství 5:3 nad druhými Pardubicemi se pustil nejen do hodnocení výkonu, ale také odhalil, jak je podle něj extraliga nešikovně nastavená. „Nejlepší by bylo, aby byl člověk rozjetý a ukazoval divákům top hokej. A že poslední začne baráž doma, to je úplný nesmysl,“ pověděl otevřeně šestatřicetiletý gólman v rozhovoru pro iSport.cz.

Pardubice jste porazili i počtvrté v sezoně, tentokrát však s mnohem větší námahou. Shodneme se?

„Zápas nabral na intenzitě už od stavu 2:0, Pardubice do nás vlítly. Myslím, že jsme poprvé v sezoně ucítili jejich sílu. Byl to skvělý hokej a lidem, kteří si ho pustili v televizi nebo byli na stadionu, se musel líbit. Když jsi v zápase, nejde to sice tolik vnímat, ale zpětně si uvědomuju, jaké krásné góly padly, co vše bylo k vidění.“

Taky váš fenomenální zákrok na čáře v první třetině ve stylu Dominika Haška proti Nicku Jonesovi. Hůl jste z vyrážečky odhodil záměrně?

„Ano, pustil jsem ji, abych se dostal rukou co nejdál. Chvilku jsem myslel, že bych puk rukavicí vyrážečky chytil, ale byla to moc velká rána. Samozřejmě jsem rád, bylo by to jinak brzy 1:2. Je pochopitelně dobré mít hezké zákroky.“