Velký rozhovor s Dědkem: Kdo na ledě nenechá vše, tak... Irving? Nesmysl

Čtyři porážky v řadě zatřásly relativním klidem v extraligových Pardubicích. Sedm kol před koncem dlouhodobé fáze v Hockeytownu řeší, jak mužstvo znovu nastartovat. Tak, aby v play off dělalo binec a dostálo nejvyšším cílům. „Zápas s Třincem (1:0) byl jediným za poslední dobu, jenž snesl měřítka očekávání od týmu Dynama. Všechna další utkání byla katastrofální, hrozná. Prohrát čtyřikrát za sebou je ostuda,“ štve většinového vlastníka klubu Petra Dědka. Zároveň důrazně dementuje, že by klub oslovil sparťanského obránce Aarona Irvinga. „Nesmysl,“ tvrdí v obsáhlém rozhovoru pro iSport Premium.

V něm rozebírá detailně aktuální trable týmu, vyjadřuje se otevřeně k budoucnosti některých hráčů Dynama, s nimiž nepanuje spokojenost, nebo jen částečná. Na přetřes přijdou hráči jako Jiří Smejkal , Jakub Zbořil, Matej Paulovič, řeší se i Jan Košťálek, jenž hostuje ve Vítkovicích a má se po sezoně vracet do Dynama. Jak to asi dopadne? Řeč se stočí na práci Jana Ludviga pro klub i k přání, jaký tým chce mít Petr Dědek v nové multifunkční aréně, kterou klub plánuje postavit v horizontu tří let.

V rámci úterního interview iSport.cz s Aaronem Irvingem padla i otázka, zda k němu dorazila pracovní nabídka Dynama od nové sezony. „Pardubice kontaktovaly mého agenta, každopádně řekl jsem mu jasně, že pokud mám zůstat v Česku, pak jedině ve Spartě,“ odpověděl kanadský obránce, jenž z dálky vysílá jednu gólovou pumelici za druhou, už jich má 20. Na východě Čech tahle odpověď vyvolala údiv.

Irving nedávno prodloužil se Spartou kontrakt, jenž mu končil po této sezoně. Nepokusili jste se jej získat?

„Vůbec. Pardubice nikdy neoslovily hráčova agenta ani přímo hráče. Nestalo se ani to, že by agent oslovil nás. Považuji za důležité toto dementovat. Předpokládám, že se jednalo o vyjednávací taktiku agenta vůči Spartě, aby pro svého klienta vyjednal co nejlepší podmínky. Nechceme být s tímto vůbec spojovaní. Klíčové beky máme na příští sezonu podepsané, v záloze je ještě Košťálek. Platí, co jsme nejednou zmiňovali v minulosti. Do klíčových pozic v Dynamu preferujeme české hokejisty. V tom máme naprosto jasno. Bohužel, tento případ není zdaleka prvním, kdy jsou Pardubice zneužívané k tomu, aby hráči dostali víc peněz od jiných klubů.“

Můžete uvést konkrétní příklady?

„Můžu vás ubezpečit, že jsme se s tím v Dynamu setkali mnohokrát. Bývá to častá taktika agentů. Obvykle to chodí tak, že hráč, jenž se vrací z venku, nebo i další, co hledají angažmá, nám jsou nabídnuti, my si však důkladně vybíráme. Určitě to nechodí tak, co je zajímavé a k mání, tak si bereme. Samozřejmě se stane, že každé angažmá nemusí vyjít. To platí pro všechny kluby. I když si hráče důkladně skautujete, proklepnete, zjistíte si potřebné informace, do hlavy mu nevidíte. Kolikrát pak nedostane přesně roli, jakou očekával, nebo ano, ale neplní ji. Anebo mu to v novém prostředí zkrátka nesedne. Ani my nejsme se všemi hráči spokojení.“

Pojďme přímo k jménům. Vrátí se do Pardubic po sezoně bek Jan Košťálek?