Zkrocení zlého muže. Buď chytrý, nabádali Pospíšila. Kometa slaví

Jsem zpátky! Kristián Pospíšil se po třízápasové zdravotní pauze rychle připomněl. V dohrávce 41. kola Tipsport extraligy stihl za devět minut dvakrát faulovat, vytočit protihráče a nakonec je zdeptat vítězným zásahem, když z kruhu vymetl horní růžek. „V šatně jsem mu říkal, že jestli je chytrý hráč, vrátí to soupeři hezkou akcí nebo gólem,“ poznamenal trenér Komety Kamil Pokorný ke krocení svého zlého muže. Povedlo se a vedlo to k triumfu 3:0 nad Mountfieldem HK. Brno vyhrálo počtvrté v řadě. I díky navrátilci do sestavy.

Hradečtí o Kristiánovi Pospíšilovi dobře věděli od prvního střídání. Sápal se po něm malý nebojsa Kevin Klíma i kanadský forvard Gabriel Michael Vukojevič, nedávná posila z finského Pelicans Lahti.

Třiadvacetiletý pořez chorvatského původu měl na slovenského bouřliváka spadeno. „Je to fakt tvrdý chlapík,“ usmál se jeho parťák Patrik Miškář. „O Pospíšilovi víme. Hraje to tak, provokuje. Nenechali jsme se rozhodit, vybojovali jsme na něm dva fauly. I on to od Vukojeviče pocítil a radši od něj odjížděl,“ podotkl.

Po dvou trestech hrozilo, že se eso Komety po dobrání antibiotik pustí i do bitky. „Soupeř ví, kam zacílit,“ zmínil Pokorný. „V úvodu to Pospec nezvládl, ta dvě vyloučení nás rozhodila, i když jsme se v oslabení ubránili. Ale ke rvačce se už nenechal vyprovokovat,“ ocenil nakonec.

Uzdraveného křídelníka postavil do třetí lajny vedle finského centra Arttu Ilomäkiho, s nímž se Pospíšil zná ze společného působení v Lukko Rauma. „Dáváme góly,“ připomněl. „Kluk, který dělá čtyřicetibodové sezony, má kvalitu. Je to dobrý centr, přišel nám pomoct,“ řekl k posile z Karlových Varů.

Hokejový světe div se, za domácí nedal při power play soka gól Jakub Flek. Největší tuzemský specialista na tuhle činnost při brejku nezištně předložil puk před prázdnou bránu spoluhráči Šimonovi Stránskému a Brno definitivně zlomilo tuhý odpor Mountfieldu HK, který po šedesáti minutách zůstal gólově úplně na suchu.

Miškářovi rozhodčí po prohlídce videozáznamu neuznali trefu na 1:1, neboť na obrazovce viděli, že útočník umístil Pláňkovo nahození do sítě aktivním kopem bruslí. Byla z toho parádní střela pod horní tyčku. „Ani nevím, jaké je pravidlo. Puk jsem skoro neviděl, ale asi jsem udělal ten pohyb,“ pokrčil rameny.

Výsledek vypadá jasně, ale na jednu branku se rozhodně nehrálo. Hosté byli dotěrní, nebezpeční, vypracovali si skvělé šance. Třeba když Patrick Dmowski v úvodu blafákem do bekhendu zasouval kotouč za ležícího Michala Postavu. Jenže ten předvedl zákrok večera. V kritické situaci ještě dokázal máchnout lapačkou blíž k tyčce a americký útočník vystřelil přímo do ní. Fanoušci bouřili. A pak ještě několikrát. Mladý gólman měl svůj den, na jehož konci se těšil ze třetího čistého konta v sezoně. „Fantasticky nás držel,“ chválil kouč.

Kometě prospělo, že se jí uzdravilo klíčové trio Libor Zábranský, Kristián Pospíšil a Peter Mueller. Najednou byla nabušená v obraně i v útoku a na rozdíl od protivníka také produktivní. „Skoro všichni zapnuli na play off. Myslím, že my v tom ještě máme rezervy. Hlavně nedáváme góly. Musíme si víc pomáhat přesilovkami,“ nabádal Miškář.

Domácí počtvrté v řadě vstřelili minimálně tři branky. Při zásahu na 2:0 vystřihl skvostnou přihrávku Stránský, jehož „žabičku“ do sóla využil rozjetý Lukáš Cingel. Za odměnu pak dostal nahrávač od Fleka puk před prázdnou klec.