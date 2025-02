Je mu devatenáct a Tygrům pomáhá odvalit stres. Pérez sundal Třinec

Napakovali se třemi body, v což doufali a mocně si to přáli. Liberečtí hokejisté v předehrávce 47. extraligového kola přetlačili Třinec 3:1, gratulace za vítězný gól směřovaly k Jaromíru Pérezovi. Talentovaný 19letý šikula jednou z nejdůležitějších tref své dosavadní kariéry přiblížil Tygrům předkolo play off. Ale jsou to nervy, netajil po zajímavé bitvě.

V zámoří tyto duely nazývají back to back. Dvě partie ve dvou dnech. Liberečtí v neděli rychle opouštěli Karlovy Vary, aby pošetřili co nejvíc sil. Třinečtí se na sever vydávali z Kladna. Oba týmy uzpůsobily nevšednímu programu pondělní režim. „Po nedělním zápase jsme si řekli, že se musíme dobře najíst i zregenerovat a už jsme přemýšleli o utkání s Třincem. V pondělí ráno jsme měli rozbruslení, kdo chtěl, sklouzl se, kdo nechtěl, tak nešel,“ líčil Jaromír Pérez.

Zatímco hutná extraligová bramboračka u dna tabulky je hitem každého kola, hráči to logicky vnímají jinak. Hůř. Pro ně to až taková hitparáda není. Oceláři věděli, že v případě tříbodového lupu je pátý triumf v řadě vystřelí na osmou pozici a prakticky se dotknou předkola play off.

Všechno je jinak, jsou to Tygři, kteří se pětinásobným šampionům přiblížili na jediný bod, ale hlavně – nejvíc namočenému triu Olomouc, Vítkovice, Kladno odskočili na pětibodový rozdíl.

Anketa Kdo skončí poslední v základní části extraligy? Kladno Vítkovice Olomouc jiný tým

Přestože Liberec zdaleka nemá vyhráno, do dalších kol se mu půjde líp, o tom žádná. Tomu odpovídala i obrovská radost hráčů po vydřené výhře. „Osobně nad tím tolik nepřemýšlím, celkově je to ale nepříjemné pro celý tým a organizaci. V téhle situaci už se nebudeme chtít znovu ocitnout,“ popsal výstižně Pérez. „Oproti minulému roku je velký rozdíl, co teď zažívám, ale jsem rád, že si to aspoň zkusím a příště budu vědět, jaké to je,“ pousmál se.

Rodák z Barcelony už je dávno důležitou součástí týmu, leckdy klíčovou. S pukem si náramně rozumí, výborně čte hru, umí předvídat. Jak ostatně předvedl ve 33. minutě, kdy Tomáš Filippi vyhrál vhazování a poté, co Jaroslavu Vlachovi nevyšla střela, Pérez hbitě zrealizoval náhradní řešení – Marek Mazanec kapituloval podruhé. „Měli jsme domluveno, že Vlašák vystřelí, ale nějak se to ke mně odrazilo, vystřelil jsem a spadlo mi to tam,“ potěšila jej pátá sezonní trefa.

Nervózní čekání na vedoucí gól zbořil Michal Bulíř. Ve 26. minutě u své střídačky na moment zmrazil hru a ideálně načasovanou krosovou nahrávkou vybídl Róberta Lantošiho k ukázkové střele z voleje – Mazanec neměl nárok. Náskok však Tygrům dlouho nevydržel, za necelé čtyři minuty dal Andrej Nestrašil v přesilovce vyniknout své zápěstí – Petr Kváča nestihl adekvátně reagovat.

Hrálo se aktivně i vyrovnaně, hosté mohli jít ve druhé části vstříc další radosti při nájezdech Daniela Kurovského, ale s libereckým brankářem svůj minisouboj pokaždé prohrál. Kváča tak měl opět nemalý podíl na tom, že Pérezova branka výrazně naklonila duel na libereckou stranu. Pojistku přidal ve třetí části do opuštěné klece Jaroslav Vlach. „Po čtyřech výhrách jsme tady měli menší výpadek, ale já věřím, že na předchozí podařené zápasy příště opět navážeme,“ doufá Kurovský.