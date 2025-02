Nula na dresu, k oslavě ale scházela. Frodl píše historii: Ode mě to nevzniklo

Nula. Číslo, které mají brankáři rádi v souvislosti s inkasovanými brankami, povýšil karlovarský Dominik Frodl na novou úroveň. Od neděle ji nosí na dresu jako první hokejista v extraligové historii. „Zero goals, zero limits,“ zní slogan spojený s touto novinkou. K dokonalé premiéře chybělo jen čtvrté vychytané čisté konto v sezoně. Energie i tak zvítězila nad Kladnem 2:1 a přiblížila se elitní čtyřce. Rytíři zůstávají na dně. „Hrozně těžká a cenná výhra,“ prohlásil Frodl.

Karlovy Vary naznačily změnu Frodlova čísla předzápasovým programem. Z fanoušků vytvořila obrovskou nulu okolo celého stadionu a přepsala český rekord. Už při rozbruslení se na zádech karlovarské jedničky vyjímalo neobvyklé numero. Gólman i klub tímto krokem otevřeli cestu dalším celkům. „Tuto možnost mají momentálně všechny kluby s tím, že je nutné doložit záměr použití,“ prozradil ředitel APK LH Martin Loukota.

„Nevzniklo to ode mě, přišlo za mnou vedení. Domluvili jsme se a mám nulu. V čem může být člověk jediný na světě? Číslo 44 bude furt moje, potom se k němu určitě vrátím. Teď mám jiné číslo, ale výkony snad budu podávat stejné,“ komentoval nezvyklý krok sám Frodl.

S nulou ve statistice kanadských bodů skončil zápas pro nejproduktivnějšího hráče extraligy Eduardse Tralmakse. Tahoun Rytířů už ve třetí minutě narazil na mantinel hlavu Tomáše Redlicha a po přezkoumání záznamu dostal trest do konce utkání. Kladno muselo odehrát prakticky celý duel bez dvou nejlepších borců, obránce Jiří Ticháček scházel už minule.

„Chybí jim nejlepší hráč, nejlepší bek. Určitě to znát bylo,“ přikyvoval Frodl. „Museli jsme zareagovat. Eda nám určitě scházel. Nejen v přesilovkách, ale i při hře pět na pět je náš nejlepší hráč. Důrazem a agresivní hrou by nám hodně pomohl,“ přiznal asistent trenéra Kladna Václav Skuhravý.

Domácí už při Tralmaksově vyloučení vedli o gól, do trháku odskočili po 29 sekundách hry a dorážce Jana Šíra. S dlouhou výhodou naložila Energie mizerně, neuspěl ani Eirik Salsten z trestného střílení v prostřední části. Až po polovině duelu přidal druhý gól Jiří Černoch po chytrém odrazu.

Karlovy Vary za celý zápas zasypaly Adama Brízgalu neuvěřitelnými 49 střelami, ale víc klidu nezískaly. Naopak zkraje třetí části snížili hosté přesilovkovou tečí Jaromíra Pytlíka. „Bylo to hodně ubojované, vydřené a odmakané. Play off módem jsme si museli vytrpět a zasloužit výsledek,“ hodnotil domácí asistent kouče David Moravec.

Rytíři v závěru riskli hru bez brankáře, jenže další puk do sítě nedotlačili. Největší možnost měl Mitch Hults, když dorážkou poslal puk za Frodlovými zády, ale za čáru ho nedostal. „To mi zatrnulo, puk prolétl brankovištěm a bylo tam asi pět dorážek. Pak až na konci měli šanci, ale do velkého tlaku jsme je nepustili. Musím dát kredit celému týmu, jak jsme to odehráli,“ chválil domácí brankář.

Na druhé straně vládlo takřka hmatatelné zklamání, z posledních pěti utkání prohrálo Kladno potřetí výsledkem 1:2. „Když to vezmu na sebe, tahle sezona ode mě není výborná v proměňování šancí. Hrajeme dobře, bojujeme, makáme a stejně prohrajeme 1:2. Neproměněné příležitosti nás stojí zápasy,“ krčil rameny útočník Martin Procházka.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 00:29. Šír, 32:34. Černoch Hosté: 42:21. Pytlík Sestavy Domácí: Frodl (Hamalčík) – Mikyska, Jaks, Reunanen, Plutnar, D. Moravec, Dlapa, Dorot – Jiskra (A), Černoch (C), O. Beránek (A) – Salsten, Gríger, O. Procházka – T. Redlich, Šír, Koffer – Čihař, Sapoušek, Kofroň. Hosté: Brízgala (Lukeš) – Mendel, Hanousek, Pietroniro, Vandas, Nemčík, Komuls, Šátek – Pytlík, Filip, Tralmaks – Smoleňák (C), Hults, M. Procházka (A) – J. Strnad, Bláha, Jágr (A) – Kusý, Straka, Jarůšek – Višněvskij. Rozhodčí Robin Šír, Tomáš Cabák – Tomáš Gerát, Petr Šimánek Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 5874 diváků